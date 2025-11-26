Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 27 de noviembre de 2025
La protagonista de la serie Ena, Kimberly Tell. EFE

Una reina moderna

Crítica de televisión ·

'Ena, la reina Victoria Eugenia' es la serie que TVE ha estado metiéndonos por los ojos en promociones desde hace semanas

Boquerini

Boquerini

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:25

Comenta

Es la serie más promocionada de TVE, 'Ena, la reina Victoria Eugenia', que la cadena pública ha estado metiéndonos por los ojos desde hace semanas, ... interrumpiendo programas, sobreimpresionando avisos... Sin embargo, a pesar de que nos la han vendido como la nueva gran superproducción de RTVE, en realidad se rodó hace más de dos años y desde entonces la televisión pública la ha tenido guardada en un cajón.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  2. 2 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  3. 3 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media
  4. 4 Averigua qué alcaldes de Canarias cobran más
  5. 5 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo
  6. 6 Dos accidentes en la GC-3 dejan tres heridos y retenciones en las dos direcciones
  7. 7 El Cabildo recupera la llaves de La Cilla de Artenara
  8. 8 La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
  9. 9 Juan Antonio Peña sale al paso de una posible moción de censura en Telde: «No tengo miedo»
  10. 10 Aurora Homes construirá 194 viviendas en El Doctoral con una inversión de 36 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una reina moderna

Una reina moderna