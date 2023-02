Alauda Ruiz de Azúa: «A ver si con el cabezón es más fácil levantar un proyecto»

Con permiso de 'Modelo 77', que se hizo con cinco estatuillas de calado menor, 'Cinco lobitos' fue la otra gran ganadora de la noche, con tres goyas que pueden parecer pocos pero son el broche de oro a un círculo que como decía durante la madrugada la flamante ganadora del Goya a la mejor dirección novel, Alauda Ruiz de Azúa (Baracaldo, 1978), se cierra ya.

«Hace justo un año que estrenábamos en Berlinale y es como un ciclo perfecto. Despedir así la película, ahora que todos estamos empezando nuevos proyectos y otras cosas... Sería un cierre muy bonito», explicaba ayer la directora de esta conmovedora cinta acerca de los desvelos de una madre primeriza, a la que encarna Laia Costa en un papel que le ha procurado el Goya a la mejor actriz, que no solo debe lidiar con su recién nacido sino que debe ocuparse de su madre enferma (Susi Sánchez, que también se ha hecho con el Goya a la mejor actriz de reparto) y de la maltrecha relación por la que pasan sus padres.

No es Ruiz de Azúa una recién llegada a la industria audiovisual. La directora lleva años afincada en Madrid, donde tiene una productora desde 2012 con otras dos socias, Igloo Films, con la que ha rodado varios cortos, algunos de ellos premiados internacionalmente, y muchas campañas de publicidad, pero esperó a encontrar una historia que le tocara lo suficiente para dar el salto al largometraje. Ahora, dice, que ya está escribiendo de nuevo. «A ver si con el cabezón es más fácil levantar un proyecto», desea.

Sí es cierto que en una gala donde por fin había paridad en las categorías de mejor dirección novel y mejor dirección, resultó relativamente extraño que 'As bestas' y 'Modelo 77', dos películas dirigidas por hombres, volvieran a llevarse la mayor parte de los premios. «Bueno, el hecho de que en las nominaciones ya se viera esa paridad y ese cambio es ilusionante y creo que hay que poner en valor lo que cambia», señalaba Ruiz de Azúa, a la que sí le había llamado la atención que 'Alcarràs' se fuera de vacío, pese a contar con once nominaciones, las mismas de 'Cinco lobitos'. «Lo de los premios, si es por uno o dos votos, pues a mí se me escapa, la verdad».

LAia Costa. / Afp

«Hay cambios», decía a su lado Laia Costa, «pero es que el margen de mejora es alucinante. La academia la forman unos 1.400 hombres y cerca de 600 mujeres. Hay una diferencia, pero creo que hemos vivido unos Goya donde hemos tenido full de nominadas mujeres por primera vez en la historia, como en mejor dirección de producción, óperas primas y segundas películas de mujeres que han tenido un éxito increíble fuera y dentro de nuestras fronteras... O sea que hay un cambio pero también mucho trabajo que hacer. Es esperanzador».

Preguntada Ruiz de Azúa acerca de qué consejos daría a quienes están empezando, habló de su propia experiencia. «He hecho la primera peli tarde, pero sí que es verdad que intenté apostar siempre por un proyecto personal, una historia por la que pelear. Se trata de confiar en las intuiciones y de tratar de levantar los proyectos desde ahí porque es donde puede estar un germen más personal y buscar quiénes son como cineastas».

Por su parte Costa se mostraba pletórica e insistía en lo que ha insistido siempre: nunca ha habido un plan de dar vida a este personaje para alcanzar una notoriedad que ya tiene en otros países como Alemania. «Es curioso porque este papel me llegó por Alauda y desde una intución muy animal. Yo intuí que tenía que ir. Me encantó Alauda y aquel café del que siempre hablo. Me gusta mucho jugar a las señales y encontré muchas entre este proyecto y mi momento vital, como la tontería esta de que hoy sea 11 de febrero y se cierre este círculo después de doce meses de promoción. Me dejo llevar por el momento y me permito disfrutarlo mucho», dijo la actriz. «Me hace especial ilusión que sea con Alauda porque es una directora novel y una ópera prima y yo recuerdo lo que ella dijo hace un año: 'Hola, esta es mi primera peli, sois mi primer público y es mi primer festival internacional'. Yo creo que con los años pensaré en 'Cinco lobitos' y se me va a quedar cara de tonta».

Las dos tenían también unas palabras para su compañero Ramón Barea, nominado por primera vez a los Goya como actor de reparto por dar vida al padre de la protagonista de 'Cinco lobitos', que se fue de vacío. «Nos hubiera encantado que se lo llevara, pero Ramón tiene tanto cariño y respeto de los compañeros, es tan querida en el cine y en el teatro, que creo que un Goya hubiera estado muy bien pero que tiene otro tipo de premios en su vida», señalaba la directora. «En un año como este conseguir once nominaciones... No se yo ya siento que fuimos muy premiadas, aunque me hubiera encantado el Goya a Ramón», decía Costa.

Un hueco para el Goya

Entre los chascarrillos, uno muy jugoso. ¿Dónde guardarán Ruiz de Azúa y Costa sus cabezones? «Es buena pregunta -responde la directora- porque mi casa es pequeña. Le preguntaré a mi hijo que seguro que tiene alguna buena idea, será un poco loca pero divertida». Costa, por su parte, lo regalará a sus padres.

