Crítica de '¡García!': La España de tebeo

Este fin de semana se ha presentado en el concurrido festival de Sitges, donde la presencia de las plataformas es cada vez mayor, una de la series con label nacional más esperadas de la temporada, especialmente entre lo aficionados al arte secuenciado, ya sea en viñetas o en imagen real. '¡García!', un proyecto largamente acariciado apadrinado por HBO, basado en el estupendo cómic homónimo, editado por Astiberri, con dibujos de Luis Bustos y guión de Santiago García, dos nombres indispensables de nuestra historieta, ya existe en carne y hueso. Detrás de sus seis episodios de una hora de duración está uno de los cineastas más singulares de nuestra cinematografía reciente, Eugenio Mira, cuyo debut en pantalla grande, 'The Birthday', protagonizado por Corey Feldman, el bocazas de 'Los Goonies', es objeto de culto entre los amantes de un cine fantástico diferente que tritura la memoria emocional con conocimiento de causa. Le siguieron 'Agnosia', 'Grand Piano' y la experiencia de firmar la segunda unidad en 'Jurassic World: El reino caído', película de J. A. Bayona donde conoció a uno de sus grandes referentes, el mismísimo Steven Spielberg. Siempre es de agradecer disfrutar con el trabajo de un buen realizador, rodeado de un equipo bien engrasado, que sabe dónde poner la cámara y cómo contar las cosas con sentido de la maravilla.

'¡García!', un soplo de aire fresco tras el revés de 'El vecino', otra adaptación de un cómic autóctono cuyo resultado disentía en exceso del material de partida -funcionaba como una comedia de situación, alejándose del sugestivo tebeo original pergeñado por Pepo Pérez y el propio Santiago García-, se ha mimado al máximo, a tenor del vistoso resultado. En Sitges pudieron verse los dos primeros episodios, con la presencia del equipo principal. Presentaron la primicia en el auditorio con la sala hasta la bandera, con una ovación inicial que se repitió tras los créditos de su segundo capítulo, donde la aventura crece gracias a unos personajes con los cuales es imposible no empatizar.

Antes de la proyección de este estreno de HBO Max basado en la viñetas mentadas se subió al escenario un peso pesado de nuestro cine, un autor incombusible e incendiario que este año está erigiéndose como el rey absoluto del festival, Álex de la Iglesia, productor de la película de la inauguración del evento catalán, 'Venus', último filme incómodo y lisérgico de Jaume Balaguero para Amazon Prime Video. El artífice de la referencial 'El día de la bestia' -que también presenta libro sobre sus dibujos y storyboards, 'Arte y ensayo', publicado por Norma Editorial-, mostró a la entregada audiencia un apabullante work in progress de la segunda temporada de '30 Monedas', un adelanto de veinte minutos que se pasaron en un suspiro y puso los dientes largos al personal. Con una camiseta de la arrebatadoramente macabra -y macarra- 'Mandy', todo un tratado de principios, el titán bilbaíno salpicó el patio de butacas con vísceras, rabia y humor negro. En el jugosos cóctel de imágenes inéditas hay acción, gore, guiños a 'Hellraiser'... y Nawja Nimri ejerciendo de youtuber de éxito sobre fenómenos paranormales. Contando los días para su lanzamiento en 2023. ¡Hasta sale Carlos Areces! ¡Y Paul Giamatti! Vaya brutal primera aparición en escena la del rostro de 'American Splendor'.

Despliegue narrativo desacomplejado

Volviendo a la prometedora '¡García!', la serie goza de un despliegue narrativo desacomplejado. Se toma su tiempo para presentar el contexto y los personajes principales, lo que en la era en streaming puede significar que algún espectador despistado se baje del tren antes de entrar de lleno en una peripecia fotografiada con magnetismo por el vitoriano Unax Mendía, de trayectoria apabullante. Eugenio Mira se muestra audaz tras la cámara, iniciando el viaje con una secuencia vintage, en blanco y negro, que asienta el tono de un tebeo en movimiento que respeta en grado sumo, para bien, el cómic con el cual empezó todo tras años de desarrollo para su salto a la multipantalla. La delicia firmada por Bustos y García se antoja un inteligente cruce entre el Capitán América y Roberto Alcázar y Pedrín, con sus toques cañís -y una selección de canciones ideal- la excusa perfecta para radiografiar la España actual, polarizada sin remedio políticamente hablando. El trasfondo está ahí, en una historia de acción y aventura cuyo fondo y forma se compenetran en pos del entretenimiento. Sara Antuña y Carlos de Pando se han encargado de crear la serie para la televisión, con Veki Velilla ('El club de los lectores criminales') y Francisco Ortiz ('El Cid') liderando un reparto coral inspirado. El ritmo de la propuesta, in crescendo, va acelerándose a medida que entramos en el juego.

'¡García!' se dispara cuando se despierta el agente especial protagonista del entuerto, un supersoladado criogenizado en los años cincuenta, creado en los laboratorios del ejército de Franco. Descubre su tumba temporal una joven periodista en busca de una gran noticia gracias a la cual no perder su trabajo. El mundo es completamente diferente al que el perfecto justiciero recordaba, muchos años atrás, generándose situaciones rocambolescas. La sombra de una conspiración política sobrevuela sobre sus cabezas y el conflicto estalla con generosas sorpresas. Un ejemplo idóneo para demostrar a quienes no ven cine español y presumen de ellos que no saben lo que realmente se están perdiendo.