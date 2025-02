Comenta Compartir

Les juro que pensé que era un documental. O un intento de Canal Sur (la televisión de Andalucía) por conseguir su propia versión de 'Urgencias'. ... Luego vi la portada de la serie y entendí que no tenía nada que ver, que era una serie bélica de la BBC. Pero el título me pareció tan horrendo que la he estado evitando todo este tiempo: 'Los hombres del S.A.S'. Ese, por supuesto, no es su título original. El de verdad es 'Rogue Heroes', que al cambio -literal- sería 'Héroes Rebeldes'. Pero, por lo que sea, a alguien le pareció que 'Los hombres del S.A.S' quedaba mejor. Resulta que para ocho millones y medio de personas, los que vivimos en Andalucía, el SAS es el 'Servicio Andaluz de Salud'. Y además lo llamamos así, el SAS. Imaginen una serie que se llamara 'Los hombres del SERMAS' o 'Los hombres del SMS' o 'Los hombres de la AVS'... En fin, que suena fatal, así que la aparté de mi vista y la olvidé.

Para mi sorpresa, hace poco se estrenó la segunda temporada de 'Los hombres del S.A.S', en Max. Con ese título, había dado por hecho que era un desastre de serie en la que no merecía la pena perder el tiempo. Pero, ¿una segunda temporada? Lo mismo tenía algo que ofrecer. Así que la puse y, amigos, qué cosa más divertida. La serie está creada por Steven Knight, el de los 'Peaky Blinders'. Y sí, es exactamente eso: una suerte de Peaky Blinders -sin mafias- metidos en las filas del ejército británico, durante la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de chalados de manual que decidieron probar maniobras inesperadas y crear una unidad de fuerzas especiales capaz de meterse hasta la cocina del enemigo: el Servicio Aéreo Especial (de ahí lo de S.A.S). Si quieren acción gamberra y entretenimiento de primer orden, a por los del S.A.S.

