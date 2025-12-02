Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Crítica de televisión ·

La actriz tiene 91 años. Se subió por primera vez a un escenario en 1956 con 'Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín'

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:31

Gemma Cuervo tiene 91 años. Se subió por primera vez a un escenario en 1956 con 'Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín', ... de Federico García Lorca, y se despidió de los teatros en 2011 con una memorable Celestina. Hay quien la conoce por 'Aquí no hay quien viva', formando pareja con la llorada Mariví Bilbao. El merecido 'Imprescindibles', disponible en RTVE Play, nos la devuelve en sus mejores papeles en teatro y cine de los años 60, 70 y 80. Bellísima, imperial, con esa voz maravillosa y toneladas de clase, trayendo la modernidad a los escenarios españoles con la compañía que formó en 1969 junto a su marido, Fernando Guillén, representando a Camus, Sartre y Cocteau. La misma compañía que tuvo que cerrar en 1975 tras secundar la huelga de actores.

