RTVE mantiene en el aire la retransmisión de los Juegos Paralímpicos de París 2024

A, exactamente, 100 días para que la llama de los Juegos Paralímpicos ilumine el Estado de Francia en París su retransmisión en abierto en España está en el aire. «​​El Comité Paralímpico Español, RTVE y el Consejo Superior de Deportes continúan trabajando conjuntamente para lograr una solución que permita que los Juegos Paralímpicos de París se puedan retransmitir a través de la televisión pública», confirman fuentes de RTVE a este periódico. Sin embargo, a tres meses la única manera de ver esta cita será a través de la plataforma de streaming Twitch y el canal del periodista Siro López, que, este sábado confirmó, que confirmó a través de X, antes Twitter, la adquisición de los derechos de retransmisión de este evento.

«Feliz de tener la oportunidad de dar cobertura a un evento tan importante y tan exitoso para nuestro país», confirmó el periodista a través de un mensaje en la red social.

A menos de tres meses, el Comité Organizador ha anunciado un importante récord: más de 160 canales de televisión y emisoras de radio los retransmitirán, nunca antes habían sido tantos. Sin embargo, RTVE no aparece entre los nombres y es un problema de dinero. «El Comité Paralímpico Español ya intentó hace dos años adquirir directamente los derechos de retransmisión de los Juegos de París para España, a un precio razonable, pero no fue posible», señalan estas mismas fuentes a este periódico. No obstante, esperan alcanzar un acuerdo en las próximas semanas.

«Desproporcionada y abusiva»

A falta de tres meses, los derechos de explotación del evento en España están en manos de Enjoy Television, que con el nuevo ciclo paralímpico quedaron bajo su poder. Hasta Tokio, los derechos estaban en posesión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), y había permitido a RTVE, a través de Teledeporte y RTVE Play, emitir las competiciones paralímpicas de los últimos años.

El pasado viernes -aseguran a este periódico fuentes del ente público- se celebró una reunión importante al máximo nivel con el apoyo del Consejo Superior de Deportes. Un encuentro «donde se puso de manifiesto la oferta abusiva y desproporcionada que la empresa tenedora de los derechos de retransmisión de los Juegos Paralímpicos en España ha puesto encima de la mesa», advierten.

Según estas mismas fuentes, la propuesta «supera en varios miles por ciento al importe que RTVE abonó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 hace tres años y que resulta imposible de asumir por parte de RTVE». Añaden, además, que «esta oferta, además de ser desproporcionada por su incremento, no tiene ningún precedente en ningún país europeo y convertiría a España en el país que, con mucha diferencia, paga los derechos de TV más caros de toda Europa por los Juegos Paralímpicos, lo que produciría una clara ruptura del mercado audiovisual en este segmento».

Con esta situación, queda en el aire la visibilidad de la delegación española que cuenta con la participación de casi 150 deportistas y que ven cómo sus logros no se podrán ver en televisión en España y, además, sus patrocinadores no contarán con la exposición que muchos demandan. A pesar de la cercanía de la cita paralímpica, el Comité Paralímpico Español señala que «mantiene su intención de seguir conversando con el tenedor de los derechos para, en el caso de conseguir su adquisición, proceder a la cesión de los mismos al ente público».