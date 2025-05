Secretos y mentiras

Comenta Compartir

Ya me conocen, serie o película nórdica que aparece, allá que me zambullo. Y generalmente, si son thrillers, nunca decepcionan. La más reciente es 'Los ... secretos que ocultamos', serie danesa que se anuncia como thriller, pero que sobre todo es un retrato psicológico una una clase alta danesa que vive en urbanizaciones exclusivas, con sirvientas filipinas a su servicio, basada en hechos reales. Son seis episodios, de no más de 40 minutos que, casi sin que se note y como quien no quiere la cosa, destila una feroz crítica social: una joven 'au pair' filipina, desaparece en uno de los barrios más ricos del norte de Copenhague. Su vecina está convencida de que le ha pasado algo y su propia 'au pair', también filipina, empieza a investigar los rumores que circulan entre las numerosas cuidadoras de la zona. Todo apunta a que se ha cometido un crimen.

La serie, con más drama que intriga, pese a que hay una policía encargada del caso que habla con todos y que investiga lo que puede, muestra a unos personajes donde todos mienten, todos con algo que ocultar. Son unos personajes fríos, nada empáticos, que no salen de su burbuja vital, a los que les trae sin cuidado la vida de las personas de clases inferiores, tras los que hay una trama oculta de secretos familiares, de lo 'no dicho', bajo la apariencia de una comunidad casi perfecta de altísimo nivel de vida. Este retrato es lo más impactante. La serie toca también el tema de como educamos a los niños, absorbidos por redes sociales, grupos de chats y violencia, que solo comparten entre ellos y de los que los mayores lo ignoran todo, dejándolos en manos de sus cuidadoras filipinas. Y al final, como siempre, son los poderosos los que se salen con la suya. Y no digo más.

