Grandes dibujos animados

La animación vive un momento fascinante. Es el formato audiovisual más fresco e innovador. Las plataformas acogen series de dibujos animados entre sus platos fuertes. Apuestan por la fórmula y no se fijan únicamente en el público infantil. Netflix, por ejemplo, arriesga con el anime, ... en claro auge, hasta el punto de estrenar un capítulo por semana de 'Sakamoto Days', un esperado lanzamiento que está cumpliendo con las expectativas. Producción nipona basada en el manga homónimo, que ya cuenta con numerosos fans, sus personajes resultan sumamente entrañables, a pesar de que protagonizan una historia plagada de violencia. El rol principal es un sicario retirado, ahora dependiente de un colmado, que abandonó el lado oscuro para formar una familia. Debe defender a sus seres queridos, sin que estos se enteren de posibles amenazas, y no puede romper una promesa que hizo al enamorarse perdidamente: no volver a matar a nadie. Así, se defiende de sus fieros contrincantes ridiculizándolos, sin acabar con su vida. Escenas surrealistas conviven con mamporros y chistes inofensivos.

'Comando Monster', por su parte, figura en el menú de HBO y se ha revelado como una de las grande series del momento, toda una sorpresa bajo el mandato de James Gunn ('Guardianes de la galaxia'), la mente pensante que trabaja a destajo para reavivar las adaptaciones de DC Comics. Aquí rescata de los tebeos a varios personajes absurdos que forman un supergrupo inusual que cuenta con algunos iconos de terror entre sus filas: La Novia de Frankenstein, una criatura de la laguna, la comadreja de 'Escuadrón Suicida', un robot asesino de nazis. Un compendio de antihéroes impredecibles reclutados para resolver misiones imposibles. ¡Qué gran entretenimiento!

