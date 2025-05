Distopía casera

¿Cuántas veces se ha abordado el hecho de que una adolescente recupere un pedazo de vida anterior al desastre en una película o una serie? Yo diría que ninguna tal y como lo hace 'The Last of Us'

Me gustan los videojuegos y me apasionan las mecánicas, aunque no sea el tipo más habilidoso del mundo. Cuando hay que salvar un obstáculo, cargarse ... a un enemigo o resolver un intrincado puzle, procuro no cejar en el empeño, aunque si el juego es de un estudio como From Software, artífices de títulos como 'Dark Souls' o 'Elden Ring', es probable que me vaya por donde he venido. Los retos enganchan y superarlos segrega una dopamina estimulante y beneficiosa.

Pero también me encanta que un juego rompa mis esquemas y que en lugar de un reto me cuente un sentimiento y me dé algo sobre lo que pensar. Me ocurrió con 'Uncharted 4: el desenlace del ladrón', de Naughty Dog. Durante tres entregas nos habíamos puesto en la piel de una suerte de Indiana Jones de Hacendado, un tipo sarcástico, cínico e irónico, que iba por ahí recuperando tesoros del pasado y cargándose hasta al apuntador. Y de pronto, con la cuarta entrega, nos encontramos a un hombre que había sentado la cabeza, más o menos, preparaba la cena a su pareja y subía al desván para recordar su pasado y jugar con pistolas de plástico. Tuve una sensación parecida con 'The Last of Us - Parte 2'. A Ellie siempre le habían interesado las historias de ciencia ficción y el espacio, así que, con motivo de un cumpleaños, Joel la llevó a un museo de ciencias en pleno apocalipsis. ¿Cuántas veces se ha abordado el hecho de que una adolescente recupere un pedazo de vida anterior al desastre en una película o una serie? ¿Y que flipe, ría o se emocione al ver un dinosaurio por primera vez o introducirse en una cápsula del programa Apolo? Creo que ninguna. A mí se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Pues ocurrió antes en el videojuego que en el capítulo de esta semana.

