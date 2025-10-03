Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Manrique, en 'Mi gran noche'.

Muere Javier Manrique, Lorenzo en 'Camera Café'

El actor, que ha fallecido a los 56 años, era rostro habitual en las películas de Álex de la Iglesia y protagonizó la serie 'Jacinto Durante, representante'

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 08:18

Comenta

Javier Manrique, eterno e imprescindible secundario en series y películas fundamentalmente de comedia, ha fallecido a los 56 años de edad. Así lo ha confirmado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España a través de sus redes sociales.

Nacido en Lima, Perú, Manrique deja atrás una treintena de trabajos entre los que se incluyen personajes episódicos para series tan importantes como 'Hospital central', 'Farmacia de guardia' o 'Turno de oficio: diez años después'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  2. 2 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  3. 3 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  6. 6 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  7. 7 Casi medio millón de euros separan al asesor del Gobierno de Canarias con más dinero del que menos
  8. 8 Accidente en la GC-2: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 2 de octubre
  10. 10 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere Javier Manrique, Lorenzo en 'Camera Café'

Muere Javier Manrique, Lorenzo en &#039;Camera Café&#039;