Leonard y Marianne

La serie 'So long Marianne' de Movistar+ cuenta los inicios de Leonard Cohen y su relación con Marianne, el amor de su vida

Imagen de la serie 'So long Marianne'

Ustedes son lo suficientemente cultos e inteligentes para saber que si les hablo de 'So long Marianne' me estoy refiriendo a una mítica canción del ... canadiense Leonard Cohen, cantante, compositor, poeta, escritor, músico… que fue premio Principe de Asturias. Incluso es posible que si tuvieron el privilegio de verle cantar en directo, estaremos de acuerdo en que, dejando a los Stones a un lado, sea el artista que más satisfecho nos ha dejado. Bien, pues ahora 'So long, Marianne' es también el título de una serie de Movistar+ sobre los inicios del músico y su relación con Marianne, el amor de su vida. Esta Marianne Ihlen, a quien Cohen le dedicó la canción, era una joven noruega que conoció en la isla griega de Hydra, en los años 60 y con quién tuvo una relación intermitente a lo largo de los años. Estamos ante una serie noruega, por lo que omiten muchas otras facetas del músico, como su relación con Suzanne, a quien también le dedicó una canción, o su hijos, una llamada Lorca, en homenaje a Federico.

La serie tiene cosas muy buenas y otras más discutibles, en primer lugar el protagonista, Alex Wolff, que no se parece en nada al Cohen joven, realiza una interpretación muy mejorable. Tiene una narración que es en blanco y negro cuando Cohen está solo, y en color cuando está con Marianne, aunque conforme va avanzando esto se olvida de vez en cuando. Y combina formatos de forma arbitraria. Lo mejor está en el complicado retrato psicológico de ambos, dos personas solitarias, en las escenas del Chelsea Hotel de Nueva York (los muy avezados serán capaces de reconocer a Dylan, Woody Guthrie o Janis Joplin), en la primera actuación pública de Cohen junto a Judy Collins, y en la pasión que siempre unió a un atormentado Leonard con la luminosa Marianne.

