Rodrigo Sorogoyen: «Los premios han superado todas las expectativas» «Me parece injusto que 'Alcarràs' no se haya llevado ningún premio, pero es una prueba más de que los premios son injustos», asegura el director de 'As bestas'

Solo hubo una sorpresa: la distinción de Denis Ménochet como mejor actor protagonista por su trabajo en 'As bestas'. Y fue una sorpresa a sumar, puesto que el del francés fue uno de los nueve goyas que conquistó la cinta de Rodrigo Sorogoyen, un asfixiante thriller rural, con maneras de wéstern, que ha entusiasmado no solo a los académicos, sino también al público. No parecía fácil para una historia rodada en varios idiomas -castellano, gallego y francés-, pero la apuesta de Sorogoyen e Isabel Peña, coguionistas de esta historia basada en hechos reales, ha resultado ganadora. «Es una prueba más de que hay que apoyar el cine en versión original, porque pierdes una enorme esencia de la película si la doblas. y estamos muy contentos con Acontracorriente, la distribuidora que se atrevió», explicaba esta madrugada el director de la cinta.

Hacia las dos de la mañana, tras la gala, Sorogoyen, Peña y Ménochet se dejaban caer por la sala de prensa en la que los periodistas daban los últimos retoques a las crónicas que hoy lucen todas las cabeceras españolas. «¿Qué pasa? Que esto parece un funeral», preguntaba divertido Sorogoyen. «Estáis trabajando muy tarde, yo quiero beber», completaba a su lado el actor que da vida al hombre en una pareja de franceses que se muda a la Galicia profunda para hacer realidad su sueño de vivir de la tierra. Un sueño que acabará convirtiéndose en una pesadilla por la presencia de dos vecinos, uno de ellos encarnado por Luis Zahera, mejor actor de reparto, que no se lo pondrán fácil.

Con estos mimbres, Sorogoyen teje una película redonda, un exquisito ejercicio de tensión que toca temas como la xenofobia, la incomunicación, el clasismo, la violencia masculina y la España vaciada. Ayer el director de 'El reino' dejaba claro que en el equipo no se había hecho quiniela pero «sí había sensaciones. Los premios han superado todas las expectativas, evidentemente. Estamos contentos y abrumados», señalaba. A su juicio los cabezones más sorprendentes fueron los de mejor dirección y mejor actor protagonista. «Pensé que se lo iban a dar a Carla Simón. Me parece injusto que 'Alcarràs' no se haya llevado ningún premio, pero es una prueba más de que los premios son injustos. Es una pena. Pero tampoco hay que darle mucha importancia. 'Alcarràs' es un peliculón, le ha gustado a mucha gente y ha ganado el Oso de Oro», argumentó. El que más ilusión le hizo es el de mejor dirección de fotografía, que ha recaído en el trabajo de Álex de Pablo. «Tenía mucha competencia este año, pero me ha hecho mucha ilusión porque quiero mucho a Álex, dedica su vida al cine y ha hecho un trabajo inmenso», dijo.

En un año donde el cine español ha brillado con luz propia, el responsable de 'Madre' reconocía que ganar sabe mejor pero que también tiene un punto «agridulce» porque muchas películas se han quedado fuera de los premios. «Ya lo comenté con las nominaciones. Diecisiete candidaturas en un año como este es un honor, pero hay demasiadas películas que no han tenido nada de visibilidad o muy poca», apuntaba.

Hace diez años, Sorogoyen y Peña estrenaban 'Stockholm', por eso tenía sentido preguntarles acerca de qué supone arrasar después estos diez años. «Qué vamos a decir, es un sueño», respondía Sorogoyen. A su lado, Peña admitía que solo se hacen estas reflexiones cuando un periodista hace la pregunta y esto «nos obliga a hacer balance». «El día a día ha pasado normal, porque tu te levantas, trabajas y te acuestas, pero si lo piensas en perspectiva hemos tenido una suerte tremenda en encontrarnos unos a otros por el camino. Creo que hemos sabido aprovechar esos momentos de suerte y creo que hemos trabajado mucho», afirmaba.

«Ayudo a contar historias»

Por su parte, Denis Ménochet dejaba claro que no se lo esperaba para nada. «Pensaba que iba a ganar Nacho», decía en referencia a Nacho Sánchez, el protagonista de 'Mantícora', presente en muchas de las quinielas. Aseguraba el francés, con mucha guasa, que se iba a quedar a vivir en España. «Voy a vivir con Rodrigo», soltaba provocando la risa de los periodistas. Luego, ya más enserio, explicaba que lo que el hace es «ayudar a contar historias, y con las historias no hay lengua ni idioma, España es tan genial que me voy a quedar por los españoles y las españolas, pero no por el cine», concluía.

Más de 600.000 personas en España han visto ya una película que ha recaudado hasta el momento más de 4,3 millones de euros. Es de esperar que con los nueve goyas, el número de copias en las salas de cine, donde todavía está muy presente, vuelva a subir. ¿Qué les ha hecho llegar a tanto público? «No lo sabemos, ha conectado. A veces hay películas que conectan pero no sabes por qué. Estoy seguro que esta película se estrena en otro momento y no funciona tan bien. Todo el camino que ha hecho 'As bestas' desde que se estrena en Cannes hasta el estreno en España ha sido como caer de pie. Hemos tenido mucha suerte», decía Sorogoyen.

«En Francia se estrenó en verano -continuaba Ménochet- y tuvo el mismo resultado. La gente se identificó muchísimo con la película. Había cola delante de los cines y había pandemia. La gente se apropió de la película». «Es lo que pasó», concluía el actor, ya en español.