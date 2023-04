Crítica del episodio 4x04 de 'Succession': Ya tenemos sucesor

Este artículo revela acontecimientos importantes de la temporada 4 de 'Succession'.

Los protagonistas de 'Succesion' viven en las alturas, lejos de los problemas de los mundanos, metafóricamente y literalmente hablando. Al comienzo del episodio cuarto de esta temporada final nos encontramos a los hijos de Logan, digiriendo lo que ha sucedido hace apenas unas horas, recomponiéndose de la muerte de su padre. Los vemos en las alturas, cada uno en su piso, todos con vistas espectaculares a la gran manzana. Kendall, sentado en el suelo de una sala con ventanales enormes que dejan ver la ciudad en su máximo esplendor. Roman, lavándose los dientes desde un baño con una panorámica increíble de Nueva York. Siobhan tendida en la cama con ventanas a un lado desde las que es posible contemplar los últimos pisos de otros rascacielos. No es casualidad que el capítulo comience así. Centrándose en el dolor de los Roy, en la soledad con la que atraviesan el duelo. Pero recordando el lugar privilegiado desde el que miran la vida. La serie empieza resituando a los personajes -como si hiciera falta- para lanzarlos a librar la batalla final.

Apenas han discurrido unos minutos de la entrega de esta semana cuando llega la primera sorpresa, el embarazo de Shiv. La sorpresa no es mayúscula. En la temporada anterior ya hubo muchos espectadores sagaces que se fijaron en que Shiv brindaba con agua o se disculpaba por no encontrarse bien en algún momento. Es más que probable que por aquel entonces ya estuviese previsto este acontecimiento que, por ahora, no sabemos cómo va a influir en el desarrolla de la trama. La protagonista guarda silencio. Y nosotros somos, de momento, sus cómplices con el secreto. No tardará en descubrirse, seguro. Falta por saber quién es el padre, si es que es Tom, y cuándo se concibió. Pero eso será en otro capítulo, en este el foco de atención está puesto en el sillón aún caliente de Logan, o mejor dicho en quién lo va a ocupar ahora. Es la sucesión que llevábamos años aguardando.

'Succession' vuelve a hacer eso que le sale tan bien de meter a todo su elenco en un espacio cerrado y dejarlo interactuar para que saquen lo mejor -lo peor- de sí. Y permite así a la audiencia que vea la pasta de la que están hechos unos y otros. El enclave esta vez es la casa de Logan, donde todos hacen como que lamentan su pérdida. Los pobres velan a sus seres queridos rezando por él. Los ricos, escudriñando entre sus pertenencias y papeles para intentar sacar tajada.

Quien ha regresado con ese fin es Marcia, la tercera mujer de Logan, que había desaparecido de escena pero que ha vuelto para actuar como viuda oficial y para cobrarse los años pasados junto al patriarca. No deja ningún resquicio de duda ante quien se cuestiona su legitimidad como última esposa oficial. «Teníamos charlas íntimas todas las noches», le asegura a Kendall cuando este se pregunta por la relación que mantenían. «Le denunciaré por hacer que imagine a papá follando al móvil», suelta Shiv. Nosotros también. Las relaciones sexuales de esta familia teléfono en mano dan para artículo aparte. Con esta llegada la que se queda sin espacio es Kerry, que no tiene oportunidad de reclamar ningún hueco. Tal cual entra en escena es despedida por la puerta de atrás con una bolsa de plástico con sus enseres. Ya nadie la conoce, ni existe constancia de ningún vínculo con Logan, así que Marcia la despacha rápidamente. Casi tan rápido como acuerda con Connor -escupitajo en la mano de por medio- la venta de la casa del difunto por 63 millones de dólares. No hay tiempo que perder. La carrera por demostrar quién es más detestable no tarda en iniciarse.

Ampliar Kendall y Tom, en el capítulo 4. RC

Ahí ocupan puestos preferenciales Greg y Tom. El primero se acerca a sus primos para acompañarles en el sentimiento, pero ellos no tardan en quitárselo de encima sospechando que en realidad solo quiere su parte del pastel. No hay duda. En cuanto se menciona que su nombre ha aparecido en un documento de Logan junto a una interrogación trata de convencer de que él puede ser un activo importante para ayudar a dirigir el emporio. Pero es puesto en solfa. Tampoco a Tom. «Nadie confía en ti», le espeta Karl, recordándole que únicamente contaba con el aval de Logan y que una vez muerto este no vale nada. La última baza que le queda a este personaje es su futura paternidad, si es que él ha tenido algo que ver con lo de Shiv, que está por ver.

Las reuniones de trabajo se concentran en dos lugares bien diferenciados. La de los hijos en uno de los salones y la del servicio (Karl, Gerry, Frank…) en la cocina. Como si esto fuera 'Downton Abbey'. Los primeros tratan, con dificultad, de cerrar el acuerdo con GoJo (que ahora se ha complicado). Mientras que los segundos se postulan como sucesores temporales hasta que la junta de la empresa determine quién toma las riendas.

Últimas voluntades

Pero al parecer Logan ya tomó esa decisión, nombró un sucesor, según un documento que encuentran en su caja fuerte con últimas voluntades. Lo que nadie es capaz de determinar es de qué fecha es el escrito ni su validez. En él aparece señalado Kendall, la elección más insospechada teniendo en cuenta la mala relación entre ambos. Un garabato en el folio hace dudar todavía más de su validez. ¿Es un subrayado o un tachado? Porque no es lo mismo y no se trata de un dato baladí. Una línea por debajo del nombre reforzaría la designación, pero si la línea va sobre el nombre la invalidaría por completo. Cada cual decide aferrarse a su propia versión.

Y Kendall tiene claro cuál le conviene, quiere reclamar su lugar, a pesar de haber renegado tantas veces de él y de lo que implica este retorno. Sus hermanos, que hasta hace nada actuaban como perfectos aliados, tampoco lo consideran el apropiado. Pero él va a por todas (¡¡ha vuelto Kendall!!) y por eso no duda en pedir a Hugo que se encargue de difundir la idea de que el estado mental de su padre no pasaba por las mejores condiciones. El trío se ha roto y él toma la delantera. Pero todavía queda mucha carrera.

PD: Cada vez que termina un capítulo de 'Succession' me dedico a enviar mensajes a amigos porque necesito comentarlo todo: «WTF!» Resulta ya urgente montar un grupo específico de whatsapp con este fin. Añadiré, sin duda, a mis dos compañeras de recaps en 'Pantallas', Andrea Morán y Rosa Palo.

Durante la temporada realizaremos un resumen semanal de cada capítulo de 'Succession', en el que se irán turnando Mikel Labastida, Andrea Morán y Rosa Palo.