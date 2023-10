'Cuéntame' afronta su recta final tras 22 años en antena

I. C. R.

Los Alcántara dicen adiós para siempre. El próximo miércoles, 18 de octubre, 'Cuéntame cómo pasó' enfila su recta final tras 22 años en antena, en una semana en la que también regresan títulos como 'Doom Patrol' y 'Rick y Morty' y se estrenan ficciones como 'La caída de la Casa Usher', 'Pesadillas' o 'Aguas prohibidas'.

'La caída de la Casa Usher' (Netflix, 12 de octubre)

Será la última colaboración de Mike Flanagan con Netflix, al menos durante un tiempo. El responsable de títulos como 'Misa de medianoche', 'La maldición de Hill House' o 'La maldición de Bly Manor' regresa con una miniserie basada en la obra de Edgar Allan Poe. Los despiadados hermanos Roderick (Bruce Greenwood) y Madeline Usher (Mary McDonnell) han convertido Farmacéutica Fortunato en un emporio, pero los secretos de su pasado saldrán a la luz cuando los herederos empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer.

'Rocco' (AMC, 12 de octubre)

A Rocco Schiavone lo apodan el Colombo italiano y tiene sentido porque el personaje interpretado por Marco Giallini no ha dejado de resolver asesinatos a lo largo de todas sus temporadas. En la quinta, compuesta por ocho episodios, Rocco se reincorpora a sus tareas como subjefe de policía en Aosta a la vez que lidia con sus fantasmas interiores. Mientras tanto, en el Mont Blanc, en la frontera entre Italia y Francia, dos técnicos franceses de teleféricos encuentran un cadáver y, para no verse implicados en el asesinato, lo trasladan por la noche a territorio italiano. Cuando Rocco recibe el aviso para ocuparse del caso, intuye que algo no cuadra.

'Cocina con química' (Apple TV+, 13 de octubre)

La Capitana Marvel Brie Larson es la protagonista de esta ficción ambientada a principios de la década de 1950. La actriz da vida a Elizabeth Zott, cuyo sueño de ser científica queda en suspenso debido a la sociedad patriarcal en la que se mueve. Cuando Elizabeth es despedida de su laboratorio, acepta un trabajo como presentadora en un programa de cocina de la televisión, y se propone enseñar a una nación de amas de casa ignoradas mucho más que recetas.

'Doom Patrol' (HBO Max, 13 de octubre)

'Doom Patrol' llega a su fin. La ficción estrena la segunda parte de la cuarta y última temporada. En estos últimos episodios la Doom Patrol se encuentra con viejos amigos y enemigos en su carrera por derrotar a Immortus y recuperar su longevidad. Luchando entre salvar el mundo y salvarse unos a otros, el grupo se ve obligado a enfrentarse a sus miedos más profundos y decidir si está preparada para dejar atrás el pasado y tomar las riendas de su futuro.

'Pesadillas' (Disney+, 13 de octubre)

La nueva serie de Disney+ se inspira en la colección de 'bestsellers' del escritor R. L. Stine, 'Pesadillas' y cuenta la historia de un grupo de cinco alumnos de instituto que se embarcan en un viaje sombrío y laberíntico. Durante su aventura, investigarán el trágico fallecimiento de un adolescente llamado Harold Biddle que tuvo lugar hace 30 años y descubrirán oscuros secretos del pasado de sus padres.

'Rick y Morty' (HBO Max, 16 de octubre)

Ojo porque será la primera temporada de 'Rick y Morty' sin Justin Roiland, que no solo era creador y guionista de la serie, sino que también ponía las voces a los dos protagonistas. Roiland fue denunciado en 2020 por su novia y se le imputan cargos por «violencia doméstica con daños físicos y por detención ilegal mediante amenaza, violencia, fraude y/o engaño» de los que se ha declarado no culpable. Pese a ello, el equipo de Adult Swim ha seguido trabajando en esta séptima temporada donde Rick, un científico algo chalado y sociópata, volverá a arrastrar a su nieto Morty a sus universos paralelos.

'Darkness: el caso final' (Filmin, 17 de octubre)

Tercera temporada del 'thriller' danés protagonizado por la actriz de origen español Natalie Madueño, 'reboot' de la exitosa 'Those Who Kill'. En la nueva tanda de episodios Louise está decidida a seguir trabajando como detective y, cuando encuentran a una pareja brutalmente asesinada, se hace cargo del caso. Ayuda a Frederik Havgaard, el investigador jefe, que cree saber quién es el asesino.

'Me desperté vampira' (Netflix, 17 de octubre)

De Canadá procede esta serie que pone el foco en Carmie, una adolescente de 13 año que el mismo día que cumple años descubre que es mitad humana y mitad vampira y que sus extrañas habilidades le van a complicar mucho la vida en el colegio.

'Aguas prohibidas' (Netflix, 18 de octubre)

Cuando una enfermedad misteriosa sacude las islas Andamán y Nicobar, una lucha a muerte por la supervivencia choca con la búsqueda desesperada de una cura en esta ficción procedente de India.

'Cuéntame cómo pasó' (La 1, 18 de octubre)

La ficción que sigue la vida de los Alcántara echa el cierre tras 22 años en antena. La temporada 23 tendrá siete capítulos que abarcarán desde 1994 a 2001, cada uno centrado en un personaje de la serie. Mercedes será la protagonista del primero, que comienza en 2001, con los Alcántara reunidos en Sagrillas por una triste celebración familiar. La relación entre ellos está rota y el origen del enfrentamiento hay que buscarlo en el invierno de 1994, cuando la familia al completo, a falta de Carlos que sigue viviendo en Nueva York, se reúne para celebrar la Nochevieja. Una revisión médica hará al personaje interpretado por Ana Duato replantearse las cosas.