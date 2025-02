Mensajes de apoyo a Karla Sofía Gascón en los Premios Goya

Colpisa Sábado, 8 de febrero 2025 | Actualizado 09/02/2025 00:04h. Comenta Compartir

«Tengo la sensación de que por muy alejados de sus opiniones que estemos, la cancelación no es productiva, no reconcilia». «Karla Sofía Gascón se ha equivocado, pero hay un linchamiento y hay que ponerle freno». «No debe de ser fácil y debe de estar pasando un momento muy duro». Son algunos de los comentarios que han dejado caer los asistentes a la alfombra roja de los premios Goya en relación a la polémica que se ha generado en torno a la actriz de la películo 'Emilia Pérez' por unos tuits que publicó hace tiempo.

Estos mensajes de apoyo llegan después de que Hollywood decidiese no perdonar a la actriz española, la primera trans en ser nominada a los premios más importantes del Séptimo Arte, que ha visto cómo en un abrir y cerrar de ojos ha pasado de brillar como una estrella del cine a caer al más oscuro de los ostracismos. En España, por el contrario, algunos compañeros de profesión han roto una lanza en su favor y han pedido que se frene el «linchamiento» al que se ha visto sometida.

Macarena Gómez es una de las que ha salido en defensa de Karla Sofía. «Yo no he leído sus tuits. Yo me he enterado de toda la polémica que ha surgido, pero nunca he leído nada de lo que ha dicho o ha dejado de decir», ha comenzado diciendo la actriz de 'La que se avecina' y ha invitado a reflexionar sobre el odio que está sufriendo la protagonista de 'Emilia Pérez'. «Ayer pensaba qué diría cuando me lo preguntaran. Mi teoría junto a mi marido es más sencilla que todo esto: la obra y el arte han de transcender al artista o al personaje», ha señalado.

A las palabras de Macarena Gómez se han unido las de Antonio de La Torre, el actor con más nominaciones en la historia de los Goya. «¿Al artista le valoramos por lo que dice o por lo que hace», ha reflexionado a la vez que ha señalado que «cancelar es un verbo muy peligroso, pero hay cosas inaceptables». Muy claro ha sido también el director Juan Antonio Bayona: «Todo lo que está pasando con Emilia Pérez me da tristeza porque hay una gran película detrás. Karla se ha equivocado, pero la tolerancia va acompañada de la compasión. Hay un linchamiento, hay que ponerle freno», ha señalado.

Una postura similar a la que ha mostrado el director y actor Javier Calvo. «Hay que reflexionar sobre las opiniones y sobre la necesidad de expresarlas. Hay que callarse un poco más también, por todos los lados», ha afirmado el que fue protagonista de 'Física o Química'. También ha señalado que igual que se tiene empatía cuando «no se tolera el racismo y según qué comentarios, también hay que tener empatía hacia Karla». «No debe de ser fácil y debe de estar pasando un momento muy duro», ha añadido Calvo. Por su parte, la actriz española, que dobla la voz de la víctima en 'No Estás Sola: La Lucha contra La Manada', ha dicho que «las redes sociales son el mal». Y aunque ha reprobado los tuits de la actriz de Emilia Pérez, también se ha declarado en contra de «hacerle bullying a nadie». «Deberíamos dejar las redes todos y tirarlo todo a tomar por culo. Traen una energía que no construye», ha asegurado.

También Carolina Yuste, protagonista de 'La infiltrada', ha considerado que condenar sus mensajes no es «olvidar lo cinematográfico». «Es importante reconocer, reparar, entender que has de modificar ciertas cosas. Y a la vez hay otras personas que no están siendo castigadas de esa manera. No creo que en las condenas perpetuas. Por ser una mujer trans está siendo más condenada. Me cuesta mucho hablar de esto». La cantante Zahara, que actuará en la gala, también ha criticado las «barbaridades terribles» y «horrorosas» que la actriz madrileña escribió en redes sociales, pero ha recordado que este escarnnio sucede «porque es una mujer. Hay un hombre [Kanye West] que hace poco dijo que era nazi, fue a los Grammy y no pasó nada. Siempre se lincha a las mujeres«, ha afirmado.

Pero no solo compañeros de profesión han mostrado su apoyo a la protagonista de 'Emilia Pérez', también lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha considerado un «problema preocupante» la línea seguida «en los discursos de representantes políticos, e incluso de presidentes». El jefe del Ejecutivo ha querido también «poner en valor cuáles han sido los principios, los valores que desde el Gobierno de España, durante todos estos años». «Desde luego, el respeto, la tolerancia, la diversidad, lo son y creo que en un momento como el actual, donde estamos viendo y también escuchando discursos tan preocupantes, hay que permanecer firme en esos valores de respeto, de tolerancia, de diversidad», ha añadido.

