Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, cien incidencias y clases suspendidas
Cartel promocional de la serie 'Pluribus'. AppleTV

Ladrones de penas

Crítica de televisión ·

Con solo dos episodios se habla ya de la serie del año. Es de ciencia ficción, se titula 'Pluribus' y la está emitiendo Apple TV

Boquerini

Boquerini

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:21

Comenta

Con solo dos episodios se habla ya de la serie del año. Es de ciencia ficción, se titula 'Pluribus' y la está emitiendo Apple TV ... en todo el mundo a la vez. Se han visto dos episodios y este fin de semana llegará el tercero. Entiendan que con solo dos episodios de los nueve de que consta, sería muy arriesgado asegurar que es la serie del año, aunque tiene una pinta excelente. Su inicio recuerda mucho a las diferentes versiones existentes de 'La invasión de los ladrones de cuerpos'. Detrás de ella se encuentra Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', dos de las series más interesantes del panorama audiovisual.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  3. 3 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  4. 4 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  5. 5 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  6. 6 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sentencia la histórica panadería de Triana: tendrá que cerrar
  7. 7 Bumpers Brand llega con fuerza a Gran Canaria con su nueva tienda en la calle Arena 13
  8. 8 El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces
  9. 9 Estas son las carreteras cortadas en Canarias por la borrasca Claudia
  10. 10 La víctima de una presunta agresión sexual en el parque de las Cucas: «Tenía mucho miedo a denunciar»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ladrones de penas

Ladrones de penas