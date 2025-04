Estirar el chicle

Bella Ramsey e Isabella Merced, en la segunda temporada de 'The Last of Us'.

El titular de la presente columna no tiene nada que ver con el conocido podcast. Es una expresión idiomática perfecta, empleada hasta el desgaste en ... las críticas especializadas, para definir uno de los problemas de nuestro tiempo a la hora de hablar de series. En general, las obras por capítulos duran más de la cuenta. Episodios de relleno, a veces definidos como «de transición», empleando un eufemismo. Tramas alargadas sin venir a cuento, personajes que resucitan, giros sacados de la manga, deus ex machina para resolver, de aquella manera, situaciones inverosímiles en callejones sin salida. El objetivo es que no pare la fiesta, aunque ya no suene la música. La goma de mascar se va quedando sin sabor, pero insistimos en masticarla para tener la boca entretenida y calmar los nervios. Estos días tenemos algunos llamativos ejemplos, como 'The White Lotus', cuya tercera temporada tardó seis entregas en despegar. Las dos últimas resuelven bien, te dejan buen sabor de boca, pero para llegar al clímax el viaje ha resultado cansino.

El comienzo de la segunda sesión de 'The Last of Us' invitaba a cabecear, todo lo contrario al siguiente capítulo semanal, pero habrá quien no haya continuado, como ha podido pasar con 'La rueda del tiempo', una estupenda serie que aceleró cuando acababa la primera temporada, creciendo exponencialmente en su tercera sesión. «Espera, aguanta, que el final es una pasada», es una frase harto comentada. La palma se la ha llevado estos días la soporífera 'Daredevil: Born Again'. Ha costado llegar a la conclusión de una temporada irregular a rabiar, inconsistente y torpe. Empezó fuerte con un plano secuencia para perderse en un mar de aburrimiento que alivia un final en alto que te deja igual que al principio. Exactamente igual.

