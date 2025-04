Dos investigadoras

Comenta Compartir

Austera, áspera, seca, de pocas palabras… así es 'Cuando nadie nos ve', la nueva serie de Enrique Urbizu, responsable de películas como 'La caja 507' ... o 'No habrá paz para los malvados' y de series como 'Gigantes' o 'Libertad', un gran director muy sólido. Aquí da un giro a sus trabajos, ya que la serie no se anda con florituras, lo que no quita que, aunque no sea lo mejor de su filmografía, es muy interesante.

La acción se desarrolla en Morón de la frontera, la frontera política y cultural de la España profunda, durante la Semana Santa, con dos acciones en paralelo en torno a dos personas desaparecidas. Una es un soldado de la base americana, una de las mayores de EE UU en el extranjero, para cuya investigación llega al lugar una teniente del Ejército estadounidense, y la otra, la de un joven de Morón a cargo de cuya investigación está una sargento de la Guardia Civil. Obviamente ambas desapariciones acaban confluyendo. Mención especial sus protagonistas, Maibel Verdú, Mariela Garriga, Dani Rovira o Ben Temple. Estábamos acostumbrados a identificar a Maribel Verdú o a Dani Rovira con la comedia o el melodrama. Aquí nos presentan un lado sorprendente, con personajes tan austeros como la serie, que salvan con nota. Ambos excelentes. La trama da un giro a partir del quinto episodio, el último emitido por ahora de los ocho de que la serie, que despeja algunas incógnitas. Y si en los cuatro primeros cada uno corresponde a un día de la Semana Santa, el quito es un amplio flash back. Cabe decir que en ella tienen su importancia una nueva droga de composición letal y una escuela de artes marciales. Como clave, una de las frases de la serie: 'Cuando nadie nos ve es cuando estamos más vulnerables'.

