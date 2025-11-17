Tom Cruise recibe el primer Oscar de su carrera

Iker Cortés Madrid Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:56 | Actualizado 15:25h. Comenta Compartir

Ha tardado en llegar, pero Tom Cruise (Siracusa, Nueva York, 63 años) ya puede presumir de Oscar. El actor recibió este domingo, durante una gala, el Oscar honorífico que sirve de homenaje a los 45 años de trayectoria que lleva a sus espaldas, centrada en los últimos años en el cine de acción, pero con películas tan interesantes como 'Jerry Maguire', 'Rain Man', 'Minority Report' o 'Eyes Wide Shut'. «Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy», dijo el actor al recibir el galardón.

En su discurso, Cruise habló de la impresión que le causó de niño ir al cine. «De repente, el mundo era mucho más grande que el que conocía», relató ante una platea en la que se encontraban, entre otros, Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio y Ariana Grande. «Siempre haré todo lo posible por apoyar este arte y dar voz a nuevos talentos, por proteger lo que hace que el cine sea poderoso, ojalá sin más lesiones», dijo entre risas, haciendo referencia a la fractura de tobillo que sufrió durante el rodaje de una escena de la franquicia 'Misión imposible' en 2017.

Cruise había estado nominado en cuatro ocasiones a los premios, dos de ellas a mejor actor por su trabajo en 'Nacido el 4 de julio' (1990) y 'Jerry Maguire (1997), una tercera a mejor actor de reparto por 'Magnolia' (2000), y la última por su papel como productor ejecutivo en la espectacular 'Top Gun: Maverick' (2023). Sin embargo, nunca había conseguido la codiciada estatuilla.

«¿Cómo resumir la carrera de 45 años de Tom Cruise en un discurso de cuatro minutos? 'Misión imposible'», anunció el director Alejandro Iñárritu, responsable de presentar el premio y al actor. Tenía sentido porque el cineasta mexicano ha dirigido a Cruise en una película de la que todavía no se conoce el título y que se estrenará en octubre de 2026. Iñárritu aseguró que el talento de la estrella de cine va más allá de las peligrosas acrobacias que lo han hecho famoso: «No se trata de lo lejos que corre ni de lo alto que salta. Se trata de la precisión con la que decide moverse, de esas pequeñas calibraciones», apuntó sobre un actor que siempre se ha mostrado comprometido con el cine en las salas y con la experiencia colectiva y distante con el negocio de las plataformas de 'streaming'.

En la gala también se rindió homenaje a Dolly Parton con el Premio Humanitario Jean Hersholt por su labor filantrópica, que incluye la fundación de una biblioteca que ha proporcionado más de 300 millones de libros a niños. Parton aceptó el premio por videoconferencia. Entre los demás homenajeados se encontraban la actriz y coreógrafa Debbie Allen y el diseñador de producción Wynn Thomas.