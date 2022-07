'Cómo mandarlo todo a la mierda': El retrato de lageneración 'Z' que ansía libertad

Huir de la realidad. Buscar la libertad. El amor, la amistad o la familia en la adolescencia. De la vida, en general, habla 'Cómo mandarlo todo a la mierda', la nueva ficción producida por Boomerang TV, y disponible ya al completo en la plataforma HBO Max, que plantea un retrato realista a la denominada generación 'Z'; a aquellos que nacieron con el nuevo siglo teniéndolo todo y que, a la vez, acaban de comenzar un viaje personal sin destino. El paso previo a la adultez, entre el instituto y la universidad. Con todo el futuro a sus pies y con la frustración del fracaso de las expectativas.

La ficción juvenil cuenta la cruda historia de Alba, interpretada por la actriz Naira Lleó ('Hierro'), una joven de 17 años a la que le cuesta adaptarse en el poco tiempo que lleva en el instituto. Ella, junto a sus compañeros, se entera de lo que considera que es una horrible noticia: el viaje de fin de curso se suspende. El plan de la protagonista de la ficción para escapar de la realidad de su casa se derrumba. Vive con su conflictivo hermano mayor desde que su madre murió y su padre no da señales de vida. Sus ansias de libertad e independencia previas a la mayoría de edad se desmoronan.

'Cómo mandarlo todo a la mierda' también es una historia de rebeldía. De jóvenes que se quieren comer el mundo sin saber que la realidad tozuda les puede devorar. La ficción da un giro cuando Alba descubre que un grupo de compañeros de clase tienen un plan alternativo: hacer creer a sus padres que el viaje sigue en pie, robar la furgoneta del hermano de uno de ellos y lanzarse tres semanas a la carretera. El plan es no tener plan, sin rumbo fijo, improvisando. Solo hay algunas reglas: nada de publicar en redes, siempre moviéndose y, lo más importante, no hay vuelta atrás.

Un trayecto, en definitiva, en el que no hay destino y donde se acaban encontrándose a sí mismos. Una generación perdida, lanzada a la carretera, sin rumbo ni recursos. «La serie habla sobre este sentimiento de cuando eres joven de que te falta libertad y el viaje de fin de curso es una meta. Alba es una persona que pone en contraste este sentimiento. Ella tiene una falta de libertad real, está encarcelada en su casa. Utiliza el grupo para largarse de su hogar. No saben que ella no quiere volver», explica el actor Jaime Olías, cocreador y director de una ficción que esconde una moraleja: «La ironía dramática viene de que aquellos a los que utiliza como herramienta de escape son aquellos que cuando empiezan a conocerla, le dan libertad por primera vez en su vida».

En pleno fenómeno por la ficción juvenil, la nueva apuesta de HBO Max quiere marcar la diferencia y ser más realista. Es una serie que podría recordar a cualquier calle o barrio de una gran ciudad. «Dentro de este basto universo de series juveniles que hay, tanto a nivel nacional como internacional, se ha retratado la adolescencia desde muchos puntos de vista distintos. Algunas optan por un retrato más adultos, con sueños y anhelos. Nosotros hemos optado por un abordaje más naturalista y realista de la generación 'Z', con elementos estéticos y narrativos que ellos utilizan en sus propios contenidos», señala Pablo Sanhermelando, el otro creador del proyecto. «Queríamos ver cómo podíamos hacer para diferenciarnos, llamar la atención de algún modo. No replicar otros éxitos o mecanismos que ya se utilizan hoy en día», añade.

Sus creadores avisan, eso sí, que la producción juvenil es apta para todos los públicos. Para esos padres que fueron adolescentes y también buscaron su propia libertad. «Cualquier generación puede aprender algo de los 'Z'. Pueden interesarse para ver cómo se comportan, relacionan o comunican. El acercamiento se puede dar desde cualquier edad», apunta Sanhermelando, quien al mismo tiempo opina que «todos hemos hecho» algún viaje similar al que ejecutan los protagonistas de la ficción. «A todos nos va a traer muchos recuerdos de esa etapa muy compleja pero apasionada», puntualiza.

Pese a la juventud de los creadores, reconocen que tuvieron que hacer un trabajo de campo para conocer más a los adolescentes de la generación 'Z'. «Partíamos de una idea, pero hubo trabajo de estudiarles y verles», dice Olías. Con seis capítulos con una duración de treinta minutos, 'Cómo mandarlo todo a la mierda' también adaptó un género cinematográfico poco consumido en la ficción: la 'road movie' donde el argumento se desarrolla, en todo momento, a lo largo de un viaje. «El equipo de la ficción ha hecho el viaje que hacen los mismos personajes. Ha sido una experiencia y un aprendizaje. Nos llevamos a una familia», indica Sanhermelando. Los jóvenes intérpretes Malva Vela ('El reino'), Gabriel Guevara ('Skam'), Óscar Ortuño ('30 Monedas'), Nadia Al Saidi ('La caza. Tramuntana') y Sergi Méndez ('Sky Rojo') completan el reparto de la ficción.