Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 30 de octubre de 2025
Imagen promocional de 'It: bienvenidos a Derry' HBO

Terror para Halloween

Crítica de televisión ·

Estoy hablando de 'It: bienvenidos a Derry' de HBO Max, que es una especie de precuela de las dos películas de 'It'

Boquerini

Boquerini

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:15

Comenta

Estamos al borde de Halloween, así que se impone dedicar la crítica a una serie de terror, para que la disfruten el fin se semana, ... o medio disfruten, porque les propongo una que se está emitiendo episodio a episodio, a razón de uno por semana, lo que es un error en este género porque cuando te has metido en situación y te has sobresaltado varias veces, el capítulo se acaba y te toca esperar una semana volver a zambullirte en la trama. De momento se ha emitido el primer episodio y este fin de semana llegará el segundo de los ocho de que consta.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  3. 3 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  4. 4 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  5. 5 La Guardia Civil de Las Palmas realiza un simulacro en un centro comercial de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet confirma que Canarias se libra del tren de borrascas y los modelos ya apuntan a una subida de temperaturas
  7. 7 El PP se recompone en El Hierro: dimite su presidente tras la marcha de los concejales
  8. 8 Truco o multa en Halloween: Guaguas se escuda en la Policía para evitar los ataques con huevos y piedras
  9. 9 Los residentes en complejos rechazan el plan de Turismo y abren la vía a una abultada litigiosidad
  10. 10

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Terror para Halloween

Terror para Halloween