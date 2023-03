19 títulos imprescindibles galardonados con el Oscar a la mejor película

Existen muchas obras maestras que nunca lograron el Oscar a la mejor película, si acaso en las categorías de dirección, interpretación o alguna técnica. Pero las galardonadas con el Oscar a la mejor película, aunque no todas son obras maestras, sí que tienen algo que les confiere un interés especial. Estas son las 19 mejores películas, de menos a más, dentro de lo que supone una clasificación muy subjetiva, que nadie se debería perder.

19 Disponible en Prime Video, Filmin, Rakuten TV y Acontra+. Y en alquiler en Apple TV 'El último emperador' (Bernardo Bertolucci, 1987

Protagonizada por John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole, Ruocheng Ying, Victor Wong, Dennis Dun, Ryuichi Sakamoto.

Película basada en la autobiografía de Pu Yi, 'Yo fui emperador de China'. Fue el primer filme que obtuvo el permiso de las autoridades chinas para ser rodado en el interior de la Ciudad Prohibida y para su director, Bernardo Bertolucci su primera gran superproducción que junto a las posteriores 'El cielo protector' y 'Pequeño Buda', el inicio de una trilogía sobre culturas exóticas. El hermano mayor de Pu Yi, que le había ayudado a escribir su autobiografía, estuvo presente como asesor en el rodaje de la película. Para determinadas escenas fueron necesarios hasta 19.000 extras.

Pu Yi (John Lone), el que fuera último emperador de China recuerda lo que ha sido su vida desde su cárcel por oponerse al comunismo. China 1908: Pu Yi (Richard Vuu) es separado de su madre, introducido dentro de las murallas de la Ciudad Prohibida de Pekín y es nombrado emperador con sólo los tres años de edad, siendo adorado por 500 millones de personas como divinidad. Es educado para que todo el mundo le rinda honores y tiene dos tutores, primero uno chino y posteriormente un escocés, Reginald F. R.J. Johnston (Peter O'Toole). Gobierna en la Ciudad Prohibida, hasta que las fuerzas republicanas, que abolen la corte imperial, lo encierran entre sus murallas, donde se sigue considerando emperador al margen de lo que sucede en el país. Finalmente abdica y se convierte durante un tiempo en títere de las fuerzas de ocupación japonesas en Manchuria. Con la llegada de la Guerra Civil y el triunfo de la revolución comunista y Pu Yi es encarcelado para limpiar su mente de todo pensamiento capitalista. En los últimos años de su vida fue jardinero en el parque botánico de Pekín y llevó una vida como un hombre cualquiera en su país.

La película logró 9 Oscar. Además del de Mejor Película, logró los de Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Montaje, Mejor Música Original, Mejor Guion Adaptado y Mejor Sonido.

18 Disponible en Movistar Plus+ y SkyShowtime. Y en alquiler en Rakuten TV, Apple TV, Amazon y Chili. 'No es país para viejos' (Joel y Ethan Coen, 2007)

Protagonizada por Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt y Tess Harper.

La América cutre, la de las caravanas y moteles de mala muerte, pero también la de los mejores personajes, los más agradecidos y los más resultones. Los hermanos Coen no tienen más que aprovecharlos, retomar un camino ya explorado por ellos que retrata a la gente vulgar y corriente, esa que, pasada por sus ácidos ojos, tiene ya poco de corriente, y de vulgar aún menos. Son, una vez más, individuos instalados en el puro disparate, en el desfase de los tiempos, que dice al principio de la película el sheriff... el disparate es, pues, parte consustancial de sus vidas: Un cuento fronterizo, coral y casi previsible. Pero el truco está en cómo discurre. Y cómo responden todos y cada uno de los actores, con un memorable Javier Bardem al frente.

Además del Oscar a la Mejor Película, logró los de Mejor Dirección, Mejor Actor Secundario (Javier Bardem) y Mejor Guion Adaptado..

17 Disponible en Filmin 'Alas' (William A. Wellman, 1927)

Protagonizada por Clara Bow, Charles Buddy Rogers, Richard Arlen, Jobyna Ralston, Gary Cooper y, Arlette Marchal.

El primer Oscar de la historia. Espectacular producción bélica sobre la guerra aérea durante la Primera Guerra Mundial, producida por los míticos Adolph Zukor y Jesé L.Lasky y dirigida con laboriosidad y minuciosidad por William A. Wellmam, que no permitió la utilización de ningún truco fotográfico para las secuencias aéreas, sino que montó las cámaras a bordo de los aviones. Rodada simultáneamente a 'El cantor de jazz', fue uno de los últimos filmes mudos sobre la llamada Gran Guerra y la obra maestra definitiva sobre el tema, que había conocido una gran profusión de películas en las postrimerías del cine silente. Aunque Wellman fue un director muy prolífico durante el cine mudo, de esa etapa solo se conservan dos películas suyas, 'Alas' y 'Mendigos de vida', siendo el resto de sus películas conocidas pertenecientes a su etapa sonora. A destacar la espléndida presencia de Clara Bow (que lo mismo le guiña el ojo al chico que le gusta, que conduce una ambulancia por el frente o que baila descocada en un club de París), llena de un sugerente erotismo, y la aparición en un breve personaje, de Gary Cooper.

Jack Powell (Charles Buddy Rogers), un joven que vive en una pequeña ciudad de Estados Unidos en 1917, está enamorado de la sofisticada Sylvia Lewis (Jobyna Ralston) y se siente irritado por las constantes atenciones de la chica de la casa de al lado, Mary (Clara Bow). Sylvia está a su vez enamorada del rico heredero David Armstrong (Richard Arlen), aunque su relación se ve interrumpida cuando los dos jóvenes se alistan en el Ejército. Tras un periodo de entrenamiento, entran en la Fuerza Aérea y Jack y David conocen al cadete White (Gary Cooper), que muere posteriormente en un accidente aéreo. Ya en Europa durante la Primera Guerra Mundial, su primera misión en el aire es contra el as alemán Kellerman (Carlvon Hartmann), que deja caballerosamente que David huya cuando la ametralladora de su avión se encasquilla. Jack es derribado pero logra escapar y llegar a las líneas británicas. Mientras tanto Mary ha entrado a formar parte del Cuerpo Motorizado de Mujeres, y sigue a Jack y David hasta París donde, tras ayudar a derribar un gigantesco bombardero alemán, los dos jóvenes celebran sus recién ganadas medallas. Mary atrae a Jack y lo aleja de otra chica, pero es descubierta parcialmente desvestida por la Policía Militar y devuelta a Estados Unidos. Jack y David se pelean a causa de Sylvia. Durante su siguiente misión, David es derribado detrás de las líneas enemigas. Logra huir llevándose un avión alemán, al que ataca y derriba Jack, que no sabe que es su amigo quién lo está pilotando. Jack vuelve a casa, donde es recibido como un héroe, y descubre que, en el fondo, ha estado siembre enamorado de Mary.

Además del Oscar a la Mejor Película logró también el de Mejores Efectos.

16 Disponible en HBO Max, y en alquiler en Apple Tv, Rakuten TV, Amazon y Chili 'Sin perdón' (Clint Eastwood, 1992)

Clint Eastwood en 'Sin perdón'. / RC

Protagonizada por Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris y Jaimz Woolvett.

Un western crepuscular, sobrio y naturalista que no incluye ni una sola concesión al conformismo. Clint Eastwood, que aseguró que con este título se despedía para siempre del género que le consagró, demuestra su madurez como creador, con una precisión que solo se puede encontrar en los westerns clásicos. Una obra maestra del género.

William Munny (Clint Eastwood) es un forajido que se oculta de su pasado. Han pasado once años desde que dejó la pistola, dejando atrás su mala reputación como asesino a sangre fría que robaba trenes y asaltaba ciudades. Ahora vive tranquilamente con sus dos hijos como granjero en Kansas. Su esposa ha muerto recientemente y está claro que su influencia le ha cambiado profundamente. La dura realidad de las praderas durante la década de 1880 ha hecho que Munny y sus hijos estén en la quiebra. En ese momento es visitado por el chico Schofield (Jaimz Woolvett), que está buscando un socio para que le ayude a cazar un par de vaqueros y cobrar una recompensa. Según Schofield, dos hombres han marcado la cara a una prostituta en la ciudad de Big Whiskey. El sheriff del lugar, un hombre práctico y duro, ex pistolero llamado Little Bill Daggett (Gene Hackman), ha dejado que estos hombres se vayan pidiéndoles que paguen sólo una multa de seis caballos al propietario del prostíbulo. Ultrajadas, las otras prostitutas de la casa reúnen sus ingresos y ofrecen una recompensa de 500 dólares por cada uno de los vaqueros.

Tras oír esta historia, Munny decide unirse a Schofield sólo si su antiguo socio, Ned Logan (Morgan Freeman) va con ellos. Logan, un forajido en su juventud, es un hombre de color que vive ahora con una mujer india en una pequeña granja del Oeste de la región. Está en paz consigo mismo, pero la oportunidad de ganar dinero con la recompensa que ofrecen y su lealtad hacía Munny, le obligan a aceptar la oferta. La llegada de los tres a Big Whiskey está precedida por la de un cazador de recompensas conocido como Bob el inglés, que viaja acompañado de su biógrafo, un novelista de historias baratas llamado W. W. Beauchamp (Saul Rubineck), que acaba saliendo del lugar de forma humillante y solitaria mientras que W. W. Beauchamp permanece en la ciudad para escribir la historia de lo que se avecina. Ante él aparecen Munny, Schofield y Ned Logan, los tres fuertemente armados y compartiendo la misma intención. Aparecen también el sheriff Little Bill Daggett y sus ayudantes, que son los dos vaqueros perdonados. Por último está también la mujer que quiere que estos dos vaqueros mueran. Pronto se entabla una lucha a muerte sin cuartel entre ambos grupos.

Además del Oscar a la Mejor Película, logró los de Mejor Director, Mejor Actor Secundario (Gene Hackman) y Mejor Montaje.

15 Disponible en Filmin y Molvistar Plus+; y en alquiler en Rakuten TV.Apple TV y Amazon. 'Memorias de África' (Sydney Pollack, 1985)

Protagonizada por Robert Redford, Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen y Malick Bowers.

Una de las más hermosas películas de los 80, una recreación de la vida de la escritora danesa Isak Dinesen (pseudónimo de Karen Blixen) en Africa. La película, un lujoso melodrama rodado por Sydney Pollack en escenarios naturales africanos, combina emoción, belleza, aventuras y pasión, retratando la lucha de una mujer, que tras un matrimonio de compromiso, busca su independencia y una vida plena. La película sigue su paulatina evolución, una mujer frágil y de espíritu conservador, que va transformándose, al abrigo de la realidad africana, en una mujer decidida, escéptica y solitaria. Junto a la enorme belleza de la película, merecen destacarse las interpretaciones del trío protagonista (Robert Redford, Meryl Streep y Klaus María Brandauer), llenas de fuerza y vitalidad, y la magia de una banda sonora que firma John Barry.

Una mujer, Karen (Meryl Streep) recuerda su pasado y comienza a escribir sus memorias. En Dinamarca, en 1913, durante una cacería de faisanes, Karen se da cuenta que el destino le depara una vida de solterona, por lo que decide romper con todo y marcharse a África para casarse, en un matrimonio de compromiso, con su primo Bror (Klaus Maria Brandauer), un barón sin fortuna, y montar, con el dinero de ella, una granja en la que criar ganado. Ya en Kenya, en su largo viaje en tren hacia Mombasa, Karen se fija en Denys (Robert Redford), un cazador que ha subido al tren con dos colmillos de elefante. Apenas llegada a la estación, se celebra su boda a la que asisten todos los blancos del lugar. Al llegar a su nueva casa, se entera que Bror ha decidido, en contra de sus deseos, cultivar café. Karen, tenaz y decidida, pone en marcha la plantación e instala su casa. Gracias a su bondad y a su espíritu de lucha va ganando, poco a poco, la confianza de los Kikuyus, ancestrales habitantes de esas tierras.

Estalla la Primera Guerra Mundial. Bror se une a los británicos para luchar. Un día, un oficial le pide provisiones y medicinas para los combatientes. Karen, ante la amenaza de ser trasladada a la ciudad, decide llevar ella misma la expedición. Perdida en la inmensa sabana se encuentra con Denys, quien le indica el camino correcto. Una noche el campamento es atacado por un león que mata a una de sus vacas. Karen, con increíble valentía, logra ahuyentar al león a latigazos. Por fin llegan a su destino. Allí Bror le confiesa que va a hacerse cazador profesional y que no va a ocuparse de la plantación.. Al volver Karen cae gravemente enferma. Su única posibilidad de curación está en Dinamarca y tiene que marcharse. Tras una larga convalecencia vuelve sana, pero ya no podrá ser madre. Acaba la guerra y en la fiesta de Nochevieja, Denys y Karen se besan por primera vez mientras Bror la engaña con otra mujer. Karen expulsa a Bror de la casa. Una mañana aparece Denys con un gramófono y propone a Karen que le acompañe para buscar un lugar donde organizar safaris. Durante el viaje tienen que matar a dos leones para salvar sus vidas, y esa misma noche, con la música del gramófono, surge entre ellos una inmensa pasión amorosa.

Nada más llegar a la plantación, Denys se va, pero ya no puede vivir sin ella y, entre safari y safari, viven una entrañable historia de amor. Un día Denys la lleva en su avioneta y Karen vuela por primera vez en su vida, quedando maravillada ante los bellísimos paisajes africanos. Se divorcia de Bror y pide a Denys que se case con ella, pero él no quiere, prefiere que todo siga como antes. Los negocios de Karen no van bien y al final ocurre lo inevitable: la ruina total, al arder la factoría de la plantación. Ha perdido la cosecha y África ha terminado para ella. Antes de irse logra proteger las tierras de sus Kikuyus gracias a la palabra de la mujer del nuevo gobernador. Denys le propone llevarla en su avioneta, pero no puede llegar a cumplir su promesa. Su avioneta se estrella. Entierran a Denys en una colina que domina la sabana y Karen regresa a Dinamarca. Nunca más volverá a África, a esa África que le robó el corazón y el amor de su vida.

Además del Oscar a la Mejor Película, obtuvo los de Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Música Original, Mejor Guion Adaptado, Mejor Sonido y Mejor Dirección Artística.

14 Disponible en Filmin y HBO Max, y en alquiler en Rekuten TV y Apple TV 'Spotlight' (Thomas McCarthy, 2015)

Protagonizada por Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams y Liev Schreiber.

Una excelente película sobre la investigación periodística dirigida por el también actor Thomas McCarthy ('Vías cruzadas', 'The Visitor', 'Con la magia en los zapatos') narra la fascinante historia real de la investigación ganadora del Premio Pulitzer llevada a cabo por los periodistas del Boston Globe que sacudió la ciudad Boston cuando destaparon una serie de abusos sexuales cometidos por curas pederastas y causó una enorme crisis en la diócesis de Boston que intentó ocultar.

A principios del siglo XXI la sección Spotlight del diario Boston Globe está formada por un grupo de periodistas que hacen reportajes en profundidad, entre ellos el veterano Walter Robinson (Michael Keaton), el aguerrido Michael (Mark Ruffalo) y la joven Sacha (Rachel MvAdams). En el 2002 y ante la llegada del nuevo director Marty Baron (Liev Schreiber), buscan un caso de peso, poniendo al frente a los mejores periodistas. Pronto comienzan un proyecto de artículo sobre varios curas acusados por sus víctimas de pederastia, de haber abusado de ellos durante su infancia, que pronto se convierte en una minuciosa investigación por parte de este equipo de periodistas. En su camino en busca de la verdad el equipo de reporteros se encontrará con una senda plagada de obstáculos. Para probar su investigación tendrán que rastrear archivos, entrevistar víctimas, contrastar testimonios y luchar contra el secretismo de la Iglesia Católica y en particular de la archidiócesis de Boston, descubriendo en su investigación el encubrimiento llevado a cabo durante décadas por parte de las altas esferas de organizaciones religiosas, legales y gubernamentales, de Boston. El caso llega a las portadas de la prensa internacional y sacude a la Iglesia Católica en todo su núcleo por ser el caso de mayor pedofilia de la institución eclesiástica. El Boston Globe gana en 2003 el Premio Pulitzer al servicio del público por sacar a la luz esta amplia trama de encubrimiento de casos de pederastia en todo Msassachussets.

El de Mejor Película fue el único Oscar logrado por este filme, que si logró las nominaciones al Mejor Actor Protagonista (Mark Ruffalo), a la Mejor Actriz Protagonista (Rachel McAdams), al Mejor Director, al Mejor Guion y al Mejor Montaje.

13 Disponible en Prime Video y Filmin, y en alquiler en Apple TV, Takuten TV y Amazon. 'El silencio de los corderos' (Jonathan Demme, 1991)

Protagonizada por Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Anthony Heald y Ted Levine.

Una de las más impactantes películas de suspense de las últimas décadas, basada en una novela de culto de Thomas Harris, 'El silencio de los inocentes', donde el escritor desarrollaba un personaje estremecedor, Hannibal, apodado «el caníbal», aparecido en una anterior novela. El director Jonathan Demme confirió a la película un ritmo prodigioso, que casi no da tiempo a que el espectador reflexione sobre la información que se le va facilitando. La puesta en escena es bastante espectacular, sobre todo en las escenas en que aparece el doctor Hannibal Lecter en su celda. A ello contribuyen unas interpretaciones prodigiosas: Anthony Hopkins hace uno de sus trabajos cumbre, sorprendentemente muy alejado de aquellos más literarios que suele bordar. Jodie Foster se crece ante el desafío de una mujer valiente y arriesgada, dándole casi una dimensión épica.

Clarice Starling (Jodie Foster), una brillante licenciada universitaria y aventajada alumna de la academia del FBI, experta en conductas psicópatas, recibe el encargo de su jefe Jack Crawford (Scott Glenn) para que colabore en la investigación de una serie de crueles asesinatos cometidos por un psicópata llamado Jame «Búfalo Bill» Gump (Ted Levine), que no se conforma con matar a sus víctimas, sino que, además, las desuella. Para ello, Clarice deberá visitarle en la cárcel de Baltimore y ganarse su confianza, del recluso Hannibal «el caníbal» Lecter (Anthony Hopkins), un ex psiquiatra dotado de una inteligencia superior a la normal y asesino psicópata que se comía vivas a sus víctimas y que ahora le debe ayudar a establecer un perfil psicológico del autor de los crímenes. Lecter únicamente se comprometerá a ayudar a la agente Starling si ella alimenta su curiosidad con detalles sobre su propia vida.

Al principio Starling se niega, pero cuando la quinta víctima de Bill es encontrada, Starling acompaña a Crawford durante la autopsia. Ésta indica que había sido asesinada a los tres días de su captura. Al examinar la boca de la joven asesinada, ambos encuentran dentro la crisálida de una mariposa. Starling lleva la crisálida a unos entomologistas, que la identifican como una Esfinge de la Calavera (Acherontia atropos), cuyo hábitat se limita meramente a algunas zonas de Asia y los Estados Unidos. En Memphis, Tennessee, Catherine Ruth Martin (Brooke Smith) se dirige a su casa en coche cuando es secuestrada por Bill. Su madre, una famosa senadora, exige hechos. Starling vuelve de nuevo con Hannibal Lecter y le ofrece un trato: si él le aporta información relevante para encontrar a Bill y rescatar a la chica, la senadora transferirá a Lecter a una nueva institución donde podrá gozar de más libertad y de una ventana con vistas al exterior. Lecter, no obstante, le propone otro trato a Starling: si ella participa y le ofrece información suya personal, él le dará a cambio respuestas sobre Buffalo Bill. Esta retorcida relación obligará a Starling no sólo a enfrentarse con sus propios demonios psicológicos, sino que además le llevará a enfrentarse cara a cara con un asesino atroz y demente, la encarnación de una maldad tan poderosa como nunca antes había conocido.

Además del Oscar a la Mejor Película logró los de Mejor Dirección, Mejor Actor Principal (Anthony Hopkins) y Mejor Guion.

12 Disponible en venta en Apple TV, Rakuten TV y Chili. 'Amadeus' (Milos Forman, 1984)

Tom Hulce en 'Amadeus'. / RC

Protagonizada por F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge, Roy Dotrice

La historia de Mozart, contada a través de flashbacks desde el punto de vista de su mayor enemigo, Antonio Salieri, por Milos Forman ('Alguien voló sobre el nido del cuco', 'Los fantasmas de Goya'), basada en la obra de teatro de igual título, de Peter Shaffer. Más que una biografía tradicional sobre Mozart, la película es un reflexión sobre la envidia, a través de los motivos del compositor Salieri, para tratar de destruir a Mozart, genio al que sin embargo admiraba. Es una película de una enorme belleza plástica, rodada en suntuosos palacios de la República Checa, con la exquisita música de Wolfang Amadeus Mozart, con la coreografía de Twyla Tharp, y las espléndidas interpretaciones de Tom Hulce y F. Murray Abraham.

Acosado por la decadencia, la pobreza y el remordimiento, pero sobre todo por la pérdida de su preeminencia como autoridad musical, Antonio Salieri (F. Murray Abraham) pierde la cordura, se acusa de la muerte de Wolfang Amadeus Mozart (Tom Hulce), e intenta suicidarse, sólo para terminar internado en un manicomio, tétrico como todos los de su época. Allí recibe la visita de un sacerdote, quien le sugiere confesarse como remedio a su alma atormentada. De esta manera, Salieri relata su tortuosa relación con Wolfang Amadeus Mozart, a partir de su admiración de adolescente por el genio precoz, Salieri pasa al desencanto, la reprobación moral, y por último el odio. Irónicamente, su antipatía por Mozart crece a medida que lo va conociendo en mayor profundidad. Agobiado por la inquina, Salieri, el músico más destacado de la corte del Emperador José II de Austria (Jeffrey Jones), es incapaz de comprender la mezcla de talento prodigioso, temperamento infantil y virtual amoralidad de Mozart. Él, que basa sus logros en la disciplina y el sacrificio, entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y castidad si, a cambio, mantiene sus dotes musicales de excepción. Durante algún tiempo cree que su voto ha sido escuchado pero, la llegada a la corte de Wolfang Amadeus Mozart, le relega a un segundo plano.

Irritado por la pérdida de protagonismo, va a hacer todo lo posible para arruinar la carrera del joven músico. Mientras, Mozart sorprende a todos con sus excepcionales dotes musicales y sus caprichosas excentricidades, Salieri ve impotente cómo aquel «pequeño» hombre crea con soltura obras de una belleza a la que su propia música jamás podrá aspirar, casi sin otro esfuerzo que el de transcribir, en partituras sin tachaduras, la música ya culminada en su mente. Wolfang Amadeus Mozart, casi por juego y sin mayor deliberación, lo ridiculiza en público, seduce a la mujer de la que Salieri está secretamente enamorado, Constanze Weber (Elizabeth Berridge), con la que se casa y, en su orgullo de saberse superior, apenas concede al trabajo del italiano un reconocimiento ambiguo. En respuesta, Salieri, el compositor de la Corte, ejerce veladamente su influencia hasta reducir a Mozart a una posición de marginal, componiendo sin descanso obras que le rinden pingües beneficios, apenas lo preciso para sobrevivir. Lo difama ante sus colegas, lo indispone con el monarca del país, sigue todos sus movimientos mediante una sirvienta espía y, como golpe de gracia, se vale de terceros para encargarle una obra secreta en un plazo imposible. El propósito de esta última treta es intrincado, pero brillante: al tiempo que abruma al genio hasta literalmente matarlo de agotamiento. Salieri piensa atribuirse la autoría de la obra, y usar ésta, una misa de difuntos, el famoso 'Réquiem', durante el velatorio del enemigo. Intentaría así obtener un triple objetivo: eliminar al rival invencible, renovar su ya declinante reputación, y sobre todo burlarse de Dios (a quien acaba culpando de todo), sólo para comprobar, en las últimas escenas del film, cuán inútiles son los esfuerzos de un solo hombre para contravenir la marcha de la Historia.

Además del Oscar a la Mejor Película logró los de Mejor Dirección, Mejor Actor Principal (F. Murray Abraham), Mejor Sonido, Mejor dirección Artística y Decoración, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Mejor Guion Adaptado.

11 Disponible en Filmin y MGM, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon. 'Annie Hall' (Woody Allen , 1977).

Protagonizada por Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane, Paul Simon y Shelley Duvall.

La película más premiada de Woody Allen, a la que se ha acusado de ser la más autobiográfica de todas, cosa que Allen siempre ha negado. Se trata de una genial combinación de la mejor tradición de la comedia americana con el más certero diagnóstico de los problemas de las parejas. Una película que, de alguna manera, resumía todas las preocupaciones de Woody Allen hasta el momento, y que adelantaba las que vendrían después. El famoso teórico de la comunicación Marshall Mc Luhan aparece en una secuencia, en la cola de un cine, interpretándose a sí mismo. Allen quiso también que apareciese Luis Buñuel, lo que no consiguió por un problema de fechas.

La historia de amor de Alvy Singer (Woody Allen) y Annie Hall (Diane Keaton) comenzó en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Se conocieron en un club de tenis. Alvy Singer es un apreciado escritor de chistes y divertidas historias para actores cómicos que actúan, indistintamente, en clubs nocturnos y televisión. Alvy, hombre de insignificante apariencia, está prácticamente condicionado por sus múltiples preocupaciones sobre el amor, el sexo y la muerte. Hasta que conoce a Annie Hall, atractiva chica que ha alcanzado cierto éxito como cantante, Alvy vivía solo en su apartamento de Brooklyn. Físicamente atraídos, Avy y Annie deciden vivir juntos. Recuerdan sus respectivas infancias, sus padres, sus familias y, sobre todo su entrega total en su amor. Sueñan, conversan sobre los temas favoritos de Alvy, no de Annie, sin embargo, como la muerte, el amor, Dios; trabajan en sus respectivas ocupaciones y, por encima de todo, hacen el amor. Pero todo se enfría, incluso la pasión de Alvy y Annie. Ambos, aunque no se atreven a confesárselo, saben que ha llegado el momento de separarse. Finalmente se deciden, vivirá cada uno su vida pero seguirán siendo amigos. Y si algún día deciden volver a juntarse, no habrá ningún problema.

Tiempo después, Alvy encuentra un vacío en su vida: necesita a Annie. Corre hacia ella y le propone matrimonio. Pero Annie vive ya con otro amigo… Un escenario, un actor y una actriz están representando el final de esta comedia. Alvy recuerda su último encuentro con Annie, y, como en un monólogo, recuerda un chiste: Doctor, mi hermano está loco. Cree que es una gallina. El doctor le respondió: Pues, ¿por qué nole entrega a las autoridades? Y el tipo dijo: Lo haría, pero necesito los huevos.

Además del Oscar a la Mejor película, la película fue reconocida también con los Oscar a la Mejor Dirección, Mejor Guion Original y Mejor Actriz Protagonista (Diane Keaton).

10 Disponible en Pime Video, y en alquiler en Apple Tv y Amazon. 'My Fair Lady' (George Cukor, 1964)

Protagonizada por Audrey Hepburn, Rex Harrison, Stanley Holloway, Wilfrid Hyde-White y Gladys Cooper.

Una deliciosa comedia musical que renovó el género y consagró a Audrey Hepburn como la actriz más elegante y sofisticada de los 60. Es una adaptación de la obra de George Bernard Shaw 'Pigmalión' transformada en musical. La puesta en escena de George Cukor es admirable, y en ella se une una inteligente planificación con una caligrafía cinematográfica muy cuidada. Los decorados elegantes y la brillante fotografía, potencian el ambiente dramático de cada momento. Los grandes elementos de la película son su música y canciones, que están perfectamente engarzadas en la acción dramática y que son una pura delicia. Dentro de todo ello, la particular guerra de sexos que mantienen Audrey Hepburn (que fue dobla en las canciones por la voz de Marni Nixon) y Rex Harrison, que en manos de Cukor hacen los mejores trabajos de sus carreras.

Londres en la era victoriana. Una tormentosa noche a la salida de la ópera, el profesor Henry Higgins (Rex Harrison) toma enigmáticas notas en su block entre las columnas del Covent Garden, escuchando la forma de hablar de las personas que se mueven por allí. Higgins es un experto en dialectos y esa noche se encuentra con el coronel Hugh Pickering (Wilfrid Hyde-White), que ha venido expresamente de la India, donde estudia dialectos coloniales, para conocerle atraído por su fama. Pero esa misma noche conoce también a una vendedora ambulante de flores de pronunciado acento cockney y harapiento aspecto, Eliza Doolittle (Audrey Hepburn) que le recrimina lo que hace. En un momento dado Higgins asegura a su interlocutor que esa chica barriobajera podría convertirse, tras medio año de lecciones, en una respetable dama de la alta sociedad británica. Pickering niega que sea posible por lo que la afirmación de Higgins se convierte en un reto con un desafío de por medio.

Higgins contrata a Eliza y la aloja en su casa en la que inicia el aprendizaje. Espumosos baños y un vestuario nuevo y reluciente dan paso a largas horas en las que Eliza debe aprender a pronunciar las vocales ante sofisticadas máquinas. Son largas horas que culminan con éxito ante un sofisticado trabalenguas, lo que levanta los ánimos de Higgins hasta el punto de creer que ya es el momento de presentarla en sociedad. Así, en un soleado día festivo, Higgins lleva a Eliza a las elegantes y exclusivas carreras de caballos de Ascot Park, donde se da cita la más sofisticada y elegante sociedad londinense. La joven causa sensación entre la alta sociedad hasta que se decide a hablar, algo en lo que Higgins no había trabajado suficiente. En esa misma fiesta aparece un joven apuesto y modesto, Freddie Eynsford-Hill (Jeremy Brett), que se enamora de ella, le canta canciones en la calle donde vive e intenta cortejarla sin demasiado éxito. Los resultados del trabajo de Higgins con Eliza van sobre ruedas. La joven habla cada día con más elegancia, se muestra más refinada y viste con gran elegancia. Pero el cambio físico lleva aparejado en Eliza un cambio sentimental, que llega a perder su identidad, y mucho más al ver que su profesor solo se interesa por ella desde un punto de vista científico. Y tras una discusión en la que Higgins considera que su trabajo ha terminado y que Eliza puede volver al Covent Garden, este le abandona. Sin embargo, ante su ausencia, Higgins no tardará en darse cuenta que está enamorado de ella. En su casa, triste y desamparado, Higgins escucha en una grabación en su gramófono la voz de Eliza. De repente la renqueante voz de la grabación se detiene y se vuelve nítida. Eliza Doolittle ha regresado y está a su espalda, decidiendo permanecer con el profesor el resto de sus días.

Además del Oscar a la Mejor Película, obtuvo siete más: a la Mejor Dirección, al Mejor Actor Protagonista (Rex Harrison), a la Mejor Dirección Artística y Decoración, a la Mejor Fotografía, al Mejor Diseño de Vestuario, a la Mejor Música y al Mejor Sonido.

9 Disponible en Filmin 'Rebeca' (Alfred Hitchcock, 1940)

Imagen de 'Rebeca'. / RC

Protagonizada por Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders, Judith Anderson, Nigel Bruce, Reginald Denny, C. Aubrey Smith y Gladys Cooper.

«Anoche soñé que había vuelto a Manderley», frase con la que se inicia el filme, se ha convertido en un icono de citas cinematográficas. Una gran obra maestra, primera película de Hitchocock en Hollywood, una producción de David O. Selznick, adaptación de una novela de Daphne du Maurier. Es un melodrama psicológico con elementos de suspense, sobre una mujer de compañía que se casa con un noble atormentado por el recuerdo de su primera esposa. Al contrario de lo que sucede con la mayoría de los filmes americanos del director, el lenguaje visual se encuentra esta vez supeditado a la fuerza de los diálogos y el recurso de la voz en off. El suspense parte del conflicto psicológico de los personajes, creando un ambiente soterrado a partir del recuerdo de una persona muerta en misteriosas circunstancias.

Laurence Olivier y Joan Fontaine asumieron los roles del matrimonio De Winter, estando magníficamente secundados por George Sanders y Judith Anderson, esta última insuperable en su composición de la enigmática ama de llaves de la gran mansión de Manderley. A Hitchock se le ve pasando por detrás de una cabina. Como anécdota, la fuerza de la película fue tal en España que su título dio nombre al tipo de chaquetilla que luce Joan Fontaine (de cuyo personaje nunca se dice su nombre) en muchos momentos.

Maximilian De Winter (Laurence Olivier), aristócrata inglés, ha perdido a su esposa, Rebeca De Winter, en un desgraciado accidente siendo encontrada junto a la costa. Viaja a Montecarlo con el ánimo de sobreponerse a lo sucedido. Allí conoce a una joven (Joan Fontaine), empleada por una señora, Mrs. Van Hopper (Florence Bates), como dama de compañía. Los dos se enamoran y se casan rápidamente. Cuando se instalan en Manderley, la mansión de Maxim en Cornualles (Inglaterra), la joven esposa llega pensando en dar comienzo a su feliz matrimonio, pero empieza a darse cuenta de que la sombra de la anterior señora De Winter sigue presente en todas las estancias de la casa, en su ama de llaves señora Danvers (Judith Anderson), y también en los pensamientos de su esposo.

Además del Oscar a la Mejor Película, 'Rebeca' logró también el de la Mejor fotografía en blanco y negro.

8 Disponible en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon 'Eva al desnudo' (Joseph L. Mankiewicz, 1950)

Anne Baxter y Bette Davis en 'Eva al desnudo'. / RC

Protagonizada por Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, Celeste Holm, Gary Merrill, Gregory Ratoff, Marilyn Monroe y Thelma Ritter.

Obra maestra de Joseph L. Mankiewicz que presenta una imagen cínica y cruel del mundo del teatro y de la ambición humana. El retrato de una arribista, narrado en forma de flash back, como una historia de mujeres y sobre mujeres. Mankiewicz se inspiró en estrellas del teatro que conoció como guionista en los años 30. Bette Davis y Anne Baxter crean dos personajes complejos, que expresan mucho más que lo que describe la acción. Los personajes masculinos son todos secundarios, a excepción de un viperino crítico de teatro (maravilloso George Sanders) que cumple la función de testigo y cronista de los hechos. Bette Davis y Gary Merill (su novio en la película) se enamoraron durante el rodaje. Sus miradas cómplices enriquecen aún más una película que habla también de las apariencias, en dónde la cruel y feroz lucha de los personajes aparece en un envoltorio de buenos modales, educación y falta de sinceridad. Entre los actores secundarios destaca la presencia de Marilyn Monroe en uno de los primeros papeles de su carrera.

Eva Harrington (Anne Baxter) recibe, en el transcurso de un homenaje, el premio de interpretación Sarah Siddons. Karen Richards (Celeste Holm), que está observando a Eva, recuerda como la conoció. Era una noche de octubre y se encontró a Eva, una muchacha deseosa por hacer teatro, vestida con ropas muy modestas. A Karen le dio lástima y se la presentó a su ídolo, la gran actriz Margo Channing (Bette Davis). Con su timidez y su encanto, Eva se gana las simpatías de Margo y del marido de Karen, el autor Lloyd Richards (Hugh Marlowe). Pronto Margo la toma bajo su protección contratándola como su secretaria. Su extraordinaria competencia maravilla a todo el mundo, incluido el cínico y famoso crítico neoyorquino Addison de UIT (George Sanders). Sólo recela de ella Birdie (Thelma Ritter), la fiel doncella de Margo. Mientras, Eva convence a Karen para que le ayude a ser nombrada suplente de Margo y Karen consigue el favor del productor Max Fabian (Gregory Ratoff). Días más tarde Margo se retrasa y, al llegar al teatro, se entera de que Eva ha leído su papel y que la consideran una revelación. Poco a poco, Eva se va convirtiendo en una primera figura, mientras que Margo queda marginada. Pronto Karen se dará cuenta que, tras su capa de inocencia y timidez, en Eva se encuentra una mujer despiadada dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de llegar a ser una primera actriz.

Además del Oscar a la Mejor Película, 'Eva al desnudo' logró otros cinco: Mejor Director, Mejor Actor Secundario (George Sanders), Mejor Guión, Mejor Sonido y Mejor Diseño de Vestuario.

7 Disponible en Prime Video, Filmin y Tivify, y en alquiler en Rakuten TV, Apple TV, Movistar Plus+ y Amazon. 'Lawrence de Arabia' (David Lean, 1962)

Protagonizada por Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, José Ferrer, Anthony Quayle y Claude Rains.

Aventura épica que recoge las hazañas de T. H. Lawrence, que buscó la unión de todos los árabes en su lucha contra los turcos durante la Primera Guerra Mundial. La película es un espectáculo cinematográfico de primer orden en el que David Lean se decantó ya por un tipo de cine colosalista que ha sido el que le ha dado fama, y a la vez, sabe jugar con la ambigüedad en la descripción de Lawrence. Lo curioso es que la película de Lean no da respuesta a los muchos interrogantes sobre la personalidad y las auténticas intenciones del personaje, teniendo que ser el propio espectador quien de respuesta a sus lógicas dudas sobre la verdadera personalidad de T. H. Lawrence. La partitura musical de Maurice Jarre es todo un clásico de la banda sonora. Aunque situada en Oriente Medio, la película se rodó en muchos lugares muy diferentes, desde Jordania a España, en dónde la Plaza de España de Sevilla o el Hotel Alfonso XIII son fácilmente reconocibles.

En 1935, en Inglaterra, un motorista que circula a gran velocidad por una carretera sufre un accidente que pone fin a su vida. El fallecido es Sir Thomas Lawrence (Peter O'Toole), el legendario héroe de la guerra de Arabia. A la salida del funeral, un periodista poco documentado, busca opiniones de los hombres que le conocieron, reconstruyendo así la historia de un militar británico que se convirtió en ídolo al lograr la unión de los pueblos árabes en su lucha contra los turcos, aliados de los alemanes. El joven oficial Lawrence llega a Arabia procedente de la academia militar. Sus excelentes dotes le hacen escalar, en poco tiempo, varios puestos en el ejército. Pronto conoce al príncipe Feisal (Alec Guimess), enemigo acérrimo de los turcos, con el que establece una gran amistad. Feisal y Lawrence deciden atacar por tierra el puerto de Akaba, un reducto que los ingleses pretendían desde hace años. Para ello debe poner de acuerdo a los diferentes caudillos de las tribus árabes. Aunque Akaba, a orillas del mar y de espaldas al desierto, se consideraba inatacable por tierra, Lawrence, al frente de un gran ejército árabe, cruza el desierto y ataca Akaba por la retaguardia. La noticia de su conquista impresiona tanto al mando británico, que decide ayudar a las tropas árabes de Lawrence y Feisal para que continúen avanzando sobre los turcos. Durante una misión en la Lawrence se infiltra en un campamento turco, es hecho prisionero y torturado para intentar sonsacarle información. Afortunadamente, los turcos, que desconocen su identidad, dejan pronto de interrogarle.

Además del Oscar a la Mejor Película, el filme logró además los de Mejor Dirección, Mejor Dirección Artística, Mejor Fotografía en color, Mejor Montaje, Mejor Música y Mejor Sonido.

6 Disponible en Filmin y MGM, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon. 'West Side Story' (Jerome Robbins y Robert Wise, 1961)

Imagen de 'West side story'. / RC

Protagonizada por Richard Beymer, Natalie Wood, Russ Tamblyn, George Chakiris, Rita Moreno y Simon Oakland.

Brillante adaptación cinematográfica de un famosísimo musical de Broadway firmado por Arthur Laurents y dirigido y coreografiado por Jeromy Robbins, que proponía una trasposición de 'Romeo y Julieta' al ambiente de las bandas callejeras del Brooklyn de la época, cuando el primer boom de inmigrantes hispanos. Las excelentes canciones y una coreografía que renovaron la tradición del género se combinaron en una historia muy bien trabada. Robert Wise codirigió la película con el coreógrafo de la obra de teatro, Jerome Robbins, pero durante el rodaje surgieron muchos enfrentamientos entre ambos debido a que los minuciosos ensayos de Robbins rompían el plan de trabajo de Wise.

En el West Side de Nueva York se disputan la hegemonía dos bandas juveniles: los Sharks, todos ellos procedentes de Puerto Rico, y los Jets, de ascendencia anglosajona. Estos últimos están comandados por Riff (Russ Tamblyn), una vez que Tony (Richard Beymer) abandonó la pandilla para llevar una vida normal y poder trabajar. Por otra parte, Bernardo (George Chakiris), que es el jefe de los puertorriqueños, convive con su hermana, María (Natalie Wood), recién llegada de la isla. Las dos bandas están continuamente peleándose. Una noche, en un baile, coinciden los dos grupos y están a punto de provocar una violenta pelea, ero entre Tony y María surge un flechazo y se enamoran inmediatamente. Bernardo no consiente que este amor siga adelante por el pasado de Tony con los Jets y recrimina a su hermana en público. Por ello Riff desafía a Bernardo volviendo a enfrentar a ambas bandas. Esa noche, Tony interviene en una reunión secreta para que se garantice que la pelea va a ser limpia, proponiendo que la lucha sea sólo entre los dos mejores de cada pandilla. María le hace prometer que detendrá la pelea. Es en vano, se arma una gran lucha y Bernardo mata a Riff, el mejor amigo de Tony, por lo que éste apuñala a Bernardo. María perdona a Tony y le espera, pero éste recibe la falsa noticia de que Chino (José de Vega) ha matado a María. Mientras desesperado busca a Chino por la calle, Tony descubre a María, pero sorpresivamente aparece Chino y le mata.

Además del Oscar a la Mejor Película, logró los de Mejor Dirección, Mejor Actor Secundario (George Chakiris), Mejor Actriz Secundaria (Rita Moreno), Mejor Dirección Artística, Mejor Fotografía en color, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Montaje, Mejor Música y Mejor Sonido.

5 Disponible en Movistar Plus+ y HBO Max, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV, Amazon y Chili 'Casablanca' (Michael Curtiz, 1942)

Protagonizada por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet y Peter Lorre.

Una de las películas más famosas de todos los tiempos, llena de diálogos inolvidables, que combina el melodrama con un humor muy cínico. Consagración absoluta de Humphrey Bogart e Ingrid Bregman, su guion se fue escribiendo conforme se rodaba el filme, sin que su desenlace estuviese claro hasta el último momento. Es un filme que ha influenciado toda la historia del cine posterior, creando un tipo de personajes cínicos y descreídos pero de gran corazón, que han tenido mucha fortuna en sucesivas películas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Casablanca, en el Marruecos francés, se ha convertido en punto de encuentro para muchos refugiados que sueñan con ir a Estados Unidos vía Lisboa. La llegada del mayor Strasser (Conrad Veidt), un oficial nazi coincide con el asesinato de dos correos alemanes portadores de sendos salvoconductos. El capitán de la policía francesa Louis Renault (Claude Rains) se compromete a atrapar al culpable y lo hace en el café de un americano llamado Rick (Humphrey Bogart), un tipo duro, cínico y aventurero, con un amplio pasado a sus espaldas, lugar habitual donde se concentran estos refugiados. La tarea de proporcionar pasaportes a los fugitivos supone un gran riesgo porque, aunque las autoridades son francesas, actúan a las órdenes de las fuerzas alemanas de ocupación.

Renault detiene en el café de Rick a Ugarte (Peter Lorre), el asesino de los correos alemanes. Pero poco antes, Rick le había escondido los salvoconductos en el piano del local, a cargo de su empleado y amigo Sam (Dooley Wilson). Los salvoconductos estaban destinados a un líder de la resistencia, Victor Laszlo (Paul Henreid). Éste llega acompañado de su esposa, Ilsa (Ingrid Bergman), que tiempo atrás vivió un intenso romance con Rick en París, cuando ella creía que Victor había muerto. El encuentro provoca sentimientos dolorosos en ambos. Acosados por Strasser, Victor e Ilsa pretenden conseguir los salvoconductos para salir de Casablanca. Sospechando que los tiene Rick, Victor intenta negociar con él en vano. Una noche lo intenta Ilsa, pero termina confesando que aún está enamorada de él y le pide que no vuelvan a separarse. Haciendo creer al capitán Renault que va a tender una trampa a Victor, Rick consigue llevar a Victor e Ilsa hasta el aeropuerto. Allí les da los salvoconductos y convence a Ilsa, que pensaba que iba a volar con Rick, para que huya con su marido hasta Lisboa. Cuando el avión va a despegar, aparece Strasser para impedirlo, pero Rick le mata de un disparo ante Renault, que cínicamente lo encubre, ordenando que se detenga a los sospechosos habituales, naciendo así entre ambos hombres una gran amistad.

Además del Oscar a la Mejor Película, obtuvo los correspondientes a la Mejor Dirección y al Mejor Guion.

4 Disponible en Filmin y MGM, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon 'El apartamento' (Billy Wilder, 1960)

Jack Lemmon y Shirley MacLaine en 'El apartamento'. / RC

Protagonizada por Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray, Ray Walston, Jack Kruschen, David Lewisy Hope Holiday.

Obra maestra de la comedia, con un tono muy amargo, con un Billy Wilder más incisivo y cáustico que nunca que mete el dedo en el ojo a los temas de la soledad, el desamor, la gris vida laboral en las grandes empresas y las infidelidades de la sociedad estadounidense. El punto más álgido de la fructífera relación entre Wilder e I.A.L. Diamond como guionistas, además de consagrar a Jack Lemmon y Shirley MacLaine como una pareja de demostrada química y calidad dramática, que volverían a trabajar con Wilder juntos en 'Irma la dulce'.

C. C. Baxter, más conocido por Bud (Jack Lemmon), es una gota de agua perdida en el torrente de 3.000 empleados que trabajan en Nueva York en las grandes oficinas de la Consolidated Company, una gran empresa de seguros. Bud es ordenado, meticuloso, y goza de evidentes simpatías por una razón totalmente al margen del trabajo, a saber: de vez en cuando presta su apartamento en la calle 67 a sus jefes casados, cuando necesitan un lugar discreto y céntrico para pasar un agradable rato en compañía de una chica. La llave del apartamento de Bud se ha convertido en la oficina en una especie de objeto mágico que abre la puerta a un mundo de felicidad y placer.

Pero, como es lógico, la dicha no es completa. Mientras el apartamento está ocupado por las visitas, el pobre Bud debe pasar largos ratos en la oficina, haciendo innecesarias horas extras o sentado en los fríos bancos de Central Park. Un día Bud es llamado al despecho de un alto jefe, J. D. Sheldrake (Fred MacMurray), que le indica que conoce la existencia de cierta nave que anda de mano en mano por la oficina. Sheldrake la necesita también para vivir una aventura amorosa. Bud está muy lejos de saber que la conquista de su jefe es, nada menos, que Fran Kubelik (Shirley MacLaine), una guapa y simpática ascensorista de su empresa, secretamente admirada por el empleado.

Pocos días antes de que comiencen las fiestas de Navidad, C. C. Baxter es ascendido, como recompensa a sus méritos de prestar su apartamento a Sheldrake, a segundo ayudante de contabilidad, con un despacho independiente, su nombre grabado en la puerta de cristal, y una alfombra en el suelo. Bud invita a Fran a celebrarlo, pero la muchacha se niega cortésmente. No pasará mucho tiempo sin que Bud descubra, con profunda tristeza, que ella es la última conquista de Sheldrake. Las relaciones entre Sheldrake y Fran marchan mal, hasta el punto que, en una crisis, la muchacha intenta suicidarse en el propio apartamento de Bud. La chica se salva, mientras que Bud se debate entre el gran amor que comienza a sentir por Fran y la obediencia que debe a su jefe. La esposa de Sheldrake se entera, por una llamada anónima de la secretaria de su marido, de que ésta también fue objeto de los galanteos de aquel. La petición de divorcio, en esta ocasión, se produce, aunque no por la iniciativa de Sheldrake, que está decidido a seguir con Fran y, una vez más, pide a Bud la llave de su apartamento. Pero éste, enamorado de la muchacha, e incapaz de seguir con el juego, abandona su empleo. Fran se entera de las intenciones reales de Sheldrake hacia ella, y que en ningún caso desea divorciarse de su esposa, y también de cómo el bueno de Bud se ha negado a prestarle la llave de su apartamento para una nueva entrevista amorosa. La chica corre hacia el apartamento de Bud. Éste acaba de abrir una botella de champán para celebrar la llegada del año nuevo. Pero ahora la fiesta ya no será para uno sino para dos.

Además del Oscar a la Mejor Película, 'El apartamento' logró además los correspondientes a Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Montaje y Mejor Dirección Artística.

3 Disponible en HBO Max y Movistar Plus+, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV, Chili y Amazon. 'Lo que el viento se llevó' (Victor Fleming, 1939)

Protagonizada por Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Hattie McDaniel, Thomas Mitchell, Barbara O'Neil y Evelyn Keyes.

La película más popular de la historia del cine por la que pasaron varios directores (como directores no acreditados figuraron George Cukor, Sam Wood, David O. Selznick, William Wellman, William Cameron Menzies y Val Lewton), tres operadores y un número indeterminado de guionistas, que muestra una unidad de estilo gracias a David O. Selznick, productor de la película y su verdadero autor. La película ha permanecido a lo largo de la historia como un vigoroso y persuasivo melodrama con excelentes personajes, en especial el de Escarlata O'Hara, que logran una perfecta simbiosis con los actores que lo interpretan. Entre los temas principales del filme destacan los de la emancipación de la mujer (con el dilema entre Melania, esclava del hombre y de las circunstancias que le toca vivir, y Escarlata, independiente y rechazada) y los desastres de la guerra. Una película cuya producción (elección de los actores, rodaje, multitudinario estreno en Atlanta...) está tan rodeada de leyenda y fascinación como la propia narración de la historia.

1861 en el Sur de los Estados Unidos. Escarlata O'Hara (Vivien Leigh), caprichosa y mimada heredera de una rica familia sudista, está enamorada de su vecino Ashley Winkes (Leslie Howard), pero éste prefiere a su prima Melania Hamilton (Olivia de Havilland). Despechada, se casa con un joven acomodado, Charles Hamilton (Rand Brooke), el hermano de Melania, que muere pronto en la Guerra de Secesión que acaba de estallar. Mientras el Sur se convierte en ruinas, Escarlata, que se deja cortejar por el cínico comerciante Rhett Butler (Clark Gable), que la ha salvado del incendio de Atlanta, ha de asumir la dirección de la familia en lo que queda de su antaño suntuosa finca, Tara. Para salvar la mansión acepta casarse de nuevo con un próspero comerciante, Frank Kennedy (Carroll Nye), hombre de mucho dinero y antiguo novio de su hermana, que pronto muere en una escaramuza con los vencedores soldados nordistas. Viuda de nuevo, Escarlata acaba casándose con Butler, pero su carácter rebelde, su invariable amor por Ashley y la pérdida de sus hijos ponen su matrimonio en un callejón sin salida. Melania muere. En el curso de una conversación con Ashley, Escarlata se da cuenta de que el hombre que creía amar no había querido nunca a nadie más que a su esposa y que Ashley no había sido para ella otra cosa que una ilusión de adolescente. Comprende que a quién realmente quiere es a Rhett Butler, pero ya es demasiado tarde. El amor de Rhett ha muerto y éste se aleja decidido a no volver. Escarlata vuelve a Tara, sola, aunque convencida de que un día recobrará el amor de su marido.

Los premios de la película estuvieron acordes con su popularidad. Además del Oscar a la Mejor Película, se llevó los de Mejor Dirección, Mejor Actriz (Vivien Leigh), Mejor Actor Secundario (Hattie McDaniel), Mejor Guion, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Dirección Artística. Además se le concedió el Premio Honorario de la Academia a William Cameron Menzies por la utilización dramática del color, el Premio Irving Thalberg para David O. Selznick por su labor como productor ejemplar y Premio Técnico de la Academia a Don Musgrave por la coordinación de la producción.

2 Disponible en Netflix, Prime Video, HBO Max, Tivify 'El padrino' (Francis Ford Coppola, 1972)

Brando, en 'El Padrino'. / RC

Protagonizada por Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, Richard Conte y Diane Keaton.

Película clave del cine moderno, primera entrega de una saga familiar que se extiende a lo largo de tres películas, dirigidas por Francis Ford Coppola y que ya es, por derecho propio, una de las obras maestras más importantes de la historia del cine. Coppola lleva a la pantalla una famosa novela de Mario Puzzo donde tras la epopeya acerca de la familia, el honor y la Mafia (palabra que nunca llega a usarse en la película) subyacen una visión de la sociedad americana de posguerra, y junto a las otras dos entregas constituirán un imprescindible documento sobre la historia de los Estados Unidos en el siglo XX. Como anécdota cabe reseñar que Marlon Brando renunció a recoger el Oscar ganado por su memorable interpretación, como protesta por la discriminación que hacía Hollywood sobre los indios americanos. En su lugar, Maria Cruz, que en su momento se presentó como una mujer perteneciente a una tribu india, aunque años después se descubriría que era una actriz en busca de trabajo, leyó un comunicado del actor.

Don Vito Corleone (Marlon Brando) es el jefe de una de las cinco familias que ejercen el mando de la Cosa Nostra en Nueva York en los años 40. El Padrino es un hombre de honor, con un código moral propio: generoso con los amigos, a los que nunca niega un favor; implacable con los enemigos. Dentro de las actividades de las importaciones de aceites, ejerce su poder en todos los campos, incluido el mundo del cine de Hollywood, donde protege a un cantante y actor ahijado suyo llamado Johnny Fontane (Al Martino). Don Corleone tiene cuatro hijos, una chica, Connie (Talia Shire) y tres varones, Santino, o Sonny, como le gusta que le llamen (James Caan), Michael (Al Pacino) y Frdddie (John Cazale), al que envían exiliado a Las Vegas, dada su incapacidad para asumir puestos de mando en la Familia. Esta se completa con un hijo adoptivo de origen irlandés, Tom Hagen (Robert Duvall), que actúa de abogado. Cuando otro jefe de gang, Sollozzo (Al Lettieri), al rechazar el Padrino intervenir en el negocio de estupefacientes, intenta asesinar a éste, empieza una cruenta lucha de violentos episodios entre los distintos grupos.

Sonny sustituye a su malherido padre y toma en sus manos las riendas de la organización criminal, ordenando una serie de ajustes de cuentas de los que salen eliminados varios elementos opuestos, entre ellos el propio Sollozo y su guardaespaldas, el capitán de policía McCluskey (Sterling Hayden). Estos son abatidos por el otro hijo de Don Vito Corleone, Michael, que huye a Sicilia. La cadena de asesinatos es interrumpida por el propio Corleone cuando, restablecido, vuelve a tomar el mando. De que llegó la hora de restablecer la paz entre las familias se convence con la muerte de Sonny, víctima de una trampa tendida por el adversario. Tras un periodo de relativa calma, El padrino muere a consecuencia de un infarto. Michael ha regresado a los Estados Unidos desde su exilio siciliano y ahora es el nuevo Don, que salda varias cuentas pendientes, asesinando, entre otros, al más astuto de sus rivales, Barzini (Richard Conte).

Además del Oscar a la Mejor Película logró los de Mejor Interpretación Masculina Protagonista (Marlon Brando) y Mejor Guion Adaptado.

1 Disponible en Prime Video, HBO Max, Tivify y Sky ShowTome, y en alquiler en Rakuten TV, Apple TV, Movistar Plus+, Amazon y Chili. 'El padrino 2ª parte' (Francis Ford Coppola, 1974).

Protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale, Talia Shire y Lee Strasberg.

Un claro ejemplo en que una segunda parte es mejor que la primera, ya que trasciende del tradicional concepto de secuela para aportar otra dimensión de los acontecimientos que preceden y suceden a 'El Padrino'. La densidad y complejidad del guión escrito por el propio Coppola junto a Mario Puzo, novelista y coguionista de la primera entrega, encuentra una puesta en escena admirablemente diáfana a pesar de los continuos saltos temporales de la narración. Por una parte se narra la juventud de Vito Corleone en Sicilia, la llegada a los Estados Unidos, en una de las escenas consideradas como más bellas de la historia del cine, y su ascensión en el escalafón social. Por otra, la película continúa con el personaje de Michael Corleone, erigido en el nuevo Padrino, ilustrando su progresiva soledad y el cambio de valores que había regido hasta entonces su vida, que culmina con la dramática decisión de aprobar el ajusticiamiento de su propio hermano. La magnífica fotografía de Gordon Willis y la romántica música de Nino Rota volvieron a constituir bazas artísticas de primer orden.

En 1958 Michael Corleone (Al Pacino) ha tomado las riendas de la Familia tras la muerte de su padre y de su hermano, algo que no resulta tan fácil en plena guerra de mafias y cuando su propio matrimonio se está derrumbando. Michael y su esposa Kay (Diane Keaton) ofrecen una gran fiesta en su finca del lago Tahoe con motivo de la confirmación de su hijo Anthony, que sirve para reunir a todas las ramas de los Corleone. El plan maestro que legitima el negocio de la familia Corleone está en marcha y Michael persigue sus intereses criminales desde Nevada y los casinos de Las Vegas a la corrupta Cuba. Atormentado por la sombra de una investigación federal, por el triunfo de la Revolución cubana, que ha acabado con el régimen de Fulgencio Batista, y con sus intereses, con la llegada de Fidel Castro al poder en la isla, por la traición de su hermano Fredo (John Cazale), al que manda asesinar y por el resto de traidores que pretenden entregarle ante la ley, Michael busca inspiración en los orígenes de la Familia, cuando su padre huyó de Italia y emigró a los Estados Unidos en busca de prosperidad.

Don Vito Corleone (Robert De Niro) llegó a Nueva York, procedente de Corleone, en Sicilia, en 1901, tras una sangrienta vendetta que le ha dejado huérfano. Años más tarde, en el Lower East Side de Nueva York, el tranquilo Vito, tendero y padre de familia, analiza el poder que ostenta el temido jefe mafioso del barrio y subrepticiamente pero de forma implacable se va haciendo con él. Es el patriarca de la Familia y poco a poco va ascendiendo hasta convertirse en un importante jefe de la mafia gracias a su perfecta adaptación a las reglas del capitalismo imperante. Respetado y próspero, regresa a Corleone, en Sicilia, para arreglar viejas cuentas dejando atrás una herencia para sus hijos. Pero los tiempos han cambiado y ahora mientras Michael asciende en el poder y el control de la familia, impuesto a sangre y fuego, se hunde en la melancolía, la implacabilidad y la traición.

La película logró seis Oscar. Además del correspondiente a la Mejor Película, logró los de Mejor Direción, Mejor Actor Secundario (Robert De Niro), Mejor Guion Adaptado, Mejor Música y Mejor Dirección artística y Decoración.