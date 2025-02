Comenta Compartir

Mi libertad llega mañana», dice Alí, un niño encerrado en una cárcel ucraniana. Le atraparon mientras intentaba cruzar la frontera para entrar en Europa. Ya es oficialmente ilegal, un delincuente. Decido pausar 'Mi hermano Alí', el documental de Paula Palacios, para recordar las palabras del ... actor Salva Reina, al que entrevisté unos días atrás, antes de una proyección de 'El 47'. «Ninguna persona puede ser ilegal por el hecho de ser una persona», me contestó. Hablaba de los andaluces que tuvieron que migrar a Cataluña; los mismos migrantes que secuestraron un autobús para luchar por su dignidad. Y ahora, con Alí en la pantalla, me viene la pregunta: ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? La distancia, me digo. Todo es cuestión de metros. Entendemos la palabra 'migrante' según la cercanía, aunque el significado sea el mismo. Y pulso play.

Conocí a Paula Palacios en otro acto organizado por los Goya, en Granada. Su película, 'Mi hermano Alí' (en Movistar Plus), está nominada a Mejor Documental. «¿Me prometéis que lo vais a ver?», bromeó con el auditorio. Pero todos respondimos que sí. No mentíamos. El sueño de Alí es llegar a América. Y lo consigue. Palacios conoció a Alí el día que lo capturaron y, desde entonces, lo grabó durante diez años. En ese tiempo surge una hermandad que sirve para navegar por el sueño. Qué momento cuando Alí conduce un camión por Estados Unidos, con su bandera bien colocada, mientras Donald Trump amenaza por la radio con expulsar a todos los inmigrantes. Paula y Alí son dos cangrejos. Al terminar, hay una escena en un parque muy parecida a otra que vimos al principio. La resonancia es poderosa pero ahora, sin embargo, no sé bien qué significa eso de la libertad. 'Mi hermano Alí', preciosa.

