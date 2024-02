Pablo Berger: «Si Scorsese hace campaña por el Oscar, ¡cómo no vamos a hacerla el resto de los mortales!»

Pablo Berger atiende a este diario desde el aeropuerto de Heathrow, donde hace escala camino de Los Ángeles. Apenas ha dormido un par de horas tras conseguir dos de los cuatro Goyas a los que aspiraba 'Robot Dreams', que el próximo 10 de marzo puede conseguir el primer Oscar para la animación española. Este lunes arranca la campaña con el almuerzo de nominados en el hotel Beverly Hilton, el mismo en el que se entregan los Globos de Oro.

«El otro día tuvimos una comida en Madrid con Martin Scorsese, que vino a recabar votos para el Oscar de los académicos españoles. Si Scorsese hace campaña, ¡cómo no vamos a hacerla el resto de los mortales!», afirma el director bilbaíno, que afronta una agenda sin tregua de proyecciones y 'Q & A' (coloquios) en Los Ángeles. «Javier Fesser me ha recomendado que disfrute del almuerzo de nominados, porque es un evento en el que todavía no hay ninguna presión. Mezclan a gente de distintas categorías, así que te puedes encontrar compartiendo mesa con Christopher Nolan y Ryan Gosling».

Los Premios Annie serán este sábado la próxima parada de 'Robot Dreams', que puede ganar cinco de estos 'Oscar de la animación'. Berger se va satisfecho de España después de que su primera película de dibujos, sin diálogos y protagonizada por un robot y un perro en el Nueva York de los 90, ganara el Goya de animación, tal como estaba previsto, así como el de guion adaptado. La novela gráfica de Sara Varon en la que se basa hizo llorar al realizador al retrotraerle a la década de los 90, en la que vivió en Nueva York y conoció a su mujer y cómplice creativo, Yuko Harami. 'Robot Dreams' es un canto de amor a la ciudad en la que fue más feliz.

«Antes que director soy guionista y contador de cuentos», apunta. «El guion es el mapa del tesoro, sin una historia no tienes nada que rodar». En el cine de dibujos, ilustra el realizador, el 'story board' «es como el guion dibujado, todo el que trabaja coescribe el guion de alguna manera».

Los Goya que se rindieron a Netflix con 'La sociedad de la nieve' escucharon un ruego de boca de Berger cuando recogió sus dos estatuillas: «Larga vida al cine en los cines». «Fue un llamamiento de guerra, soy un poco terrorista cinematográfico», consiente el director. «Perdimos mucho público en la pandemia y la recuperación esta siendo muy lenta. Yo hago un tipo de películas concebidas para una pantalla grande: el sonido 5.1., el color... Ver una película en una sala es una experiencia colectiva, una catarsis, que la gente no parece valorar acomodada en sus casas viendo cine en las plataformas. Yo concibo el cine como el arte de escribir en imágenes. Verlo en una sala es una experiencia única».

Su próxima «bilbainada»: derrotar a Disney-Pixar, Netflix, Spider-Man y el maestro Miyazaki.