Los mejores momentos de la gala de los Oscar

Iker Cortés Madrid Lunes, 3 de marzo 2025, 05:28 | Actualizado 06:31h.

Estaba claro que tras el varapalo vivido en Los Ángeles por los incendios, la ciudad iba a tener una presencia especial en la 97 edición de los Premios Oscar. Dicho y hecho. «There's no place like home», podía escucharse de fondo, algo así como no hay lugar como el hogar, mientras, con una puesta en escena muy elegante pasaban secuencias de algunos de los clásicos del cine rodados en la ciudad y comenzaban a sonar los primeros compases de 'Somewhere Over The Rainbow', la canción de 'El mago de Oz', interpretada por Ariana Grande. La exquisita actuación daría pie a la entrada de Cynthia Erivo que erizó la piel de los espectadores y los allí presentes con la espectacular interpretación de uno de los temas de 'Wicked', 'Defying Gravity'. Fue bello y emotivo. Hubo también otra referencia más directa a los incendios, cuando subieron a los responsables de algunos de los departamentos de bomberos de la ciudad a leer algunos chistes del teleprompter.

Conan O'Brien saliendo de Demi Moore

Ampliar Conan O'Brien, durante su actuación musical. AFP

El primer gag de la noche fue bastante simpático y tenía que ver con 'La sustancia', película que al final solo se llevó un Oscar pero que ya se ha convertido en icónica. Llamaban al camerino de Conan O'Brien para que saliera ya a escena y acto seguido el realizador pinchaba la secuencia en la que Demi Moore se inyecta la sustancia. Sin embargo, en lugar de salir Margaret Qualley de la columna de la actriz, era el propio presentador. O'Brien salía con un solo zapato, así que debía entrar de nuevo al cuerpo de la actriz a buscarlo. El humor del pelirrojo funcionó bien, a juzgar por los aplausos y las risas del público. Hubo gags rotundos: «¿Hartos del 'streaming? Hemos ideado unas salas donde se puede ver cine», decía O'Brien en uno de los pocos sketches grabados. Y, como siempre, también se hizo hincapié en la excesiva duración de la gala con un numerito musical. «Si siguen aquí, tienen sindrome de Estocolmo», llegó a apuntar cuando aún quedaba una hora. Hubo, eso sí, menos política de lo que cabría esperar, después de lo que sucedió el pasado viernes en el despacho oval, pero con el pretexto de que 'Anora' llevaba ya dos oscars, O'Brien se permitió decir: «Alguien se levanta contra los poderosos rusos, por fin».

El mensaje a Karla Sofía Gascón

Ampliar Karla Sofía Gascón. Reuters

La presencia de la actriz de Alcobendas en la gala no se confirmó hasta hace unos pocos días cuando se supo, por fin, que Netflix finalmente iba a correr con los gastos. Nominada a mejor actriz por 'Emilia Pérez', una periodista sacó a la luz una serie de tuits racistas e islamófobos publicados entre 2020 y 2021 y eso dio al traste con sus posibilidades de ganar. No la vimos en la alfombra roja, pero al menos Conan O'Brien tuvo a bien dirigirse a ella durante la gala. «Nos alegramos de que estés aquí. Karla si tuiteas sobre los Oscar, recuerda: mi nombre es Jimmy Kimmel», dijo el presentador en referencia a otro de los showmans más conocidos de la televisión estadounidense. Zoe Saldaña, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por 'Emilia Pérez', en cambio, no la nombró cuando recibió el galardón. Sí lo hicieron los responsables de 'El mal', la canción de la película que se llevó el Oscar a mejor canción original. Clément Ducol le dio las gracias a Gascón y al resto del reparto «por hacerla real». Sin duda, un día agridulce para Gascón.

El homenaje a James Bond

Ampliar Margaret Qualley, en el homenaje a Bond. Efe

Nadie supo muy bien a qué venía el homenaje a la saga del agente 007. No había aniversario redondo, pero es cierto que Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, hasta ahora los encargados de la franquicia, anunciaron recientemente que iban a dejar de tomar las decisiones creativas en torno a la marca. Cabe recordar que Amazon compró MGM Studios en 2022 en parte para adquirir la franquicia. Así que Margaret Qualley bailó la mítica sintonía del espía, Lisa cantó 'Live and Let Die', la canción escrita por Paul McCartney y Linda McCartney en 1973, incluida en la banda sonora de la octava película de James Bond, 'Vive y deja morir', y el popurrí continuó con 'Diamonds Are Forever' y con Raye interpretando la canción de 'Skyfall' que en su día cantó Adele. Un poco raro todo.

Por Palestina

Ampliar Hamdan Ballal, Basel Adra, Rachel Szor y Yuval Abraham Afp

No fue una gala especialmente reivindicativa, al contrario. Pero sí hubo un momento bastante significativo y es cuando el colectivo palestino-israelí conformado por Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham obtuvieron el Oscar al mejor documental por 'No Other Land'. «Acabo de ser padre y espero que mi hija no tenga que vivir la misma vida que estoy viviendo yo. Siempre con vigilancia y ocupaciones. Llevamos viviendo décadas en esta situación, pedimos acciones para acabar con esta injusticia y esta limpieza étnica del pueblo palestino», pronunciaba visiblemente emocionado Yuval Abraham, uno de los directores. «La destrucción atroz de Gaza y y gente tiene que acabar», afirmó. Los cineastas pidieron que se «imponga un cese al fuego» y que finalice este «genocidio» contra el pueblo palestino, que está siendo «sistemáticamente atacado y asesinado». Y hubo un recado más hacia la administración estadounidense: «La política exterior de este país bloquea el camino hacia la paz».

'In Memoriam' y Gene Hackman

Ampliar Morgan Freeman. Efe

Morgan Freeman salió a presentar el 'In Memoriam' y lo hizo acordándose de su amigo Gene Hackman, que fallecía el pasado jueves a los 95 años. «Esta semana nuestra comunidad ha perdido a un gigante y yo he perdido a un queridísimo amigo, Gene Hackman». «Tuve el honor de trabajar junto a él en 'Sin perdón' y en 'Bajo sospecha'. Era un intérprete generosísimo y elevaba el listón de todos los demás y la película. Gene, te recordaremos por eso y por muchísimo más. Descanse en paz». Fue un 'In Memoriam' muy emotivo, con una interpretación sublime del 'Lacrimosa' del Requiem de Mozart del todo ineseperada.

Quincy Jones

Ampliar Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey Efe

Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey salieron al escenario a homenajear al gran Quincy Jones. Más allá de sus éxitos musicales fuera del cine, de él recordaron su faceta como compositor de bandas sonoras y de canciones para películas con las que recibió siete nominaciones al Oscar, así como su labor para que Winfrey y Goldberg entraran en 'El color purpura'. El homenaje concluyó por todo lo alto con Queen Latifah interpretando una muy animada versión de 'Ease On Down The Road'.

La resurrección de Adrien Brody

Ampliar Adrien Brody, con el Oscar Efe

Fue uno de los que más tiempo invirtió en sus agradecimientos, pero también uno de los más emotivos. Veintidós años después de su primer Oscar con 'El pianista', Adrien Brody tocaba de nuevo el cielo. Consciente de que su carrera no había vuelto a volar tan alto desde entonces, Brody agradeció a los académicos el premio y «esta vida con la que me habéis honrado. Gracias a todos por este derroche de amor que he sentido trabajando en esta película. Actuar es una profesión muy frágil, hay glamour, pero una cosa que he obtenido a la hora de poder volver aquí es hacerlo con otra perspectiva. Porque todo puede desaparecer». «Lo que hace que la noche sea especial es tener esa conciencia y poder seguir haciendo el trabajo que hago. Ganar un premio como este me da la oportunidad de volver a empezar, de que durante los próximos 20 años pueda demostrar que merezco esos papeles de peso», explicó. Y cuando la música se puso en marcha, habló del sentido de la película. «Vuelvo a representar en esta película los traumas del antisemitismo y el racismo y estoy convencido y rezo por un mundo más sano y más inclusivo. Si el pasado nos recuerda algo, es que no podemos pasar por alto las cosas. No podemos dejar que el odio venza. Vamos a luchar por lo que es valido. Seguid sonriendo», concluyó.

Las salas y el cine independiente

Ampliar Sean Baker. Efe

Cuatro veces subió Sean Baker al escenario a recoger un Oscar y en todas ellas vertebró un discurso potente. Pero sin duda fueron dos los que más llegaron. Primero, cuando recibió el Oscar a la mejor dirección e hizo una encendida defensa de las salas de cine. «Nos enamoramos del cine en las salas. Ver una película en una sala es una emoción colectiva. Es una experiencia que no consigues en casa, los cines lo pasan mal y nos corresponde defenderlas. Se han perdido mil salas en EE UU y si seguimos así vamos a perder una parte de nuestra identidad», apunto Baker al tiempo que pedía a los padres que lleven a sus hijos a los cines. Cuando recogió el Oscar a la mejor película hizo hincapié en que la cinta había costado 6 millones de dólares. «Esta película se hizo con seis millones de dólares. Si queréis hacer películas independientes, se puede hacer y esta es la prueba», dijo.