Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un fotograma de la serie 'Separación'. Apple TV+.

Otra separación

Crítica de televisión ·

No necesita saber mucho: una empresa, Lumon, ofrece a sus trabajadores separar su vida profesional de la personal

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025

Comenta

Dejé la segunda temporada de 'Separación' ahí, apartada en un rincón de la pantalla. Lo hice a propósito, la ignoré por completo. Sabía que estaba ... muy cerca, al otro lado del muro, pero preferí pensar que no existía. De vez en cuando leía algún comentario en redes sociales o escuchaba a los amigos referirse a tal o cual personaje, pero mi cerebro lo bloqueaba, como si tuviera un chip insertado en el cráneo, un cortafuegos que me preservara de Mark, Irving, Dylan y Helly. No estaba preparado para volver.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  2. 2 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  3. 3 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
  4. 4 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  5. 5 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  6. 6 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  7. 7 Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra otro coche en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  9. 9 Prisión provisional para un hombre acusado de intentar degollar a otro en San José
  10. 10 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Otra separación

Otra separación