Muerte en el set

Si les hablo de la película 'Rust', de Alec Baldwin estoy seguro que todos ustedes saben a la que me refiero, y eso que hace ... solo una semana que se estrenó en Estados Unidos. ¡Morbosos que son todos ustedes!. Si, es cierto, me refiero a aquella película en cuyo rodaje Alec Baldwin, que también es productor del filme, disparó accidentalmente con una pistola cargada con balas de verdad y no de fogueo, como sería lo correcto, matando a la directora de fotografía del filme, Halyna Hutchins. ¡Es que las armas las carga el diablo!, dirán con toda razón.

Ahora Disney+ acaba de estrenar el documental 'Trágico final en Hollywood' (horrendo título castellano, ya que no sucedió en Hollywood sino en el set de rodaje en Santa Fe, Nuevo Mexico, llamado originalmente 'Last Take: Rust and the Story of Halyna'). Hay cientos de imágenes de lo que sucedió aquel 21 de octubre de 1921 en que murio Halyna Hutchins, y el documental las recoge todas, explicando quen era Halyna, las condiciones del rodaje de bajo presupuesto, cómo pudo suceder el fatal error, y los juicios posteriores.

Aunque todos creemos saber como sucedieron las cosas, el documental despeja muchas dudas y pone el dedo sobre otras no aclaradas, preguntándose cómo es posible que munición real se mezclase con balas de fogueo. En Estados Unidos donde domina la cultura de las armas, la acogida de 'Rust' en su primera semana ha sido bastante discreta. Allí no ha funcionado el morbo, bastante tienen con las veleidades de Donald Trump. En España no tiene fecha de estreno, pero el documental es un buen elemento para ir abriendo boca, aunque esta frase quizá no sea la más adecuada en este caso que es, sobre todo, un sentido homenaje a Halyna Hutchins, a sus ilusiones frustradas y a su trabajo como directora de fotografía.