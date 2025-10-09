Una hora y 28 minutos. El primer episodio de 'Sin gluten', la serie que La 1 estrenó en el 'prime time' del miércoles, duró una ... hora y 28 minutos, casi como una película. Creada por Javier Aguayo, Germán Aparicio y Araceli Álvarez de Sotomayor -esta última está de enhorabuena porque suya es también 'Nails', la ficción que acaba de llegar a SkyShowtime-, 'Sin gluten' sigue los pasos de Ricardo, un chef con una estrella Michelin, pero alcohólico, al que da vida Diego Martín y que cae en desgracia tras viralizarse un vídeo en el que insulta a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre (la gran Marta Fernández Muro) y aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando aún era un adolescente rebelde.

Una marroquí, una gitana y un latino serán algunos de los estudiantes a los que Ricardo deberá tratar de enseñar, mientras compite con otro chef obsesionado con ganar 'followers' y que utiliza términos como 'masivo', 'fucking mileuristas' o 'burpees', al estilo Llados.

La comedia es ritmo, por eso cuando estas producciones no se ven obligadas a entrar en el juego de las audiencias, los capítulos duran no más de 30 minutos. Pero el 'share' manda y lo que ha hecho RTVE es unir los dos primeros episodios, dejando elementos en la sala de montaje porque los capítulos superaban los 50 minutos. El resultado es difícilmente digerible porque el guion se pierde por las tramas de decenas de personajes -si hasta Antonio Resines tiene un pequeño papel-. 'Sin gluten' tira de humor blanco, con más o menos gancho, para tocar asuntos serios como el racismo o la marginalidad, pero es inevitable pensar en cuánto hubiera ganado la ficción si todo estuviera mucho más acotado. De momento a RTVE le ha salido bien la apuesta, con un 17% de cuota.