Muere Javier Manrique, Lorenzo en 'Camera Café' El actor, que ha fallecido a los 56 años, era rostro habitual en las películas de Álex de la Iglesia y protagonizó la serie 'Jacinto Durante, representante'

Iker Cortés Madrid Viernes, 3 de octubre 2025, 08:18 Comenta Compartir

Javier Manrique, eterno e imprescindible secundario en series y películas fundamentalmente de comedia, ha fallecido a los 56 años de edad. Así lo ha confirmado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España a través de sus redes sociales.

Nacido en Lima, Perú, Manrique deja atrás una treintena de trabajos entre los que se incluyen personajes episódicos para series tan importantes como 'Hospital central', 'Farmacia de guardia' o 'Turno de oficio: diez años después'.