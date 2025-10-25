Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Entrepreneurs R. C.

Entrepreneurs

Crítica TV ·

Cada vez que suben un vídeo lo comentamos en el grupo de amigos y nos partimos de risa porque, en el fondo, todo lo que ridiculizan tiene una enorme dosis de verdad

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:02

Comenta

¿Sabes quién no tenía mesa? La persona que inventó la mesa». Le tenía miedo a 'Entrepreneurs', la serie de los Pantomina Full. Me encantan ... los Pantomima Full. Cada vez que suben un vídeo lo comentamos en el grupo de amigos y nos partimos de risa porque, en el fondo, todo lo que ridiculizan tiene una enorme dosis de verdad. De hecho, esos vídeos de un par de minutos me parecen pequeñas genialidades. ¿Una serie de televisión inspirada en esos vídeos, en esa parodia del mundo moderno? Sí, le tenía miedo. Porque eso no podía salir bien.

