¿Quiénes son los Daniels?

Nada de esmoquin. La chaqueta roja que Daniel Kwan ha lucido en los Oscar llevaba adornos dorados en las mangas y la palabra «punk» en la espalda. Toda una declaración de intenciones de los nuevos 'enfants terribles' de la industria del cine, que con su segundo largometraje han logrado la friolera de siete de los once Oscar a los que aspiraban. Kwan soltó la frase más trascendental de la noche cuando recogió la estatuilla a mejor película: «El mundo en internet cambia cada segundo y hacen falta historias que lo reflejen». Los Daniels, como firman sus obras Daniel Kwan y Daniel Scheinert, representan el triunfo del friqui, del diferente. La constatación de que los más jóvenes ya se han acostumbrado a las narrativas audiovisuales de internet, en las que los relatos se entrecruzan y duran unos pocos segundos, como ocurre en 'Todo a la vez en todas partes', donde los personajes tan pronto tienen dedos como salchichas o dos piedras en mitad del desierto con ojos se comunican telepáticamente. No hay término medio: o adoras la película o la detestas.

Kwan y Scheinert tienen 35 años y se conocieron mientras estudiaban en el Emerson College de Boston. El primero nació en Massachussets y el segundo en Alabama. Coincidieron en su pasión por los videoclips musicales. Pronto demostraron su talento narrativo en piezas para artistas como Foster the People, The Shins y Tenacious D, aunque su videoclip de más éxito llegó en 2013: 'Turn Down for What', de DJ Snake y Lil Jon. Su primer largometraje, 'Swiss Army Man', era una comedia surrealista en la que un personaje que intenta suicidarse (Paul Dano, el padre de Spielberg en 'Los Fabelman') acababa conviviendo en una isla desierta con un cadáver flatulento (Daniel Radcliffe). La cinta triunfó en festivales como Sundance y Sitges y posibilitó su segundo trabajo, 'Todo a la vez en todas partes', producida por un estudio independiente, A24, al que ahora se rifan para comprarlo. Elegir a actores en horas bajas como Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan demostraba la cinefilia de sus autores, que en principio escribieron el guion para que lo protagonizara Jackie Chan.

Pasan muchas cosas todo el rato en un filme frenético, que no olvida reivindicar a la comunidad asiática y hace una defensa de la aceptación del diferente, como esa hija lesbiana de la protagonista. Los Daniels renunciaron a dirigir la serie de 'Loki' para Marvel para dedicarse a su aventura en el multiverso y tienen ahora a Hollywood a sus pies. La comedia de improvisación y el cine de animación se encuentran en el germen de su actividad creativa, que conjuga las ideas más brillantes y originales con un gusto por la chorrada y la escatología que es marca de la casa, como cuando Michelle Yeoh se orina en 'Todo a la vez en todas partes' para cambiar de escenario en el multiverso. En uno de sus cortometrajes, 'Interesting Ball (2014), una pelota roja que botaba provocaba que Scheinert fuera engullido por el ano de su amigo Kwan después de que una broma saliera mal. Ahora ya pueden reírse de todo.