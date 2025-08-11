Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una escena de la serie británica 'Escandalosas'. Movistar

Rebeldes y audaces

Crítica de televisión ·

Seis vidas de película que se entrelazan con los turbulentos acontecimientos históricos de la primera mitad del siglo XX

Boquerini

Boquerini

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:03

Nunca falla. Si usted está buscando una serie entretenida que no le trate como un imbécil, las series británicas no le defraudarán, y si es ... de época, miel sobre hojuelas. Pues he aquí la última serie de la BBC que nos acaba de llegar, 'Escandalosas' que ya está en Movistar Plus+ tras haberla ido desgranando a razón de dos episodios por semana. Son seis episodios que muestran la historia real de las seis hermanas Mitford en el turbulento periodo de la Inglaterra de entreguerras, que conmocionaron a la sociedad de la época, tocando temas como fascismo, comunismo, aristocracia y escándalo familiar.



