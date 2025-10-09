Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Tejero y Diego Martín. Javier de Agustín

'Sin gluten'

Crítica de televisión ·

El 'share' manda y lo que ha hecho RTVE es unir los dos primeros episodios, dejando elementos en la sala de montaje porque los capítulos superaban los 50 minutos. El resultado es difícilmente digerible

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:24

Comenta

Una hora y 28 minutos. El primer episodio de 'Sin gluten', la serie que La 1 estrenó en el 'prime time' del miércoles, duró una ... hora y 28 minutos, casi como una película. Creada por Javier Aguayo, Germán Aparicio y Araceli Álvarez de Sotomayor -esta última está de enhorabuena porque suya es también 'Nails', la ficción que acaba de llegar a SkyShowtime-, 'Sin gluten' sigue los pasos de Ricardo, un chef con una estrella Michelin, pero alcohólico, al que da vida Diego Martín y que cae en desgracia tras viralizarse un vídeo en el que insulta a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre (la gran Marta Fernández Muro) y aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando aún era un adolescente rebelde.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  5. 5 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  6. 6

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  7. 7 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  8. 8 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  9. 9 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años
  10. 10 Usaba su coche como laboratorio y punto de venta de crack y heroína en Zárate

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'Sin gluten'

&#039;Sin gluten&#039;