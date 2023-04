'Enjambre', ser o no ser demasiado fan

Borja Crespo Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

'Enjambre' es una de esas series que pide ser degustada sin apenas información previa, o ninguna, ampliando así su capacidad de sorprender. Sin embargo, al margen de que hoy en día es harto complicado no comerse algún spoiler, si no se habla mínimamente de esta recomendable obra audiovisual es más que probable que pase desapercibida. Estamos ante uno de tantos títulos que se pierden en el maremágnum de lanzamientos por la puerta de atrás de Amazon Prime Video, una plataforma que no siempre, por no decir casi nunca, mima su contenido como debiera. Su menú se antoja como el escaparate de los video-clubs de antaño, para lo bueno y lo malo. Se emplea a fondo, invirtiendo cantidades incontables de dinero, en la promoción de algunas propuestas que ya tienen el camino hecho, como 'Los anillos de poder', mientras estrena sin avisar productos interesantes como el que nos ocupa, una historia dividida en siete capítulos de apenas media hora de duración que no deja, en absoluto, indiferente.

'Enjambre' cuenta con un envoltorio desconcertante, propio de un relato indie. Aparentemente es la típica serie que podemos encontrarnos más fácilmente en el catálogo de Filmin, donde probablemente sería mejor recibida y promocionada. Perdida entre las referencias disponibles en el cajón de sastre en streaming de Amazon, puede parecer algo diferente a lo que finalmente es, multiplicándose su interés. La protagonista es una chica obsesionada con una cantante pop hasta límites insospechados. Interpretada con magnetismo y porte adecuado por Dominique Fishback, vista en la prescindible 'Proyecto Power', la existencia anodina de esta joven perdida solamente ve un resquicio de luz cuando lee los estados de su diva en las redes sociales o devora sus videos con fruición. Es una fan fatal en toda regla, hasta el punto de no admitir ninguna crítica negativa a su llamativa ídolo musical. Es capaz de gastarse sus pocos ahorros en un par de entradas para un concierto y rememorar sus mejores momentos vitales con su amiga favorita, también compañera de piso, sumida en una relación tóxica. Producto de nuestra época, 'Enjambre' va retorciéndose, incluyendo insertos de planos propios del cine de David Lynch cuando menos te lo esperas. La dirección de arte es espléndida, así como el vestuario y maquillaje. Chocan momentos coloristas en su estética con situaciones perversas. Creada por Donald Glover ('Atlanta'), se inspira en la presunta historia real de una seguidora de Beyoncé que se suicidó tras escuchan un tema del disco 'Lemonade' donde la cantante señalaba las infidelidades de su esposo, el productor musical Jay Z. El fanatismo puede llevarnos a comportamientos irracionales que pueden acabar muy mal. De este tema y otras problemáticas actuales, como la adicción a Instagram o TikTok, hablan las imágenes de una serie entretenida e imprevisible que se mueve entre el costumbrismo y la comedia negra con una facilidad pasmosa, apuntándose también, tan campante, al thriller piscológico. A veces, el terror doméstico hace acto de presencia, incomodando nuestra condición de voyeurs frente a la pantalla. Atención al último episodio, donde irrumpe el falso documental, lanzando una mirada irónica a la actual moda del formato true crime. Hemos dado, inevitablemente, algunas pistas sobre las líneas básicas de la obra, sin confesar alguno de sus puntos más rompedores (que salpican). El argumento no esconde para nada que Ni'Jah, la artista por la cual bebe los vientos la protagonista, es una sosias de Beyoncé. Cabe añadir que hay cameos de Paris Jackson, Rory Culkin y Billie Eilish. No es necesaria más información para abrir el apetito y encarar este banquete imperdible.