Cartel promocional de la serie 'Gen V'. Prime Video

'Gen V'

Crítica de televisión ·

La segunda entrega del 'spin-off' de 'The Boys' ya está disponible en Prime Video

Borja Crespo

Borja Crespo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:29

John Turturro encarnó a Carmine Falcone en la película 'The Batman', pero en la serie 'El Pingüino', derivada del filme, no retomó el personaje, defendido ... por Mark Strong. No es fácil de afrontar un inevitable cambio de rostro en un personaje carismático, ya sea por una negociación enquistada o una terrible tragedia, como es el caso de 'Gen V', el 'spin-off' de 'The Boys'. Uno de sus actores principales, Chance Perdomo, perdió la vida a los 27 años tras un accidente, pero el show continúa sin su presencia.

