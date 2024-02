«'El inmortal' es la mayor montaña rusa en la que he montado»

«El camino de la segunda temporada ha sido como un regalo». Lo dice Álex García (La Laguna, 42 años), protagonista de 'El inmortal', la ficción inspirada en la vida del líder de Los Miami, la banda que operó en la noche madrileña de los noventa, que regresa con seis nuevos capítulos a Movistar Plus+, el próximo 22 de febrero.

La segunda temporada abordará el desmoronamiento del universo que había construido José Antonio (Álex García), tanto en los negocios como en su familia, tras la traición de Fausti, que se ha hecho con el trono en Madrid. A partir de ahí se desencadenará una guerra encarnizada, en la que todos se verán obligados a tomar partido, y donde el objetivo es recuperar Madrid y hacerse con el control del negocio, cueste lo que cueste. José Antonio tendrá, pues, que reconquistar su liderazgo y hacer frente a todo tipo de retos: desde la dispersión de la banda hasta la pérdida de una pierna.

«En la primera había nerviosismo e inseguridades por no saber hacia dónde íbamos», reflexiona el actor, «pero el hecho de que la serie funcionara como lo hizo nos dio un empujón y un abrazo». Por eso, el periplo, que llevará a los personajes hasta México, ha sido algo más sencillo. «El guion resulta impresionante y la estructura es casi más dinámica que la de la primera temporada, además los personajes han crecido y madurado», continúa el actor que asegura que esta vez va todo tan rápido que les ha tocado hacer «muchos malabares en escena para contarlo todo a veces con una mirada».

De hecho, reconoce que los dos primeros episodios de esta nueva temporada son «la mayor montaña rusa en la que yo me montado. Si no conoces la primera entrega, ves que todo el mundo está enfadado pero te vas con ellos».

Curiosamente, uno de los elementos que ha 'frenado' el tempo vertiginoso de la acción es la pierna ortopédica que lleva ahora José Antonio. «Cambió toda la temporada, porque iba más lento. De hecho, cuando empezamos a rodar me decían: 'Pero caminemos más rápido, como en la primera'. No podía y es una trama importantísima porque pone a José Antonio, un tipo que no sabe gestionar bien la vulnerabilidad, en un lugar así, aportando rabia y frustración», señala García.

Cuenta José Manuel Lorenzo, creador y productor ejecutivo de la ficción, que para el equipo el reto de esta nueva entrega era «cómo no repetirse y contar una historia que además de tener una gran trama y ser muy diferente a la primera, no perdiera la humanidad de todos estos personajes y el mundo en el que viven». En este sentido, Lorenzo está convencido de que ese cóctel entre la humanidad de los personajes, sus sentimientos familiares, sus pasiones y la trama de acción que atesora 'El inmortal' «es una de las cosas que hace que la serie atrape de manera especial» al espectador.

Unos personajes hechos

Lorenzo avanza otra de las novedades de la segunda entrega, que tiene que ver con el recorrido de los personajes. «En la primera temporada, los protagonistas eran unos jóvenes medio imberbes, que empezaban y que no sabían ni a dónde querían ir», apunta. En la segunda, «están totalmente hechos, son mucho más maduros y las venganzas y las tramas personales son mucho más adultas. La guerra es mucho más cruenta y la deslealtad aparece de una forma mucho más importante. Todos han crecido y todos quieren tomar decisiones», señala.

En esta ocasión, México aparece en la serie como un nuevo escenario, «que airea y refresca» la ficción. Y con México, la incorporación de un nuevo personaje al que da vida la actriz venezolana Irene Esser, que será un nuevo miembro del clan y la pareja de Rober, la mano derecha de José Antonio.

Durante la rueda de prensa, su creador también desveló que habrá tercera entrega. «Cuando empezamos la primera temporada, Álex me dijo: 'Es la última que hago'. Pero según pasaban los días me dijo que con esta familia que había creado iba a donde sea. Con la segunda temporada teníamos un final cerrado, pero yo me empeñé en rodar un plano muy especial que te deja en un sitio de una inquietud brutal, así que va a haber tercera temporada. ¿Dónde? No lo sé, pero la va a haber seguro», dice entre risas.