José E. Cabrero Granada Sábado, 7 de junio 2025, 23:27

En Andalucía, las sobremesas de verano eran menos calurosas gracias a los niños del patio. Recuerdo terminar de comer y escondernos en el cuartito de la televisión, una cueva que procurábamos mantener fresca para sobrevivir a las peores horas del día, y poner Canal Sur. Todas las tardes emitían varios capítulos de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado', dos series mexicanas creadas por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. No había niño en el mundo que no dominara las frases: «No contaban con mi astucia», «bueno, pero no te enojes», «¡síganme los buenos!» y, claro, «fue sin querer queriendo».

HBO estrenó esta semana el primer capítulo de 'Chespirito: Sin querer queriendo', biopic que narra la vida de Roberto Gómez y de todo lo que le rodeó en aquellos primeros años de televisión. Una suerte de 'Cuéntame' que, pese a la distancia, a mí consigue conmoverme. Supongo que el ingrediente de la nostalgia –el verano– juega un papel clave, pero me ha emocionado reencontrarme con los personajes de la plaza y descubrir qué sucedía detrás de la cámara.

Además, el parecido de los actores de HBO con los de la vieja serie es más que notable, especialmente el del protagonista, Pablo Cruz Guerrero, al que quizás recuerden por aquella hermosa película en la que compartía cartel con Jorge Lavat: 'El estudiante'.

Sin querer entrar en lo de «cualquier tiempo pasado fue mejor», qué bonito era cuando todos los niños sabíamos ciertas cosas porque las habíamos hecho nuestras, sin necesidad de redes sociales. Hoy, las frases de Chespirito serían memes recurrentes, motivos de vídeos virales en TikTok o Instagram. Menos mal que las vimos en aquellas tardes de verano que eran nuestras y de nadie más.