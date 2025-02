Comenta Compartir

Entre la jungla de propuestas de todas las plataformas están películas que vaya usted a saber por qué circunstancias alguien ha decidido que no se estrenen antes en salas de cine. Acabo de descubrir 'Daddio', en Movistar Plus+, que desarrolla en tiempo real durante una ... noche en un taxi neoyorquino con solo dos personajes, el conductor y una pasajera, que hace el recorrido desde el aeropuerto JFK hasta el domicilio de ella. Es muy difícil mantener la tensión con dos personajes en un vehículo si no hay violencia, efectos especiales, sexo o alguna de las ofertas habituales del cine de hoy, y aquí no hay nada de eso, simplemente una conversación entre chófer y pasajera.

Hay que contar con dos actores de primera fila para mantener la atención durante hora y media, pero para disfrute de todos estos lo son: Sean Penn como el taxista y Dakota Johnson como la pasajera. Penn es de sobra conocido, un excelente actor pero con fama de 'broncas'. A Dakota, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, la recordarán de 'Cincuenta sobras de Grey'. Ella iluminaba aquella execrable película. Antes de aceptar el papel pidió consejo a su entonces padrastro, Antonio Banderas que le dio sabios consejos. Por supuesto que si quieren violencia, sexo y todo lo demás, en 'Daddio' no lo van a encontrar. Pero si quieren ver un drama emotivo y honesto sobre la vida, escrito y dirigido por la primeriza Christy Hall, esta es su película para ver a oscuras. El magnetismo de las miradas de Penn y Johnson pone los pe los de punta y la conversación entre ambos va evolucionando de lo superficial a lo más profundo, donde ella va abriendo su alma y el conductor actúa como su terapeuta. Hablan de todo, pero sobre todo de la vida. Ah, y 'Daddio' significa 'gente'.

