'El hijo zurdo', un descarnado relato sobre la maternidad

Lola se imagina abandonando a su bebé. El pequeño llora y eso, dice, le da pena, pero no siente ninguna culpa. Son sus primeras palabras en 'El hijo zurdo'. Apenas unos minutos después descubrimos que ese bebe tiene ya 17 años, se llama Lorenzo y está detenido en comisaría. Cuando la mujer se acerca a la oficina en la que está arrestado, el silencio del agente detrás del mostrador de recepción no le da ninguna clave. Es Maru (Tamara Casellas), una mujer en idéntica situación, quien ofrece una primera pista: una pelea. Pero cuando las dudas y las incógnitas te atenazan, una no puede evitar saltarse las reglas. Lola franquea una puerta prohibida a quienes no pertenecen al cuerpo, acierta a ver a un chaval, pero no es su hijo. La echan. Después, da un nombre, el de Rodrigo Gómez Fría, y las puertas se abren como por arte de magia.

Noticia Relacionada Director y guionista «La adaptación buena es la que roba algo a la literatura para apropiárselo» Iker Cortés Descubre entonces que Lorenzo está metido en un grupo de neonazis y que, junto a un muchacho al que apodan 'El loco', que es el hijo de Maru, acaba de dar una paliza a otro menor, un marroquí que en estos momentos se encuentra en un hospital. Las fotografías de la víctima son de las que le hacen a uno apartar la vista. Lola no da crédito. Cuando la llevan a ver a su hijo, a través del cristal de la puerta de una sala utilizada para las ruedas de reconocimiento, el sentimiento de incomprensión y rechazo es aún mayor. «¿De qué se ríen?», pregunta al ver a los dos amigos compartiendo risas y confidencias. Así comienza 'El hijo zurdo', ya disponible en Movistar Plus+, un descarnado relato sobre la maternidad basado en la novela homónima de Rosario Izquierdo. Se trata del primer proyecto de Rafael Cobos como creador y director. Coescritor de casi todas las películas de Alberto Rodríguez y con dos goyas en su haber por los guiones de 'La isla mínima' y 'El hombre de las mil caras', Cobos apostó por esta historia más emocional y con menos trama de las que acostumbra a hacer porque le parecía más sencillo abordar algo así desde el punto de vista de la dirección, a la que se enfrenta por primera vez en dos de los seis episodios en los que está estructurada la ficción -el otro director ha sido Paco R. Baños-. Ampliar María León, en un fotograma de la serie. Y, sin embargo, desde el libreto y en la sala de montaje -los capítulos no llegan a los treinta minutos y esto es todo un acierto-, Cobos ha logrado impregnar del thriller y el relato trepidante que tan bien se le dan a un conflicto puramente emocional, que arranca cuando la protagonista, a la que da vida una fantástica María León, descubre que no sabe nada de su hijo, encarnado por Hugo Welzel, del que denunció su desaparición hace apenas tres días. Perdida, Lola tratará de recomponerse y reencontrarse para reconectar con un chaval que no quiere saber nada de ella. Visualmente, la ficción es contundente, con algunas imágenes brillantes -esa ascensión con el hijo a la espalda-. La cámara en mano sigue a Lola en su esfuerzo por recuperar a su hijo y en la batalla diaria contra otros problemas de distinta índole, con unos primerísimos planos que refuerzan el efecto bokeh -los fondos totalmente desenfocados- y que refuerzan esa sensación de aislamiento, incomunicación, dudas y desconocimiento del personaje. Las reglas del thriller también se aplican a la forma en la que el relato va desgranando todos sus secretos. Lo hace de forma gradual, a veces muy sutilmente, pero despertando siempre el interés y la tensión del espectador. En ese recorrido, la maternidad es el epicentro de una historia que habla sobre los sacrificios que a menudo tienen que hacer las madres en la crianza, los miedos que afrontan, las expectativas en torno a los chavlaes, la ausencia de la figura paterna -la trama de la Alcaldía de Sevilla es tan magistral como demoledora-, el papel que juegan los hermanos e, incluso, el clasismo y las distintas formas en las que la sociedad y el sistema te marcan el camino a seguir. Galardonada con el premio a la mejor serie corta en el festival Canneseries, 'El hijo zurdo' es una pequeña joya que confirma lo que todos intuíamos, que detrás de un enorme guionista había, por fuerza, un buen creador y director. Ojalá no vuelva a tardar tanto en lanzarse de nuevo.