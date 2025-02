«Si llega a ser la nuestra la primera y luego salen los otros, habría sido un bajón»

Oskar Belategui Domingo, 9 de febrero 2025, 10:01 | Actualizado 19:53h. Comenta Compartir

Después de tres horas y media estábamos todos tan cansados que costó entenderlo. 'La infiltrada', que atesoraba 13 nominaciones al Goya, parecía ya la gran perdedora de la noche con una sola estatuilla conseguida para su actriz protagonista, Carolina Yuste. 'El 47' estaba llamada a ser la gran triunfadora de la 39 edición de los Premios de la Academia del Cine Español, con cinco cabezones. Y, efectivamente, Belén Rueda rasgó el sobre y nombró la película de Marcel Barrena. Gritos, aplausos y, de pronto, confusión y la voz de Carlos del Amor en la retransmisión en Televisión Española. El Premio a la Mejor Película era ex aequo, locución latina que significa «por igual». 'La infiltrada' también había ganado.

Inmediatamente vino a la cabeza de cualquier cinéfilo el #EnvelopeGate en los Oscar de 2017, cuando una confusión en el sobre que entregaron a Warren Beatty y Faye Dunaway les llevó a dar por mejor película a 'La La Land', cuando en realidad había ganado 'Moonlight'. En Granada no hubo ningún error, sino un empate en el voto de los 1.800 académicos (mira que es difícil), que repartieron salomónicamente el Goya principal a 'El 47' y 'La infiltrada', dos películas que no quisieron los festivales, que la crítica sesuda no aprecia y con las que el público ha llenado la salas.

Ampliar La actriz Belén Rueda entrega el Goya a mejor película a Marcel Barrena por 'El 47'.

Las bases de los galardones, disponibles en la web de la Academia, así lo preven en su punto 38.5: «En caso de empate en el número de votos en una misma categoría, podrán proclamarse dos ganadores/as con los mismos derechos e incluyendo sendos trofeos». La jefa de comunicación de la Academia, Chusa López Monjas, corrió a explicarlo en la sala de prensa a los atónitos periodistas. El único precedente en los 39 años de historia de los premios se dio en 1991, cuando en la categoría de cortometraje se llevaron el galardón, a la vez, 'Blanco o negro', de Andrés Sáenz de Heredia, y 'El viaje del agua', de Nacho Pérez de la Paz, Gracia Querejeta y Jesús Ruiz.

Así, el thriller de Arantxa Echevarría, la tercera directora que consigue el Goya gordo tras Isabel Coixet y Pilar Palomero, triunfa con solo dos estatuillas, algo que no ocurría desde 'Amantes' en 1991. Los del sábado fueron, sin duda, los premios más repartidos desde la fundación de la Academia del Cine en 1986. Nunca se había visto tanta gente sobre el escenario en el colofón de la gala, ya que el Goya a mejor película lo recogen los productores. Todos tendrán derecho a su trofeo.

Y aquí explicación de lo que ha pasado en el Goya a mejor película y esa confusión, gracias @tamarnovas por la aclaración. #ElSobre #LetraPequeña pic.twitter.com/zJHhs4r3QG — Carlos del Amor (@cdelamor_) February 9, 2025

No había manera de prever que esto iba a ocurrir porque, según las bases de los galardones, solo el notario conoce el nombre de los ganadores, ni siquiera los organizadores de la ceremonia. Los sobres se abren y se leen en la gala. Cuando Belén Rueda rasgó el suyo contenía un folio y dos tarjetas con el nombre de las dos películas. La actriz leyó 'El 47', sin darse cuenta de que también figuraba la tarjeta de 'La infiltrada' y el folio con las palabras «ex aequo» en pequeño. La confusión de los equipos en el escenario pronto se tornó en felicidad compartida. La productora de 'El 47', Laura Fernández Espeso, reconoció que tardó en «entender lo que estaba pasando» y durante «dos o tres segundos» había pensado que tenía que volver a sentarse.

Un viaje interior

«Empecé a hacer películas con más de 50 años. Así que imagínate qué supone este Goya, que además habla del País Vasco y de nuestros recuerdos de juventud. Increíble», contaba Arantxa Echevarría a la mañana siguiente. «Siempre pensé que era un viaje interior que tenía que hacer con muchísimo respeto y pudor. Hablar de los años de plomo, de aquel silencio, del 'isili' que me decía mi aita, de cuidar lo que se decía...».

Dos premios de trece nominaciones. La directora bilbaína insiste: «No hemos perdido, han ganado los demás». 'La infiltrada' lleva ya 18 semanas en cartelera, continúa proyectándose en 200 cines y el pasado fin de semana, después de cuatro meses, lograba introducirse de nuevo en el top 10. La suerte cambió hacia el final de la noche, cuando Carolina Yuste subió a recoger el galardón a la mejor actriz por meterse en la piel de esta agente de la Policía Nacional que a lo largo de ocho años logró infiltrarse en las filas de la banda terrorista ETA y asestó un buen golpe a la organización. Al menos no se iba de vacío.

«Mercedes y yo hemos visto cómo nos miraba Belén Rueda y lo primero que he pensado es que se había equivocado al leer el nombre», relataba la productora María Luisa Gutiérrez en la rueda de prensa posterior a la ceremonia, que registró un share del 24,4%, la mejor cuota de pantalla desde 2020. «Pronto hemos visto que no era eso y lo hemos recibido con más felicidad si cabe, porque como ya lo dábamos por perdido… Ha sido como revivir al muerto», continuaba.

A su lado, la otra productora de la cinta, Mercedes Gamero, explicaba que el sábado a mediodía se habían encontrado en un restaurante con el equipo de 'El 47', el filme de Marcel Barrena que también se llevó el premio a la mejor película, además de otros cuatro Goyas, entre ellos los de mejor actriz de reparto (Clara Segura) y mejor actor de reparto (Salva Reina). «Nos hemos hecho una foto, hemos brindado y hemos dicho aquello de que pase lo que tenga que pasar», explicaba.

Rodaje en San Sebastián

Así que cuando Gamero subió al escenario, le dijo a Javier Méndez, productor ejecutivo de 'El 47': «Era una premonición». La mejor actriz de esta edición se dio cuenta de que 'La infiltrada' también había sido galardonada cuando vio a su directora dar saltos de alegría y eso que, aseguraba, 'El 47' habría sido su opción de no estar nominada su película. «Estoy convencida de que ha votado por 'El 47' y por eso hemos empatado», le reprendía en broma Echevarría.

La prueba de que pasó de verdad. pic.twitter.com/z6kj5w7zdz — Arantxa Echevarría (@ArantxaEche) February 9, 2025

La cineasta iba más allá al asegurar que incluso el orden en el que se habían nombrado las películas había sido perfecto. «Si llega a ser la nuestra la primera y luego salen los otros, habría sido un bajón», dejaba caer, provocando las carcajadas de su equipo y de los periodistas. «Mu' rico todo», zanjaba. «Es que compartir es la hostia, es lo mejor», apostillaba Yuste, que no descarta que algún día se ponga en contacto con ella la heroína a la que da vida: «Si un día me llega una carta cifrada a mi casa la leeré con mucho amor».

Arantxa Echevarría prepara 'Cada día nace un listo', «una comedia que enseña que trabajando no te haces rico, que todos son mangantes pero ganan los de siempre». La rodará en marzo en San Sebastián y Biarritz con Hugo Silva, Susi Sánchez, Diego Anido y Belén Rueda. «Vamos a rodar en Anoeta un partido de fútbol. Nos lo vamos a pasar bomba», adelanta. De momento, tendrá que esperar a que la Academia les envía las estatuillas, porque los de 'El 47' subieron primero.