'The english': Emily Blunt protagoniza un western hipnótico Una vuelta de tuerca a un género que sigue dando sus frutos, el western. Blunt borda un papel de mujer atormentada que busca la venganza. El retrato de la violencia es digno de aplauso

No saldrá en las listas de lo mejor del año, no se le ha dado apenas promoción, pero 'The english' es una de las apuestas más brillantes e interesantes de 2022, un año que se nos va con más fiascos que hallazgos en el consumo audiovisual. Rodada en España, entre Toledo y Guadalajara -el grueso del equipo técnico es nacional, vaya nivel-, es una anomalía en la guerra de las plataformas en streaming: es un Amazon Original, pero se ha estrenado en HBO Max por estos pagos. La historia, con capital británico -BBC está detrás, un signo de calidad-, es autoconclusiva y consta de seis entregas, definiéndose claramente como mini-serie, un formato en auge ante la sombra de las cancelaciones.

Cuenta con un rostro popular al frente de un inspirado y cuidado casting, la actriz Emily Blunt, cuya presencia en el encuadre es embriagador, con momentos dramáticos perturbadores. Le acompaña Chaske Spencer ('La mujer que camina delante', saga 'Crepúsculo'), actor de ascendencia indígena que borda con carisma su doloroso rol. Estamos ente un western inquietante, de narrativa compleja, con saltos en el tiempo bien integrados que deben ser degustados con calma. La concentración es importante para disfrutar con este tipo de propuestas, visualmente arrebatadoras, con imágenes líricas que exigen un mínimo esfuerzo por parte del espectador para conseguir su objetivo: provocar sensaciones. Los diálogos no se quedan cortos, especialmente los que apuntalan la relación entre la protagonista y su accidental compañero de aventura.

Detrás de la cámara y el guion está Hugo Blick, cineasta y actor que ya dio muestras de su talento de la mano de la miniserie 'Black Earth Rising', disponible en Netflix. 'The english' parte de las tribulaciones de dos personajes que acaban cruzándose, compartiendo su particular venganza. Una venganza que deriva en una historia de amor imposible que bebe de grandes clásicos -el espíritu de John Ford late en cada imagen- para convertirse en otra cosa. Blunt encarna a una mujer inglesa, de ahí el título de la serie, que cruza el gran charco para buscar a un hombre que le destrozó la vida años atrás. La trama va retorciéndose mientras la violencia se apodera de la narración, como un virus expandiéndose. El encuentro en el camino con personajes variopintos da pie a secuencias inesperadas, resueltas con un ritmo cambiante que deviene marca de la casa.

Fotografía del español Arnau Valls

El lenguaje propio del western permite la realización de planos elegantes, majestuosos, con fotografía del español Arnau Valls, cuya mirada hemos podido ver en películas recientes como 'En los márgenes' o 'Competencia oficial'. La mimada estética, formalmente hipnótica, choca con el fondo sórdido de los pasajes que desfilan ante nuestros ojos. El relato es oscuro en su esencia, pero luminoso en su empaque. Un corazón vivo, latiendo en las tinieblas. La química entre los personajes principales es extraordinaria, con la presencia de otros rostros a tener en cuenta, algunos veteranos de sobrada trayectoria: Stephen Rea, Ciarán Hinds, Toby Jones, Tom Hugues, Valerie Pachner...

'The english' ofrece un espectáculo notable y acaba en alto, estremece y deja con ganas de más, aunque no sea posible. El retrato poético de la violencia como una enfermedad contagiosa es su mayor virtud, con algún altibajo que suaviza el apasionado trabajo actoral. Densa a ratos, logra atrapar sin remedio, si se ponen ganas, y deja constancia de que todavía se puede buscar la originalidad manejando los tics del cine de género. No deben perdérsela los gourmets seriéfilos ni los cinéfilos sin prejuicios.