Richard Gere: «Estoy en shock con lo que ocurre en América»

Iker Cortés Granada Viernes, 7 de febrero 2025, 17:39 | Actualizado 20:49h.

«Estoy en shock con lo que está ocurriendo en América. Es un momento tenso, difícil y profundamente perturbador». Son algunas de las palabras más duras que esta tarde pronunció el Richard Gere, durante la rueda de prensa que el actor ofreció en Granada con motivo del Goya Internacional que recibirá este sábado en la ceremonia de entrega de la 39ª edición de los Premios Goya.

Como una buena estrella de Hollywood, Gere (Filadelfia, 75 años) se hizo esperar. La conferencia estaba prevista para las 17:15 horas, pero el actor no franqueó el pórtico del Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada hasta las 17:43. «Está echando la siesta, que ya es español», bromeaba una de las periodistas durante la larga espera, en referencia a los meses que el intérprete lleva viviendo en Madrid con su esposa, la publicista Alejandra Silva. Fue acceder al monumental palacio y cientos de disparos de las decenas de cámaras apostadas sonaron al unísono. «Ay, mira qué guapo. Qué delgado y qué estilazo tiene», cuchicheaban varias mujeres que no perdían de vista al actor mientras posaba de inmejorable gana para los fotógrafos. Con casi una hora de retraso, Gere acabó accediendo a un salón de actos que, a todas luces, se quedó corto. «Esto da un poco de miedo», decía sorprendido por el multitudinario recibimiento.

Activista y comprometido, el protagonista de 'Pretty Woman' se mostró cercano y agradable y solo se puso serio al hablar del peculiar momento que vive su país. «Es un momento tenso, difícil y profundamente perturbador. Estoy en shock con lo que está ocurriendo en América, pero el pueblo habló y eligió a este presidente», explicó. En su opinión, las personas que votaron a Donald Trump «ni siquiera pensaban que iba a hacer lo que había prometido y tan rápido». Habló, por ejemplo, del cierre de varios organismos que salvan decenas de millones de vidas, de la salida de la OMS o de la interrupción del plan que financia los tratamientos del VIH.

En este sentido, aseguró que Estados Unidos vive una época «oscura y peligrosa» con este «matrimonio inaudito entre el poder y el dinero». «Creo que es irresponsable y corrosivo que los billonarios estén hoy al cargo», afirmó apuntando directamente a empresarios como Elon Musk o Jeff Bezos, a los que no nombró. De ellos dijo que son personas «sin inteligencia emocional», los llamó «payasos, inmaduros y narcisistas» y les acusó de poner «el mundo en riesgo».

Pese a sus impactantes palabras, no fue el tono general de un encuentro en el que hubo aplausos, bastantes carcajadas y hasta una declaración de amor -«lo mejor de estar en España es ver lo feliz que está mi mujer», dijo- que el público ovacionó. Gere hizo referencia a sus comienzos en el Hollywood de finales de los setenta y los ochenta.

Gere hizo referencia a sus comienzos en el Hollywood de finales de los setenta y los ochenta, donde se puso a las órdenes de cineastas como Robert Mulligan, Paul Schrader, John Schlesinger o Taylor Hackford. «Todos ellos eran mayores que yo. Mi primera película fue 'Días del cielo' (Terrence Malick, 1978) y estabamos inventándonos a nosotros mismos. Fue una época maravillosa y muy animada. Era una película de estudio, pero tenía un aspecto de cine independiente. Con los años los estudios cambiaron y el modelo de negocio también, pero nosotros seguimos intentando hacer el mismo tipo de películas que entonces, lo que pasa es que ahora son cine independiente», analizaba el protagonista de 'Oficial y caballero' (1982), que a finales del pasado año estrenaba su último largometraje 'Oh, Canada', de nuevo bajo la dirección de Paul Schrader.

«Yo soy un dinosaurio»

Con más de 65 producciones a sus espaldas y casi medio siglo de trabajo en la gran pantalla, el galán de películas como 'Chicago' (2002), que le procuró el Globo de Oro, no se arrepiente de nada porque «cuando tomas una decisión de hacer o no hacer un trabajo, se te abren otras posiblidades y nunca podemos ver el cuadro completo». Eso sí, «siento gratitud por lo que he hecho y por las oportunidades que he tenido».

No se le vio tampoco especialmente preocupado por la salud de las salas de cine tras la irrupción de las plataformas. «Yo soy un dinosaurio -afirmó- y recuerdo que cuando llegó la televisión las salas y las cadenas de cines lanzaron una campaña para luchar contra ella. Al final no fue así». Cree el actor que ambos medios coexistirán. «Claro que es más fácil ver cine en casa y más barato, pero ir al cine es otra experiencia. Sales de casa, dejas el mando, no puedes pausar la película o acabarla mañana. Además, es divertido estar en la oscuridad con extraños, se parece mucho a que te cuenten una historia junto al fuego y eso es magia. Cualquier cosa que nos lleve demasiado lejos de esa magia nos hace perder algo desde el punto de vista cultural y también como seres humanos», se explayó. Sin embargo, reconoció que ahora mismo, con niños pequeños en casa, él y su esposa se quedan dormidos en cuanto ponen una película. Por eso, admitió, no ha visto ninguna de las películas nominadas a los Goya.

Gere, que será el cuarto galardonado con el Goya Internacional después de Cate Blanchett, Juliette Binoche y Sigourney Weaver, bromeó cuando los periodistas le preguntaron quién debería ser el quinto: «Creo que debe interrumpirse después de mí porque no vais a conseguir nada mejor que yo». Tras el estallido de risas, en cambio, aseguró que hay una lista de actores maravillosos a los que rendir tributo. No me tomo este premio a la ligera», explicó quien aseguró que le encantaría rodar con Pedro Almodóvar y con los equipos técnicos de este país.

Después de elogiar en varias ocasiones La Alhambra y antes de despedirse, aprovechó la presencia de los medios de comunicación para explicar que una de las razones por las que él y su esposa se han establecido en España es para participar en un proyecto de una asociación que lucha para rehabilitar a las personas sin hogar. «En España son unas 30.000 o 40.000 familias, alrededor de 60.000 personas. En los cinco o seis años que vamos a estar aquí, vamos a intentar reducir el número a cero», anunció.