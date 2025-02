A favor y en contra de 'La estrella azul'

Javier Macipe ha trasladado a la gran pantalla la historia de Mauricio Aznar, un famoso rockero español que recorre Latinoamérica buscándose a sí mismo. Y ha conseguido un impacto enorme con este proyecto musical, que le ha llevado a diferentes festivales, como los de San Sebastián y Sevilla, y a figurar en la mayor parte de palmarés de galardones del año. En los Goya aspira entre otras candidaturas a la de mejor película. Dos redactores de Pantallas analizan las posibilidades de la cinta.

A favor Carlos G. Fernández Manifiesto sobre la belleza de la vida

Sí, y rotundamente, además. Un manifiesto a favor de la belleza de la vida, de la música e incluso de la tragedia. Muchos la han disfrutado sin saber que la historia es real, otros llegamos a este grupo gracias a la versión de Héroes del silencio (y escuchamos la voz de Bunbury en la película con un escalofrío). Porque la cinta juega con ese cortocircuito realidad/ficción sin perseguir el asombro o el virtuosismo, sino el máximo cariño por sus personas/personajes. Una frontera porosa para retratar esa otra línea que habitaba Mauricio Aznar: la de la posibilidad de triunfar pero sin llegar del todo, la posibilidad de amar, la de ser feliz, y también la de vivir o no vivir.

Más Birras fue un grupo más en un tiempo en que salían como setas, pero Javier Macipe supo ver que aquí había una gran historia por la que pelear. La de Mauricio, que pensó que podía triunfar, y de camino se encontró con algo mejor: un brutal apasionamiento por la pureza de la música. Ahí es fundamental el viaje argentino que emprende, la inmersión en otra mentalidad muy lejana de la de su Zaragoza de los ochenta, sus novias más «centradas» y su escena rock llena de trampas y adicciones. Un hombre y una guitarra: aparentemente, nada más hace falta. Nada, salvo ser poseído por el espíritu de la chacarera y tener unos maestros que no te enseñan a tocar, sino a vivir. Aznar viajó por un ideal, buscaba el rastro de Atahualpa Yupanqui y quería encontrar su casa-museo. Terminó encontrando otra cosa en una familia prácticamente anónima: su hogar en todos los sentidos posibles. Esa familia rebosaba música, como expresión del espíritu y con la función social del baile, de la comunidad. Vamos, todo lo que no es negocio.

Por supuesto el mayor contraste es el de la vuelta. Una persona curiosa abrió la mente en Argentina, y vivió una estancia en el paraíso. Pero cuando trató de que le entendieran en España, nadie escuchaba. Momentos inolvidables como el funcionario del ayuntamiento o el espontáneo del concierto que se aburre: esa incomunicación descorazonadora. Y quizás la gran virtud de la película es que nos lleva al bando de Mauricio, nos contagia esa vitalidad utópica, y nos hace empáticos con la pasión de los demás.

En contra Mikel Labastida Demasiadas expectativas alrededor

'La estrella azul' es una película correcta a la que posiblemente no le favorece el 'hype' que se ha formado alrededor de ella. El boca-oreja provocó que lo que era un título que se estrenó sin hacer demasiado ruido llegase a nuevos públicos poco a poco. La historia de Mauricio Aznar era desconocida para buena parte de los espectadores y eso aumentaba el interés en torno a la propuesta de Javier Macipe. La combinación entre humor y nostalgia ha ayudado también a enganchar a los que se han ido topando con el filme.

Ahora bien que las expectativas fuesen creciendo tanto ha podido desfavorecer a muchos de los que se han encontrado con el proyecto meses después de su estreno, porque las buenas intenciones en las que se sustenta el filme no esconden que finalmente es una propuesta con un presupuesto y una puesta en escena modestas. Y eso se nota en la comparación con otras de las candidatas a mejor película, como 'Segundo premio', que también pone en el punto de mira a un grupo de músicos, o incluso 'La infiltrada', que emplea sus recursos para ser más efectista.

A 'La estrella azul' le falla además el ritmo. Tarda en adentrarse en la verdadera historia, en esa búsqueda que inicia el protagonista, que no hace otra cosa que irse lejos para conocerse mejor a sí mismo. Y aunque al final el espectador entra en su mundo no olvida lo que le ha costado llegar hasta él. El filme sobre el músico zaragozano tiene asegurado práctiamente el premio al mejor director novel, pero tal vez ahí esté su tope.

Premios Goya