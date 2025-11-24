Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel de la serie 'Cometierra'. B.C.

'Cometierra'

Crítica de televisión ·

Una adolescente con problemas de salud mental descubre por accidente que tiene un poder sobrenatural que le permite tener visiones sobre personas desaparecidas

Borja Crespo

Borja Crespo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:23

El 'bullying' es una lacra que no logramos erradicar de un sistema enfermo que glorifica los «zascas», ya sean en las redes sociales o en ... la vida real. Mancillar al contrario, deshonrarle y hacerle mil perrerías, a veces en el plano físico, con actos de violencia, satisface a algunas almas perdidas que se alimentan del dolor ajeno. Tan deplorable comportamiento nutre ciertas autoestimas averiadas que esquivan su propio abismo interior. Mientras hunden al contrario, quedan por encima.

