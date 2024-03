Unos Oscar con aroma internacional que serán la bomba

A lo mejor solo ocurre una vez en la vida, así que hay que aprovecharlo. Este domingo la gala de los Oscar comienza a las doce de la noche hora española (retransmite Movistar Plus). El adelanto de la ceremonia para captar más espectadores en televisión sumado a que Estados Unidos adelanta este domingo una hora sus relojes para adaptarse al horario de verano obran el milagro de que no tengamos que esperar hasta las tres de la mañana para disfrutar de la 96 edición de los Premios de la Academia.

Para colmo, la primera estatuilla que se entrega después del monólogo inicial de Jimmy Kimmel, que repite como maestro de ceremonias por cuarta vez, y un número musical será la de mejor largometraje de animación. El bilbaíno Pablo Berger lo tiene muy difícil. Se enfrenta a Disney-Pixar ('Elemental'), Netflix ('Nimona'), el maestro Hayao Miyazaki en la que será su última película, 'El chico y la garza', y la favorita, 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', con todo el poderío de Sony Pictures detrás.

Sin embargo, los milagros existen en la historia de los Oscar. 'Robot Dreams', una coproducción hispanofrancesa de apenas 5 millones y medio de euros, sin diálogos y protagonizada por un perro y un robot en el Nueva York de los años 90, podría brindarle su segundo Oscar a la animación española: en 2022, Alberto Mielgo ganó en la categoría de cortometraje con 'El limpiaparabrisas'.

La otra presencia española será la de Juan Antonio Bayona, que se ha dejado el alma en la promoción de 'La sociedad de la nieve'. El director, sus actores y los supervivientes de la tragedia de los Andes han recordado una y otra vez que la cinta de Netflix también se había estrenado en salas, logrando que se mantuviera en la cartelera a pesar de estar disponible en la plataforma desde el 4 de enero.

Al igual que sucedió con 'Barbie', el filme de Bayona se ha convertido en un fenómeno social y grupos de adolescentes acuden a los cines hasta varias veces para sufrir y llorar con el destino de los jugadores de rugby uruguayos estrellados en un infierno nevado. Bayona, que ha llevado a sus padres octogenarios a Los Ángeles, también lo tiene complicado. Se enfrenta a 'La zona de interés', de Jonathan Glazer, un original y escalofriante acercamiento al Holocausto que compite por cinco Oscar y ha deslumbrado a la crítica. Sus otros tres rivales también son peliculones: 'Yo, capitán', de Matteo Garrone, 'Perfect Days', de Wim Wenders, y 'Sala de profesores', de Ilker Çatak. 'La sociedad de la nieve' también aspira al Oscar de maquillaje y peluquería.

Ryan Gosling, nominado al Oscar, y Margot Robbie, ausente de las candidaturas, en 'Barbie'.

Ese aire internacional que se viene respirando desde el inesperado triunfo de la surcoreana 'Parásitos' hace cuatro años marca unos Oscar en los que ganará un filme de una 'major', Universal: 'Oppenheimer'. Las acusaciones de falta de diversidad racial entre los miembros de la Academia llevó a que se reclutaran nuevos votantes fuera de Estados Unidos. La huelga de guionistas y actores, que paralizó un sinfín de proyectos, también ha logrado que entre los nominados a mejor director solo haya un estadounidense: Martin Scorsese por 'Los asesinos de la luna'. El resto son un londinense hijo de británico y americana, Christopher Nolan, el gran favorito; el griego Yorgos Lanthimos ('Pobres criaturas'); el británico Jonathan Glazer ('La zona de interés'); y la francesa Justine Triet, que tiene muchas posibilidades de ganar el premio al mejor guion original con 'Anatomía de una caída'.

Espectáculo y drama político

Nolan es lo más parecido a un Stanley Kubrick de nuestros días. Productor, guionista y director de la mayoría de sus filmes, reviste de trascendencia su obra y es capaz de conjugar retratos intimistas con grandes espectáculos. Se empeña en seguir rodando en celuloide ('Oppenheimer' se filmó en 70 milímetros y formato IMAX) y Hollywood debe recompensarle por haber llenado los cines, eso sí, ayudado por 'Barbie'. Las tres horas de reconstrucción del Proyecto Manhattan resultan absorbentes. 'Oppenheimer' es al mismo tiempo un espectáculo y un drama político que puede brindarles el Oscar a su protagonista, Cillian Murphy, y a Robert Downey Jr. en la piel de Lewis Strauss, el burócrata que contrató a Robert Oppenheimer para que desarrollara la bomba atómica y luego lo acusó de traición.

Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en 'Los asesinos de la luna'.

Eso sí, las espectadores que, vestidas de rosa, jaleaban a Margot Robbie no pueden entender que no esté nominada, al igual que la directora Greta Gerwig. A ver si va a resultar que los Oscar no se han abierto tanto al mundo.