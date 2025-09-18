Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

'The Pitt'. R. C.

Una de médicos

Crítica de televisión ·

Una serie de médicos en un éxito seguro. Movistar Plus+ lo sabe y acaba de triunfar en los Emmy con 'The Pitt'

Boquerini

Boquerini

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:19

Siempre nos han chiflado las series de médicos, desde aquel guapísimo doctor Gannon de 'Centro médico' de los 70, que enamoró a tantas quinceañeras, hasta ' ... House', con uno brillante pero algo problemático, pasando por 'Urgencias', donde ya George Clonney comenzó a romper corazones. Una serie de médicos en un éxito seguro. Movistar Plus+ lo sabe y acaba de triunfar en los Emmy con 'The Pitt', cuya segunda temporada se anuncia para enero.

