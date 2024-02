Las 10 mejores películas de Sigourney Weaver

Susan Alexandra Weaver (Sigourney Weaver) nació en Manhattan, Nueva York, el 8 de octubre de 1949. Su tío fue el actor y cómico Doodles Weaver. Durante su infancia viajó continuamente con sus padres, viviendo en numerosos lugares. A lps 13 años ya tenía una altura que era superior a la del resto, siendo motivo para que sus compañeros de clase se burlaran de ella. En 1962 su familia se instaló en San Francisco, y posteriormente al este de Connecticut, matriculándose en la Ethel Walker School, teniendo los mismos problemas que en el anterior colegio. En 1963 cambió su nombre por Sigourney, después de leer la novela de F. Scott Fitzgerald 'El gran Gatsby'.

Actuó en algunas de las obras teatrales del colegio y en el verano de 1965 trabajó como actriz en una troupe. En 1969 se matriculó en literatura inglesa en la Stanford University y cuando terminó sus estudios entró en la Yale School of Drama en Nueva York, consiguiendo su debut en el teatro en el año 1973. El debut cinematográfico de Sigourney Weaver se produjo con la película de Woody Allen 'Annie Hall' (1977) en la que interpretaba un pequeño personaje al lado de Allen.

Dos años más tarde, la actriz apareció como la Teniente Ripley en la primera parte de la saga 'Alien', titulada 'Alien, el octavo pasajero' (1979). Repitió el personaje en tres secuelas 'Aliens'» (1986), 'Alien 3' (1992) y 'Alien Resurrection' (1997), siendo también productora de las dos últimas. Fue candidata al Óscar a la mejor actriz, convirtiéndose en una de las pocas actrices que han conseguido una candidatura a dicho premio por una película de terror. A partir de ahí todo han sido éxitos, con una trayectoria muy variada. Ha sido desde la teniente Ripley a Isabel la Católica, o desde la investigadora y defensora de los gorilas Dian Fossey a la la doctora Grace Augustine, mentora de Sukky en Pandora.

Weaver ha buscado siempre interpretar a mujeres empoderadas y con un trasfondo humananista. Ha rodado en España en varias ocasiones, bien a las ordenes de directores españoles como Jota Bayona ('Un monstruo viene a verme') o Rodrigo Cortés ('Luces rojas), bien con cineastas internacionales que han rodado entre nodotros, como Ridley Scott ('1942, la conquista del paraíso' y 'Exodus: Dioses y Reyes'), Mabrouk El Mechri ('La fría luz del día'), o Pete Travis ('En el punto de mira') Su relación con España se tradujo el que se le otorgase el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, y ahora también con el Goya Internacional.

De entre los muchos personajes interpretados por Sigourney Weaver, estas sus diez mejores películas entre las que se pueden encontrar en las plataformas. El orden de las cinco mejores es perfectamente intercambiable.

10 Disponible en Disney+, y en alquiler en Rakuten TV y Amazon 'El bosque' (M. Night Shyamalan, 2004)

Protagonizada por Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody, William Hurt, Sigourney Weaver, Brendan Gleeson o Cherry Jones. El director M. Night Shyamalan, responsable de 'El sexto sentido' o 'Señales', escribe y dirige este inquietante suspense con sorpresa final que combina terror, cuento épico y fábula sobre la inocencia. La acción sucede en un poblado de finales del siglo XIX aislado en medio de un bosque, constantemente amenazado por terribles criaturas que impiden que sus habitantes salgan del lugar.

Los habitantes de una remota comunidad rural situada en Pensilvania, anclada en el siglo XIX y aislada de todo y de todos, sólo ven alterada su idílica existencia por la presencia de unas monstruosas criaturas en el bosque que rodea su aldea, señaladas por los moradores como 'Aquellos de quienes no hablamos'. Los pobladores comparten el miedo a la malevolencia y a la fuerza que se presiente acecha fuera del poblado, tan aterradora que nadie se atreve a aventurarse más allá del bosque. A pesar de los consejos de sus mayores, un curioso y decidido Lucius Hunt (Joaquin Phoenix) tiene el ardiente deseo de ir más allá de los límites del pueblo y hacia lo desconocido. El líder del pueblo, Edward Walker (William Hurt) le advierte a Lucius del peligro que existe en las afueras de la ciudad, y su madre, Alice Hunt (Sigourney Weaver), le aconseja que permanezca en su hogar y se olvide de la avaricia y de los deseos que existen en el mundo de fuera. La fuerza de Lucius es igualada solamente por Ivy Walker (Bryce Dallas Howard), una hermosa, fascinante y joven ciega con una inusual sabiduría que va más allá de su edad. Su naturaleza audaz y su don de percepción son algo totalmente ajenos para Lucius. Lucius y el pícaro Noah Percy (Adrien Brody), un joven retrasado, admiran a Ivy, un joven ciega, apasionadamente, a pesar de que en el corazón de ella sólo hay lugar para uno de ellos. Su devoción la lleva por un camino prohibido en donde aterradoras verdades son reveladas. La siniestra presencia de lo desconocido se convierte en un caos para el pueblo, con la valentía propia siendo lo único que los puede salvar. La tregua entre el pueblo y las criaturas está llegando a su fin. Al descubrir que Lucius está enamorado de Ivy, Noah, en un ataque de celos, le hierre. Para lograr las medicinas que puedan salvarle hay que cruzar el bosque. Será Ivy quien se aventure a abandonar el pueblo y cruzar el bosque en busca de ayuda exterior. Gracias a su audacia, pondrá al descubierto algunos de los secretos mejor escondidos por el consejo de sabios de la aldea, cuando se interne en el bosque para descubrir la realidad que se oculta tras sus árboles.

La película, como todo buen suspense, contiene unas reglas de obligado cumplimiento para todos los habitantes del pueblo que no deben ser quebrantadas, y que hacen el asunto aún más tenebroso: No dejes que vean el color rojo. Los atrae. Nunca entres en el bosque. Allí es donde ellos esperan. Y haz caso de la campana de alerta. Significa que vienen. La película fue nominada al Oscar a la mejor música. La película se estrenó entre nosotros el 24 de septiembre de 2004.

9 Disponible en Movistar Plus+, y en alquiler en Filmin, Rakuten TV, Amazon y Apple TV 'El maestro jardinero' (Paul Schrader, 2022)

Protagonizada por Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell, Esai Morales, Eduardo Losan y Victoria Hill. Extraordinaria película de Paul Schrader es uno de los grandes guionistas y directores del cine norteamericano. Perteneciente a la misma generación de Coppola o Scorsese, fue guionista de 'Taxi Driver', y director de 'Mishima', 'Aflicción' o 'El contador de cartas'. Schrader es sobre todo un moralista, y en 'El maestro jardinero', lo demuestra una vez más. La película, en la que nada es lo que parece, es un nuevo análisis sobre la culpa y la redención a través del amor:

Narvel Roth (Joel Edgerton) es el meticuloso horticultor de Gracewood Gardens. Está tan dedicado a cuidar los jardines de esta maravillosa e histórica finca como a complacer a su jefa, la rica viuda Sra. Havernhill (Sigourney Weaver). Pero el caos se apodera de la ordenada existencia de Narvel cuando la Sra. Haverhill le exige que tome como aprendiz a su rebelde y problemática sobrina nieta Maya (Quintessa Swindell). Esta nueva situación va a sacar a la luz oscuros secretos de un pasado violento que también es una amenaza para todos.

Con ecos de cineastas como Robert Bresson, Yasuhiro Ozu o Carl Theodor Dreyer, referencias fundamentales para Schroeder, este cineasta muestra también su marcado carácter político, que no renuncia a bordar su historia con el tapiz de la actualidad, con el supremacismo blanco como telón de fondo, pero anteponiendo el drama individual, el tortuoso mundo interior de sus personajes, al contexto al que se sitúan.. El filme, estrenado fuera de concurso en Venecia y queclausuró la Seminci vallisoletana, llegó a nuestras pantallas el 09 de junio de 2023.

8 Disponible en Netflix, Prime Video y Tivify, y en alquiler en Movistar Plus+, Rakuten TV y Amazon 'Un monstruo viene a verme' (Juan Antonio Bayona, 2016)

Lewis MacDougall y Weaver en 'Un monstruo viene a verme'. RC

Protagonizada por Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Ben Moor, James Melville, Geraldine Chaplin y Liam Neeson. Más que una historia fantástica la película es un melodrama que busca emocionar al espectador. Basada en una novela de Patrick Ness, narra la historia de Conor, un niño de 12 años que trata de hacer frente a la enfermedad de su madre con la ayuda de un monstruo que viene a visitarle por la noche. Con esta película J- A. Bayona cerró una trilogía sobre las relaciones materno-filiales que inició con 'El orfanato' y continuó con 'Lo imposible'. 'Un monstruo viene a verme' combina grandes efectos especiales con la técnica de performance capture, la misma empleada por Steven Spielberg para dar vida a Tintín o Peter Jackson en la trilogía de 'El señor de los anillos' y con algunas secuencias en animación que reproducen los cuentos que el monstruo narra al joven protagonista.

Conor O'Malley (Lewis MacDougall) solo tiene 13 años pero sabe perfectamente que va a ocurrir cada día poco después de la medianoche, exactamente a las 12.07 tiene una única pesadilla, un suelo lleno de oscuridad, de viento y gritos. Es así desde que su madre (Felicity Jones) cayó enferma de cáncer, lo que implica que su estirada abuela (Sigourney Weaver) se implique cada vez más en sus vidas. Sin embargo, una noche parece diferente: el adolescente escucha una voz que le llama desde el jardín de su casa. Frente a la cada hay una vieja iglesia con su cementerio… y un viejo árbol, un tejo, que se transforma ante los ojos de Conor en un enorme monstruo (Lian Neeson) que le promete contarle tres historias, mientras que la cuarta será el propio Conor quién la pronuncie. DE la mano de esa criatura el muchacho emprende, noche tras noche, una nueva aventura para huir de sus propios miedos. Reuniendo así poco a poco el valor para escapar a su peor pesadilla, a su propia historia, a la inminente desaparición de su madre y a la verdad que se oculta detrás de ese sueño recurrente.

Fantasía, cuentos de hadas e historias imaginarias del pequeño se verán las caras no sólo con la realidad, sino con su fría y calculadora abuela... La película pasó por los Festivales de San Sebastián y Sitges y obtuvo los Goyas a la mejor dirección, a la mejor música original, a la mejor fotografía y al mejor montaje, y Sigourney Weaver fue nominada al Goya a la mejor actriz de Reparto. Su estreno en España tuvo lugar el 7 de octubre de 2016.

7 Disponible en Disney +, y en alquiler en Movistar Plus+, Apple TV, Rakuten TV y Amazon 'Avatar' (James Cameron, 2009)

Protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder y Wes Studi. La aventura fantástica en un espectacular nuevo mundo de un lejano planeta donde un héroe inesperado se embarca en una aventura, luchando por salvar un nuevo mundo alienígena al que ha aprendido a llamar hogar. James Cameron, el director de 'Titanic', ideó la película 15 años detrás, cuando los medios técnicos, no permitían hacer realidad su visión. Sin embargo con el avance de las técnicas de 3D y después de cuatro años de trabajo de producción real, creó una película de acción con una nueva generación de efectos especiales, buscando una experiencia cinematográfica completamente nueva, donde la revolucionaria tecnología inventada para la película pasa desapercibida ante la contundencia de los personajes y la conmovedora historia.

Jake Sully (Sam Worthington) es un ex-marine confinado en una silla de ruedas como consecuencia de su participación en una guerra. A pesar de su cuerpo tullido, todavía es un guerrero de corazón. Tras la muerte de su hermano gemelo, Jake es reclutado para viajar al planeta Pandora, donde una poderosa compañía terrestre, SecFor, está extrayendo un mineral extraño que es la clave para resolver los problemas de la crisis energética de la Tierra. Uno se sus ejecutivos, Parker Selfridge (Giovanni Ribisi) está en contacto con el ejército, que, con el coronel Miles Quaritch (Stephen Lang) al frente de un escuadrón denominado Dragón, ha establecido una base en Pandora, y pretende desalojar a los alienígenas nativos, los Na'vi, de sus tierras. Al ser tóxica la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, en el cual los humanos «conductores» tienen sus conciencias unidas a un avatar, un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal. Estos avatars están creados genéticamente de DNA humano mezclado con DNA de los Na'vi, que miden tres metros.

La creadora del programa y mentora de Sully en su proceso de transformación, es la doctora Grace Augustine (Sigourney Weaver). Ya en su forma avatar, Jake puede caminar otra vez. Ha recibido la misión de infiltrarse entre los Na'vi, los cuales se han convertido en el mayor obstáculo para la extracción del mineral ya que son una raza en armonía con la naturaleza y el entorno, que ven con una enorme hostilidad, más hacia el medio ambiente que hacia ellos, las enormes máquinas perforadoras terrestres. Sully deberá analizar la forma de vida de los Na'vi y facilitar información sobre como desalojarles de sus tierras. Pero una bella Na'vi, Naytiri (Zoe Saldana), salva la vida de Jake, y todo cambia. Jake es admitido en su clan y aprende a ser uno de ellos, lo cual le hace someterse a muchas pruebas y aventuras. Según la relación de Jake con su profesora Neytiry se va intensificando, él aprende a respetar la vida de los Na'vi y decide encontrar su lugar entre ellos. Pronto se enfrentará a la mayor de las pruebas cuando tenga que dirigir una batalla épica que decidirá nada menos que el destino de su nuevo mundo en la que los Na'vi, se defienden con arcos y flechas de las brutales y terroríficas máquinas de aniquilación creada por los humanos.

Cameron mezcla historias tradicionales del cine, desde los westerns sobre los indios buenos frente a la avaricia sin límites del hombre blanco, a escenas que recuerdan desde 'Apocalypse Now' a 'Tarzán de los monos'. La película acaparó Oscars: A la Mejor Fotografía, a los Mejores Efectos Visuales y a la Mejor Dirección Artística, y fue nominada al Oscar a la Mejor Película, al Mejor Director, al Mejor Montaje, a la Mejor Música, al Mejor Sonido y al Mejor Montaje de Sonido. La película se estrenó en España el 18 de diciembre de 2009, y tuvo una reposición el 30 de septiembre de 2022.

6 Disponible en Disney+ y Tivify, y en alquiler en Applr TV, Movistsr Plus+ y Amazon 'Armas de mujer' (Mike Nichols, 1988)

Protagonizada por Harrison Ford, Melanie Griffith, Sigourney Weaver, Alec Baldwin, Joan Cusack, Oliver Platt, Kevin Spacey y Olympia Dukakis. Una divertida comedia en la que conserva el estilo de las grandes del género de los 40 y 50, a la manera de la comedia romántica de las películas de Katharine Hepburn y Cary Grant o de las de enredo de Doris Day y Rock Hudson.

Tess McGil (Melanie Griffith) es una joven neoyorquina de extracción humilde, emprendedora, inteligente, muy atractiva y luchadora. Su vida se ha convertido en una interminable cadena de viajes en ferry, de jefes con vocación de pulpos y de salarios bajos, pero piensa utilizar su inteligencia y talento para salir del círculo de las secretarias. Sin títulos académicos, formación profesional ni posición social, es una más de la treintena de secretarias, a pesar de haber estudiado en la escuela nocturna, que trabajan en la empresa Petty Marsh, pero ella desea desesperadamente un empleo mejor y lanzarse al mundo de las altas finanzas y de la bolsa neoyorquina. Para conseguir su meta deberá competir y enfrentarse a su propia jefa, Katherine Parker (Sigourney Waver), una atractiva yuppie capaz de todo con tal de no perder su poder, y una directora muy superficial. De este modo, Tess tendrá que utilizar tácticas de guerrilla si quiere llegar a sobrevivir en este mundo.

Cuando su jefa se va de vacaciones, Tess debe ocuparse de los asuntos en curso. Buscando documentos en el despacho de Katherine, descubre que su jefa está preparando un importante plan de negocio basado en un informe que ella había preparado y que según le había manifestado Katherine no tenía ningún interés. Ofendida por el descubrimiento, Tess llega a suplantar a Katherine, aprovechando la baja que tiene que pedir en el trabajo al ser víctima de un accidente cuando estaba esquiando. Frente a ellas, y solo ante el peligro, está Jack Trainer (Harrison Ford), uno de los jefes de la empresa y especie de «príncipe azul» que ayudará a Tess en su difícil lucha por ascender, a pesar de ser el novio de Katherine.

Estamos ante una película sobre el trabajo y el éxito, sobre las ambiciones desmesuradas y los enfrentamientos en el mundo de las grandes corporaciones, con buenos diálogos y excelentes situaciones de enredo. La película logró el Oscar a la Mejor Canción Original ('Let the River Run', de Carly Simon), y fue nominada a los Oscar a la mejor actriz (Melanie Griffith), a las mejores actrices de reparto (Sigourney Weaver y Joan Cusack), al mejor director y a la mejor película. Su estreno en España tuvo lugar el 10 de marzo de 1989.

5 Disponible en Disney+, y en alquiler en Movistar Plus+, Apple TV y Rakuten TV 'Aliens, el regreso' (James Cameron, 1987)

Imagen de 'Aliens. El regreso' RC

Protagonizada por Sigourney Weaver, Carrie Henn, Michael Biehn, Paul Reiser, Lance Henriksen, Bill Paxton, William Hope y Al Matthews. Primera secuencia de 'Alien, el octavo pasajero', que iniciaba una de las sagas de ciencia ficción y terror cinematográficas más fascinantes de las últimas décadas, siempre apoyada en el personaje de la teniente Ripley, creación absoluta de Sigourney Weaver. De la inquietud y estilización formal que presidían la primera entrega a cargo de Ridley Scott se pasa aquí a la aventura militarista característica James Cameron, que a la vez entroncaba con el espíritu 'ramboniano' que impregnaba buena parte del cine de acción realizado durante la década de los ochenta. Aquí Ripley, La única superviviente del Nostromo, se pone al frente de un comando integrado por duros y bien adiestrados marines que viajan hasta una colonia del espacio plagada de aliens. El punto culminante del filme se encuentra en el enfrentamiento final entre Ripley y el alien madre.

Alien es un organismo perfecto, una máquina de matar cuya excelencia física sólo puede competir con su hostilidad. La única superviviente de la nave Nostromo, la teniente Ripley (Sigourney Weaver), ha pasado más de cincuenta años en hibernación viajando por el espacio. Un equipo de rescate encuentra su lanzadera y recibe su historia con escepticismo y desconfianza. El planeta del que Ripley habla fue colonizado veinte años atrás y no se encontró ningún rastro de la criatura que la teniente describe, por lo que no se cree su historia. Pero los colonos del planeta LV-426 comienzan a desaparecer. Cuando se pierde la comunicación con la colonia, se decide enviar para investigar a un equipo de fornidos marines espaciales, una expedición, a la que se suma la teniente Ripley, al mando del grupo. Allí descubren que sólo ha sobrevivido una niña de nueve años. La compañía armadora del Nostromo sigue interesada en conseguir un espécimen alienígena y tanto Ripley como la niña son las mejores candidatas para servir de anfitrión.

Pero lo que les espera allí no es sólo una criatura, son miles. El alien se ha reproducido y esta vez la lucha es por la supervivencia de la humanidad. La colonia de aliens resulta estar gobernada por la voluntad de una Reina, semejante a las reinas de los insectos sociales. Esta reina es mucho más grande que los demás individuos y pone huevos sin parar a través de un abdomen gigante adherido a su tórax del cual se puede desprender a voluntad si se siente atacada.

Película que no tiene nada que envidiar a 'Alien, el octavo pasajero', y que tras sus 'Terminator' consolidó definitivamente a James Cameron. Logró los Oscar a los mejores efectos visuales y a los mejores efectos de sonido, y fue nominada al Oscar a la mejor actriz principal (Sigourney Weaver), a la mejor dirección artística, al mejor montaje, a la mejor música y al mejor sonido. Su estreno en España se produjo el 1 de enero de 1989.

4 Disponible en Filmin, y en alquiler en Movistar Plus+ 'La tormenta de hielo' (Ang Lee, 1997).

Protagonizada por Kevin Kline, Sigourney Weaver, Joan Allen, Christina Ricci, Elijah Wood, Henry Czerny, Tobey Maguire y Katie Holmes. Primera película rodada en Estados Unidos por el taiwanés Ang Lee tras una serie de filmes en su país y tras haber rodado en Gran Bretaña 'Sentido y sensibilidad', saltando del melodrama victoriano de aquella a una historia puramente americana que explora la vida sexual y familiar en los años setenta, según una la novela de Rick Moody.

Noviembre de 1973 en New Canaan, Connecticut. El entonces Presidente Richard Nixon se encuentra atrapado por el escándalo Watergate. Los Beatles graban en solitario. El intercambio de esposas ha llegado a los suburbios. Y la familia Hood está descontrolada. Ben Hood (Kevin Kline) pretende acostarse con su amante, la vecina de enfrente Janey Carver (Sigourney Weaver), que no parece muy dispuesta a ello. La esposa de Ben, Elena (Joan Allen) está leyendo 'Juan Salvador Gaviota' y 'La respuesta sexual humana', al tiempo que ya comienza a estar harta de las mentiras de su marido. Y la joven Wendy Hood (Christina Ricci), descubre nuevos juegos que practicar con sus vecinos, Mikey Carver (Elijah Wood) y su hermano pequeño Sandy (Adam Hann-Byrd). El día después de Acción de Gracias, el hijo de los Hood, Paul (Tobey Maguire) huye a la ciudad para perseguir a una chica de familia acomodada de su escuela. Ben y Elena asisten a una fiesta que acaba convirtiéndose en un 'intercambio de parejas': una lotería de esposas para parejas que se quieren o que no se soportan. Al caer la noche, cuando los miembros de la familia se embarcan en sus respectivas odiseas sexuales, una tormenta de hielo se abate sobre la Costa Este, la peor en treinta años. Los acontecimientos de esa noche, irreverentes, cómicos y trágicos al mismo tiempo, llevarán a los Hood a enfrentarse cara a cara entre ellos, por primera vez, cuando el día siguiente amanezca y la tormenta haya pasado.

Apoyada en un reparto coral muy brillante, Lee construye lo que eran las familias de las clases media-altas de la era Nixon. El filme se recrea en una sociedad descompuesta, con unos personajes buscando algo distinto, trazando paralelismos entre los comportamientos de los padres y los hijos, en el momento en que Richard Nixon se dirige a la nación en pleno estallido del Watergate para reconocer que ha engañado a la población. La película fue premio al mejor guion en el Festival de Cannes, siendo también nominada Sigourney Weaver al Globo de Oro a la mejor actriz secundaria. Su estreno en España se produjo el 16 de enero de 1998.

3 Disponible en Movistar Plus+ 'La muerte y la doncella' (Roman Polansky, 1994)

Protagonizada por Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Stuart Wilson, Krystia Mova, Jonathan Vega, Rodolphe Vega y Gilberto Cortés. Un thriller psicológico donde Roman Polanski llevó a la pantalla la obra homónima del chileno Ariel Dorfman inspirada en un supuesto encuentro entre una mujer torturada salvajemente por una dictadura latinoamericana y su torturador. Destaca la soberbia interpretación dde Sigourney Weaver.

En un país imaginario latinoamericano que acaba de sufrir una terrible dictadura, viven Paulina Escobar (Sigourney Weaver) y su marido Gerardo (Stuart Wilson), un prestigioso abogado. Una noche de tormenta, Paulina espera impaciente el regreso de su marido, al que acaban de nombrar presidente de la comisión que investiga los crímenes contra los derechos humanos realizados durante del anterior sistema dictatorial de su país, en su apartada casa de la playa. Cuando por fin llega, después de que su coche sufriera un pinchazo, Gerardo no viene solo sino con un tal doctor Miranda (Ben Kingsley) que le ha ayudado con el percance. Es entonces cuando Paulina cree reconocer en el doctor a un miembro del antiguo régimen fascista que la torturó y violó durante la dictadura. Dispuesta a arrancarle una confesión, la mujer no duda en retenerlo por la fuerza ante la mirada atónita del marido, que se debate entre su esposa y la ley.

Una disección de los mecanismos de poder que va creciendo hasta un impactante desenlace. El título de la cinta hace referencia a la pieza 'La muerte y la doncella', que es tocada por el torturador de Paulina durante los abusos. Su estreno en España se produjo el 1 de marzo de 1995.

2 Disponible en Filmin 'Gorilas en la niebla' (Michael Apted, 1989)

Weaver en 'Gorilas en la niebla'. RC

Protagonizada por Sigourney Weaver, Bryan Brown, Julie Harris, John Omirah Miluwi, Iain Cuthbertson y Constantin Alexandrov.

Biografía de la zoóloga Dian Fossey, especialista en el estudio de los gorilas, especie a la que censó en su estancia africana, que le costó la vida. En una tierra de belleza, misterio y peligro, encontró una razón para vivir y una causa por la que luchar. La extraordinaria historia verídica de Fossey se refleja en esta película dirigida por Michael Apted y rodada en África que cruza ecologismo, amor a los animales y elementos melodramáticos. Fabulosa Sigourney Weaver dando vida a Dian Fossey, una mujer carismática y de cautivadora personalidad cuya dedicación para proteger a los gorilas, los enormes desafíos a los que tuvo que enfrentarse y los notables logros de su investigación, se convirtieron en su fuerza... y quizá en la razón de su trágico asesinato.

La inexperta antropóloga norteamericana Dian Fossey (Sigourney Weaver), llega a las montañas de Ruanda para estudiar la vida de los gorilas de montaña. Allí vive en las más primitivas condiciones decidida a establecer contacto con los gorilas salvajes y salvarlos de la extinción. Entre Dian y los gorilas llega a establecerse una especie de extraña relación afectiva En su afán por proteger la especie, la Doctora Fossey tendrá serios problemas con las autoridades y los cazadores furtivos, que venden las crías a los zoológicos y matan a los adultos para la fabricación de souvenirs. Pronto se convierte en una experta zoóloga, dedicando su vida a proteger y cuidar a los gorilas. Consigue montar un parque nacional en las montañas hábitat de los gorilas y consigue hacerse famosa gracias a los documentales divulgativos sobre los gorilas que graba para National Geographic junto a Digit, el gorila dominante del primer grupo que estudió y con el que entabla una estrecha relación. La muerte de este gorila a manos de los furtivos le causa una gran conmoción, recrudeciendo su enfrentamiento con los cazadores de las tribus circundantes al parque. Finalmente muere asesinada en extrañas circunstancias.

Weaver es la estrella de la película, pero no la absoluta. El legendario maquillador Rick Baker, una presencia clave para hacer creíbles los personajes de películas como 'Star Wars', 'Batman Forever', 'King Kong', 'El planeta de los simios' y 'Hellboy' entre muchísimas otras, es quien obra el milagro de convertir actores en más que verosímiles gorilas: nadie sabe, excepto él y el equipo de producción, en qué planos de la película aparecen gorilas auténticos o actores embutidos en un traje de tal. El trabajo de Baker es estrictamente sensacional, muy por encima de otros aspectos del conjunto. La película fue nominada al Oscar a la mejor actriz protagonista (Sigourney Weaver), al mejor montaje, a la mejor música, al mejor sonido y al mejor guión adaptado. La película tuvo su estreno español el 9 de febrero de 1989

1 Disponible en Disney+, y en alquiler en Apple TV, Movistar Plus+ y Takuten T 'Alien, el octavo pasajero' (Ridley Scott, 1979)

Potagonizada por Sigourney Weaver, Tom Skerrit, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt y Ian Holm. El personaje más icónico de Sigourney Weaver nace en este filme, un título fundamental para entender la evolución experimentada por el género fantástico-terrorífico durante las últimas décadas, que dio lugar a una saga y una infinidad de malas imitaciones. Argumentalmente, Alien bebe en las fuentes de la producción del género de los años cincuenta, actualizando la narración con la incorporación de elementos estilísticos provenientes principalmente del cómic y el cine publicitario. En este sentido resultan primordiales las contribuciones de diseñadores como H.R. Giger o Moebius.

El Nostromo, astronave comercial que arrastra una refinería con más de 20 millones de toneladas de mineral en bruto, regresa a la tierra con una tripulación compuesta por siete miembros y una mascota, cinco hombres, Dallas (Tom Skerritt), Kane (John Hurt), Ash (Ian Holm), Parker (Yaphet Kotto) y Brett (Harry Dean Stanton), dos mujeres, Ripley (Sigourney Weaver) y Lambert (Veronica Cartwright), y un gato llamado Jones, que tienen sus actividades vitales suspendidas durante el largo camino de regreso. Comandada por un megaordenador que responde al nombre de Madre, la nave se desvía de su trayectoria y despierta a la tripulación. Ha interceptado un rayo acústico cuya señal es lanzada al espacio cada 12 segundos y, ante la posibilidad de que se trate de una llamada de socorro, el Nostromo se dirige al inexplorado planeta Acheron para averiguar quién o qué emite aquella señal.

La nave se desprende de la plataforma y aterriza en el planeta sufriendo algún desperfecto. Mientras Parker y Brett, el equipo de mantenimiento, procede a reparar las averías, Dallas, capitán de la misión, Kane y Lambert salen de la nave para investigar el misterioso centro emisor, que se encuentra a unos dos kilómetros de donde se han posado. En el Nostromo, la tercer oficial Ripley, introduce la información de la señal recibida en Madre, para que la procese y trate de averiguar su significado. El equipo de expedición llega a una extraña estructura que se asemeja a una nave espacial accidentada, dentro de la que encuentran restos fosilizados de un ser gigantesco.

El británico Ridley Scott demostró un perfecto conocimiento de los mecanismos del suspense creando una atmósfera angustiante en la desigual lucha por la supervivencia de los tripulantes del Nostromo. Una película ha hecho historia. Obtuvo el Oscar a los mejores efectos visuales, siendo nominada a la mejor dirección artística. A España llego, tras su paso por el Festival de San Sebastián, el 25 de septiembre de 1979.