Un 'mix tape' era una cinta de casete donde nos grabábamos nuestras canciones favoritas, y por ellas se inicia una relación inolvidable entre una adolescente y un compañero de instituto

Comenta Compartir

He aquí una miniserie (son solo cuatro episodios) que gustará, y mucho, a los que vivieron el mundo musical de los 80 y 90, a ... los que se dejan envolver por las historias románticas y a quienes recuerden con cariño aquel primer amor adolescente. Se titula 'Mix Tape' y está en Movistar Plus. Es una historia de amor con dos líneas temporales, en los primeros años 90 y en la actualidad, en torno a dos adolescentes unidos por la música, pero que están separados por la vida. Y va saltando de una época a otra, hacia atrás y hacia adelante continuamente, de forma vertiginosa, para desvelarnos a trazos desordenados la vida de esta pareja: cuando se conocieron como compañeros de clase en Sheffield, en 1989, y ahora, cada uno con una familia formada y en una parte diferente del mundo.

Y aquí volvemos al título. Un 'mix tape' era una cinta de casete donde nos grabábamos nuestras canciones favoritas, y por ellas se inicia una relación inolvidable entre una adolescente y un compañero de instituto, donde intercambiándose 'mix tape', que también funciona como un hilo conductor emocional, comparten su afición por los grupos del momento, por la vida y por mucho más. Pero ¡ay!, también vamos descubriendo que algo los separó y que con el tiempo, ya adultos, cada uno tiene su pareja. La serie habla de la nostalgia, del primer amor, pero también del paso del tiempo, de lo que pudo haber sido y no fue, de cómo los imprevistos de la vida lo complican todo, del destino, del miedo a mostrarse tal cual se es, y donde todos los personajes son buenas personas, lo necesario para que cuando finalice deje un buen sabor de boca. No busquen en ella problemas psicológicos ni disquisiciones intelectuales. Simplemente, disfrútenla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión