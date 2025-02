En la trena

El carcelario es un género importante en cine televisión o literatura. Siempre se parte de la misma premisa: la primera obligación de un preso es fugarse, y la de un funcionario de prisiones es impedirlo. Bien, pues ya tenemos aquí, es decir en Netflix, una ... nueva serie carcelaria, 'Celda 211'. ¿Pero eso no fue una película española de enorme éxito? Si, también, pero ahora los mexicanos han rehecho aquella historia adaptándola a su país. Pero no han adaptado la película de Daniel Monzón sino que los mexicanos han ido directamente a la fuente, la novela de Francisco Pérez Gandul en que se basó Monzón y su guionista Jorge Guerricaechevarría.

Todos nos imaginamos lo que puede ser una cárcel mexicana por lo que nos ha mostrado el cine y la televisión, ahí está, por ejemplo, aquella serie de Jalis de la Serna y Alejandra Andrade, 'Encarcelados', donde recorrían las prisiones latinoamericanas, metiéndose en ellas, y lo que era más admirable, logrando salir indemnes de aquellos antros. Bien, pues esta versión mexicana de la novela se desarrolla en una atiborrada prisión de la fronteriza Ciudad Juárez.

Aquí, a quien le pilla dentro de la trena cuando surge el motín no es un novato funcionario de prisiones en su primer día de trabajo, sino un bienintencionado abogado de derechos humanos, y en ambos casos, para salvar la vida hacen lo mismo, hacerse pasar por uno de los amotinados. Hay más diferencias, que ya descubrirán ustedes si la ven, pero si puedo adelantarles que la serie es terriblemente violenta, no se entendería que no lo fuera. En México ha sido la serie más vista de la plataforma en los últimos meses. Aquí será más difícil que lo sea porque no estamos habituados a series latinoamericanas, pero merece la pena echarle un ojo.