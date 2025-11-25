Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 26 de noviembre de 2025
Andreu Buenafuente. Javier Cebollada

Buenafuente

Crítica de televisión ·

Todos los artistas saben que hay que aprovechar una buena racha

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

Todos los artistas saben que hay que aprovechar una buena racha. José Sacristán cuenta cómo en una época de su vida rodaba una película por ... la mañana, después hacía dos funciones teatrales y por la noche filmaba otro largometraje. Entre función y función, se quedaba dormido.

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  4. 4 Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense
  5. 5 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»
  6. 6 Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido
  7. 7 Jóvenes que desmontan el machismo desde Canarias: del control al porno
  8. 8 El Ayuntamiento se persona como perjudicado en la pieza del Valka que tiene investigada a Medina
  9. 9 El cierre del aparcamiento de Hoya Viciosa, en San Mateo, ya es firme
  10. 10 Urbanización Díaz Casanova: «Esto es un vertedero»

