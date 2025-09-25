Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miren Ibarguren, en 'El refugio atómico'. R. C.

El bunker

Crítica de televisión ·

Es una serie de la que no se puede desvelar demasiado, pero no pongan las expectativas muy altas

Boquerini

Boquerini

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:22

Decía Hitchcock que toda película debía empezar con un terremoto y luego ir aumentando su intensidad. Pues bien, en 'El refugio atómico', la nueva serie ... de Netflix a cargo de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de 'La casa de papel', es al revés. Empieza con una guerra atómica, sigue con una mentira, pasa por una mala copia de 'Gran hermano' y finaliza como un culebrón venezolano. ¡Vaya decepción! Es una serie de la que no se puede desvelar demasiado, pero no pongan las expectativas muy altas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Guerra del ruido: «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»
  3. 3 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  4. 4 Elije bien tu súper en Canarias: la diferencia entre comprar en uno u otro llega a los 2.000 euros al año
  5. 5 Una menor relató como su tío abusaba de ella en Telde: «Me amenazaba con matar a mi madre si contaba lo que me hizo»
  6. 6 HiperDino celebra a lo grande 40 años con los mayores premios de su historia
  7. 7 La Aemet advierte de subidas de temperatura a las puertas del fin de semana y deja lejos la borrasca Gabrielle
  8. 8 Una yegua acude a un cajero en la Vega de San Mateo
  9. 9 Así es el interior del Tajogaite: publican una radiografía inédita del volcán de La Palma
  10. 10 Detenido por conducir un furgón de forma errática en la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El bunker

El bunker