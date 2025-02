J. Moreno Martes, 11 de febrero 2025, 23:18 Comenta Compartir

Año 1979. Clara Montesinos, miembro de la primera promoción de mujeres policía, se incorpora a una comisaría ubicada en Vallecas (Madrid) rodeada de hombres, en un barrio donde la irrupción de la heroína condiciona la vida diaria de sus vecinos y arrasa a una generación de jóvenes y a sus familias. En su destino, la nueva inspectora va a aprender que ser agente es mucho más duro de lo que pensó. Así comienza la serie 'Asuntos internos', el nuevo 'thriller' de La 1 (estreno esta noche a las 22:50 horas) que cuenta con la actriz Laia Manzanares (Barcelona, 30 años) como protagonista.

«Trata un momento histórico poco contado, y, además, desde el punto de vista femenino», defiende la intérprete, que comparte reparto con Silvia Abascal, Marta Poveda, Nacho Fresneda, Miki Esparbé o Luis Callejo, entre otros. La ficción ha sido seleccionada para participar en febrero en el Berlinale Series Market Selects 2025, tras la buena acogida en el MIPCOM de Cannes, Iberseries & Platino Industria de Madrid y el South International Series Festival de Cádiz.

–¿Cómo es descubrir a través de la ficción una época que no ha vivido?

–Exactamente tengo 30 años. Al fin y al cabo había estudiado esa época, pero la tenía poco presente. Es lo bueno de mi profesión, que de repente me permite aprender muchas cosas y meterme en épocas que no he vivido. Esto es algo importantísimo; no debemos olvidar de dónde venimos para no volver a caer en los mismos errores.

–¿Cuál ha sido su mayor reto en 'Asuntos internos'?

–Lo guay es que es una serie muy coral y que todo el elenco era la hostia. Yo me he sentido súper sostenida todo el rato. Y también es verdad que yo me lo pasé muy bien grabando la serie. Es que a mí me gusta mucho mi trabajo. Me siento superagradecida, afortunada y privilegiada de poder hacerlo. Entonces, poder hacer una protagonista es un regalo. Es una presión y hay muchísimo miedo porque al final te expones y dices: «¿Y si lo hago mal y no vuelvo a trabajar nunca más?». Yo no sé si lo he hecho bien o mal, no puedo juzgarme. Pero lo he hecho y lo he disfrutado, que al final es para lo que hago las cosas. No trabajo para gustar, aunque también lo necesito.

–En la actualidad hay más de 11.000 mujeres en la Policía Nacional, pero en 1979 sólo había 42. ¿Cómo ha construido a este personaje?

–Construyo mis personajes siempre a partir del guión, donde hay una cantidad de información. Lo bueno también es que los guionistas han estado muy presentes. Y si tú tenías alguna duda, ellos estaban ahí. Recuerdo que les pedí como que me faltaba comprender un poco más las raíces de este personaje para poder entender por qué actúa así; saber qué es lo que hace que Clara Montesinos sea una persona que se sienta pequeña y tenga miedo.

–¿Cree que es necesario que la ficción española también mire hacia aquellas mujeres pioneras?

–Absolutamente. Y más en una época en la que a lo mejor no se veía tanto. Yo he crecido como niña teniendo solo referentes masculinos. Lo que me hizo ser actriz es 'Kill Bill', porque fue el primer referente femenino que tuve como hiperpotente, de que era una mujer y era la protagonista. Encima era una mujer fuerte y tenía un papel muy activo. Yo he tenido que luchar mucho para saber que yo también soy un sujeto activo de mi propia vida. Necesitamos puntos de vista femeninos, historias femeninas, porque si no, no hay referentes. Y las mujeres hemos tenido que adaptarnos.

–La ficción se emite después del éxito de 'Las abogadas' en La 1. ¿Eso les puede beneficiar?

–Yo creo que sí, además vi la serie con Elisabet Casanovas (interpretó a Cristina Almeida en 'Las abogadas'), que es una de mis mejores amigas. Me fascinó esa serie. Estuvimos rodando las dos ficciones a la vez. Creo que mola mucho que se haya hecho esta apuesta desde RTVE, es decir, vamos a hablar de un momento histórico y de historias importantes que no se han contado. Doy gracias por poder formar parte de ello.

–¿Puede enganchar 'Asuntos internos' a los jóvenes?

–Absolutamente. Esta serie me interesa y me interpela. Quiero que la gente me dé ese 'feedback' cuando se estrene la ficción.